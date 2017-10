La renaissance de Jeannette Bougrab

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

Rien que pour vous, dame Rosemar m’a envoyé une histoire sur mon smartphone.

Ca se passe dans un parc d’une grande ville, peut-être Borély, ou Longchamp, ou même les Buttes Chaumont. Les oiseaux se racontent les évènements du matin, un enfant écoute intensément sa grand’mère, la 4G fonctionne à plein sur les bancs, qui ne voient plus se bécoter les amoureux, trop occupés à soigner leur profil FB.

Deux messieurs âgés détonnent dans cet univers : l’un contemple avec concentration les volutes tellement classes de son cigare, l’autre a un tablet sur les genoux dont il semble ne pas savoir se servir, alternant les pianotages fébriles et les regards lointains.

La fantaisiste grand’mère raconte au gamin l’activité nocturne des lutins dans le parc. Elle le retient difficilement d’aller explorer le coeur des arbustes d’où ces créatures nous observent, impatientes de nous imiter drôlement dans leurs farandoles fantasques. Interrompues seulement par l’aube suivante.

L’enfant n’a qu’un rêve : participer à ces ébats, percer le mystère des grands. Il interroge la narratrice sur ces deux messieurs bizarres. Elle lui dit « fais semblant de te promener, passe près d’eux en chantonnant, je te le dirai au retour. »

Ainsi fait. L’air absent des messieurs lui inspire une idée. Il les frôle tour à tour, et lance au passage « 1, 2, 3, soleil ! » Le premier semble garder son calme, mais on voit bien au régime de sa fumée qu’il est contrarié. Le second regarde fixement l’enfant, hésite à sourire, et repart dans une séquence de pianotage frénétique avant de lever le camp d’un air serein.

La semaine suivante, le monsieur sérieux est de retour. Il est accompagné de deux jeunes gens, à qui il explique manifestement le fonctionnement d’un tablet. Quand le second arrive, il se dirige droit sur la grand’mère et l’enfant, un grand sourire aux lèvres. De son tablet sort une guirlande de leds. L’enfant comprend et crie « 1, 2, 3, soleil ». Et les guirlandes s’animent. S’ensuit une longue discussion pour savoir si ce cadeau ne va pas déranger les lutins, la nuit. Le maître et ses élèves cherchent un endroit calme où continuer leurs spéculations sur l’IA. Devant l’enfant concentré, l’homme aux guirlandes explique à la dame que, par son intervention, le gamin a débloqué un problème de codage sur lequel il butait.

Il faut que j’y aille, c’est l’heure des papis.