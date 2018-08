La rentrée des classes de Jupiter

Sorti de sa propre cuisse, notre tout petit monarque, de retour d’une séquence de deux semaines à Bregancon s’achevant sur un pas de deux de Brigitte à Bormes-les-Mimosas – la geste maconnienne s’appuie toujours sur des gadgets -, s’en est revenu poser les bases de l’An II de son Règne. Et a ainsi posé les principes, selon une communication quelque peu hors-sol, propre aux Dieux Grecs et au plus puissant d’entre eux, Jupiter, sa référence.

Rythme, solidité, tonalité. La geste de l’élu impose un refus de la reculade, une accélération du tempo, et un caméo faisant moderne. Bref, une rupture sur la forme et sur le fond avec les rois fainéants qui l’ont précédé, quitte à minimiser quelques paramètres ennnuyeux, baisse de la croissance prévue, persistance du chomage, relance du BenallaGate, ennuis récurrents du secrétaire général de l Elysée, grogne à propos de la réforme constitutionnelle.

Qu’à cela ne tienne, l’image affichée du volontarisme que rien ne fait reculer et de la dream team soudée doit une nouvelle fois taper dans la rétine du téléspectateur-citoyen. Le réel récalcitrant est telle une mouche que la macronnie écarte d’un revers de main l’air de rien. A peine de retour de plage que les cabinets ministériels rouvrent en même temps tous les cartons, que les députés de la majorité d’un coup de sifflet sont rameutés, que les caméras complaisantes de BFM sont conviées à ne pas perdre un instant du retour du Roi en son palais.

Le francais, lui, est encore à se dorer la pilule que les chaines d’info continuent le submergent de propagande elyséenne. Nous ferons ceci, nous ferons cela. Calme, songe le vacancier pas encore de retour sur son lieu de chomage, j’en suis encore pas à la moitié du dernier Marc Levy que déja on nous bassine avec Macron ceci Macron cela. Mais là-haut, tout là-haut, ces sautes d’humeur, ce relatif désintérêt, cet agacement pour la chose ne comptent pas, le Haut travaille pour le Haut, et le Haut se perd en reflets dans son miroir aux alouettes, bien avant l’envol du printemps fait pour panser les plaies.

Le monarque est de retour, à peine était-il parti que tel le furet le revoilà. Bronzé, maquillé, épanoui, sur de lui, Jupiter, redescendu sur terre pour la deuxième année consécutive, prépare sa rentrée des classes, a rempli son petit cartable de cahiers aux couleurs LGBT et affute ses crayons de couleurs. Thermidor an II, meunier tu dors, mon melon mon melon va trop vite …