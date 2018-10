La réponse des grandes surfaces aux usagers des petits commerces

Depuis quelques dizaines d'années, on assiste à une raréfaction des « petits commerces », qui ferment au profit des grandes surfaces. En réponse à cela, plusieurs mouvements de protections se sont créés, des « commerces à taille humaine » ont fait le buzz sur les réseaux sociaux et une proposition de loi a été déposée le 27 juin 2018.

Toutes ces mesures de protection sont axées autour de deux intérêts :

Les centres-villes se désertifient, car la plupart des centre commerciaux sont construits en périphérie des villes.

Il est important que le savoir-faire artisanal continue d’exister

En effet, la plupart de ces mesures sont proposées dans l'intérêt des français : de telle sorte que la proposition de loi donnerait « juste » plus d’autorité aux collectivités locales pour accepter ou refuser l’implantation de nouveaux centres commerciaux, et donc pour que nos élus nous représentent sur ce point.

Cependant, les centres commerciaux ne restent pas silencieux lorsqu’il s’agit de défendre leur chiffre d’affaire. Ils ont donc effectué des modifications dans leur mode de fonctionnement, que certains qualifient d’opportunes, et que d’autres qualifient de pratiques.

Quelles sont ces mesures ?

Les centres commerciaux de proximité

Il devient de plus en plus difficile de faire nos courses en plein centre-ville, à cause de la fermeture des petits commerces. Les centres commerciaux voient ici à la fois un reproche qui leur est fait et une opportunité de générer du chiffre d’affaires. Ils créent donc ce que l’on appelle les centres commerciaux de proximité.

Ils ont le même rôle que les centres « classiques », c’est-à-dire, pouvoir fournir de tout, mais sur une surface plus restreinte, afin de pouvoir s’implanter en centre-ville, où la demande est délaissée. Ils agissent donc à l’instar d’une grande épicerie … de l’enseigne Carrefour. Ces établissements sont les enseignes que vous connaissez, comme les carrefours city/market, les U express, etc.

Image par Alpha sur flickr : https://www.flickr.com/photos/avlxyz/3404347910

L’intégration d’artisans dans les centres commerciaux

Nous avons peur de la disparition de nos « petits artisans » et de leur savoir-faire. Pour remédier à cela, les centres commerciaux intègrent une figure de plus en plus artisanale à l’intérieur de leurs murs. En effet, 90% des centres commerciaux intègrent aujourd’hui un boucher, un fromager, et depuis plus récemment, un kiosque à sushi avec de vrais artisans.

Ainsi, les centres commerciaux répondent aux deux attentes principales des usagers :

Ils pérennisent l’existence des commerces en centre-ville

Ils assurent le maintien d’un savoir-faire artisanal dans leurs murs

Ces efforts sont donc faits pour capitaliser sur nos attentes. Cependant, répondent-ils vraiment à nos problématiques ? Est-ce que l’on retrouve la même qualité d’artisanat dans le Carrefour que chez notre boucher du coin ?

De plus, les artisans ne sont pour l’instant intégrés que dans les grands centres commerciaux de périphérie, faute de place. Il est aujourd’hui impossible de dire jusqu’où ces grandes surfaces vont évoluer et si elles iront jusqu’à répondre à nos besoins aussi bien que les commerces de proximité qu’elles font fermer. Et si c’était le cas demain, serions-nous prêts à l’accepter ?

