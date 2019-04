Gouvernement pollué par des menteurs. Gilets jaunes reprenant poil de la bête !. Gaulois ou "Canaille" appelée "petit peuple" et insulté par petites phrases à répétition... État qui ne calme pas la vindicte populaire datant de 4 mois !. Opposition tirant à boulets rouges sur un président en rupture de banc. Un Navire français en perdition dont marins attendent que le capitaine de bateau donne des ordres stricts pour éviter naufrage : où va le pays à la veille des Européennes, suite au grand débat, lorsque notre République n'est plus exemplaire ?

La République française est-elle exemplaire : mon oeil ! ??

Un président qu’on découvre ami de plusieurs mafieux et qui insulte son propre peuple avec ses petites phrases blessantes, à répétition. Un ministre de l’intérieur qui déraille ou qui engage son gouvernement dans l’impasse avec une politique qui corrompt la justice (des historiens aujourd’hui affirment que des ordres sont donnés pour que les policiers qui mutilent à vie de simples marcheurs français ne soient pas condamnés). Personne ne veut répondre à la question embarrassante : pourquoi aucun casseur n’a-t-il été mutilé à vie ?

...Une ministre de la santé qui se tait quand ses laboratoires préférés sont poursuivis en justice pour des milliers de morts à cause des vaccins vendus par Pasteur été Sanofi, et qui est en conflit d’intérêt depuis 2 ans avec son mari grand actionnaire de laboratoires… cachant à la population que la médecine allopathique est responsable de 50.000 décès par an ! Ne parlons pas des EPADH, ni des Urgences hospitalières, ni des déserts médico-ruraux, ni des vaccins chimiques constitués de chimies de synthèse jamais testés sur le corps humains, mais inoculés aux bébés sans avertissement des parents…

Une garde rapprochée de l’Élysée…qui est mise en examen !… Des ordres illégaux donnés à des policiers avant les manifestations des samedis, des ministres qui quittent le gouvernement pour des motifs avoués ou non, aussi régulièrement que le soleil et la lune éblouissent notre atmosphère… Des parlementaires qui assistent quand ils ont le temps aux séances importantes de l’Assemblée, quand on regarde les séances sur le petit écran avec la chaîne treize, l’oeil des observateurs objectifs perçoit de grands espaces entre les fauteuils vides et des lacunes de présence dans les trous béants des stalles, le Sénat battant autant de record d’absences que la députation elle-même… dont plus de 60 % n’allant que rarement au Parlement touchent des émoluments cinq fois plus élevées que le SMIC.

Cherchez l’erreur : une poignée de députés (39 sur 350 LREM) qui votent une loi pour empoisonner les français avec le glyphosates jusqu’en 2025 : tant pis pour la démocratie si une poignée non représentative de l’Assemblée décide pour toute la France ! Tant pis si les jeunes filles actuelles ne peuvent avoir des enfants à cause de la pollution, ou que les cancers des enfants se multiplient exemple du cancer de la thyroïde grâce aux pesticides des viticulteurs), ou que des bébés naissent sans bras ! Des ministres qui affirment que les lobbies influencent leurs décisions, sans se rendre compte de l’énormité de leurs paroles. Un ministre qui accuse les ONG de faire la part belle aux passeurs des émigrés en prétendant des collusions sordides.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur qui manipulé les chiffres de Campus France, pour camouflet la vérité sur des textes discriminateurs sur les étudiants étrangers : « “Nous sommes scandalisés par le fait qu’un gouvernement de la République utilise des pratiques aussi grossières pour faire passer une réforme qui tourne le dos à toutes les valeurs d'humanisme, d'accueil et de générosité que la France a si longtemps promues.”affirment des défenseurs des droits estudiantins et professeurs universitaires lorrains, rappelant que Frédérique V. n’en est pas à sa 1ère falsification (cf. les chiffres transformés des préinscriptions)…

Un État Français qui refuse de reconnaître des pays européens comme paradis fiscaux alors que de nombreux journalistes et la notoriété publique pointent du doigt les républiques d’Irlande, du Luxembourg ou des Pays Bas accueillant les profits de plusieurs grands patrons métropolitains qui échappent ainsi aux impôts de leur pays. Une mesure fiscale comme l’exit-taxe …qui exonère les voyous richissimes plaçant leurs fortunes illégalement dans des îles fiscalement très paradisiaques…

Un état qui se dit républicain et qui accentue les lois répressives et les sanctions sans que des délits ne soient prouvés ou commis. Une porte-parole qui gouvernementale qui revendique le droit de mentir à la population française pour protéger son mentor. Un personnage de l’État qui fut à la fois chef de parti politique et ministre, sans gêne aucune, et qui reconnaît avoir laissé faire les casseurs et les incendiaires certains samedis chauds à Paris…

Comment une République peut-elle donc avec un aplomb vaniteux se revendiquer exemplaire quand des vérités à la pelle qui crèvent les yeux s’accumulent pour brosser une nation en plein désarroi ne respectant les lois uniquement lorsque l’obéissance au droit favorise la répression de citoyens qui empêche le bâton de sévir en toute illégalité démocratique ??

La lecture attentive d’une nombreuse presse informatique, interétatique, radiophonique, télévisuelle, & écrite, ainsi résumée à grands traits, nous donne un portrait actuel de la France peu flatteur. Un journal comme Médiapart nous permet de recueillir des informations sur tous les mensonges de l’État Français.

Le dernier mensonge en date : il est énorme venant tant des Affaires Étrangères que de l’Armée : ce sont des armes françaises qui tuent la population civile au Yémen, contrairement aux non-dits de la Ministre F. Parly !

Quel français va alors oser encore soutenir un gouvernement de menteurs ? Quel citoyen va cautionner le gaspillage de l’argent public pour favoriser les plus riches de l’Hexagone ? Quelle population va voter pour une majorité en marche allègre vers une corruption qui risque de précipiter un authentique suicide politique au sommet de notre pays ?

... Où va donc notre France dirigée par un homme dont le psychanalyste Miller disait à la télé vendredi dernier que sa philosophie du « en même temps » relevait d’une vraie pathologie comportementale et psychologique ? Pourtant notre chère Nation, si belle et si attachante, patrie si magnifique de savants, écrivains, artistes et philosophes , que va-t-elle devenir aux mains des apprentis sorciers au pouvoir, élus par 25 % des Français, … Dieu seul le sait !

Aussi rappelons nous que ce magnifique poème extrait des Vedas, il y a cinq mille ans, qui nous révèle que les obscurités et les noirceurs, les tornades et la beauté du monde continueront inlassablement à peupler l’environnement de notre petite Terre, l’humanité aujourd’hui étant toujours dans sa petite enfance ( 2020 ans ne sont qu’une goutte d’eau au regard des millions d’années qui ont construit notre planète !)

Merci de votre attention ! G.L. Chercheur Universitaire angevin.

N’oubliez pas de lire ce beau poème qui a plusieurs milliers d’années !

LA PRIÈRE DE L’AIR (extrait des Vedas et du Samkhya *)

Je descends sous forme de tempête

Sur la terre par la grâce des Dieux.

Tremblez !

Moi, orage et tempête, je suis l’appel de l’Amour,

La danse avec la Terre,

Je réénergétise la Grande Mère

Pour que la Vie continue,

Pour que les pluies nourrissent son Corps.

Cependant malgré mon pouvoir, je suis invisible.

Les tempêtes sont suivies d’un calme délicat :

La turbulence est suivie par la tranquillité,

Le chaos se met en ordre,

L’abondance est suivie par la rareté,

La croissance suit l’anéantissement,

L’automne suit l’été.

Je suis l’ordre invisible du Cosmos,

Rita la loi cosmique et Satya la vérité.

(* le Samkya est la philosophie Indienne de la Connaissance et de la Science, vieille de 5000 ans)