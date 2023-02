La retraite à 67 ans, c’est pour bientôt...

"Et l’argument sera toujours le même : les gens vivent plus longtemps, ils doivent travailler plus longtemps, "





Non, ce n’est pas ça, l’argument.

Les mesures mises en œuvres ont une justification apparente et explicite :

la pyramide des ages due au "baby-boom (et non pas l’allongement de la durée de vie) fait que le nombre de vieux (dont je fais partie) est de plus en plus impportant, alors que le nombre de jeunes l’est de moins en moins avec la diminution régulière du taux de natalité. L’équation fait que, pour que les cotisations des actifs paient les pensions (c’est ça la retraite par répartition) il suffirait de faire glisser le curseur pour retrouver un équilibre.





Mais en fait, elles ont une raison réelle mais implicite :

si vous voulez partir plus tôt, épargnez : nos amis banquiers ont d’excellents produits à vous proposer en la matière.





Le but, c’est imposer progressivement l’épargne retraite, comme aux Etat-Unis, et ils utilisent la technique du chat quand il est dans la pièce où vous dormez : dès que vous déplacez la tête sans vous en rendre compte, il prend la place et attend un nouveau mouvement, et vous vous retrouvez avec la tête en-dehors du lit, et lui sur l’oreiller. Et il ne vous a même pas réveiller. C’est encore plus efficace que la vaseline.