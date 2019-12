La retraite européenne arrive

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce mercredi les mesures concernant les réformes de la retraite en France alors que des milliers de Français manifestent dans les rues de France étant très inquiets pour leur avenir.

Lundi dernier, le commissaire européen Thierry Breton expliquait que Bruxelles soutient la réforme des retraites en France https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Selon-Thierry-Breton-Bruxelles-soutient-la-reforme-des-retraites-1663758 . Ce qui est en train de se mettre en place en France pour réformer le régime des retraites en France est simplement un projet européen car le Parlement européen a ouvert la voie à l'Euro-Pension en avril dernier.

Le Parlement européen a ouvert la voie à l'Euro-Pension. Officiellement, le PEPP devrait lutter contre la pauvreté des personnes âgées en raison des incidents de parcours et faciliter les déplacements des salariés en UE. PEPP est le nom de la pension européenne et c'est l'abréviation anglaise de (Pan-european Personal Pension). L'objectif est d'avoir un produit de régime de retraite privé à l'échelle européenne. Le cadre a été élaboré par la Commission européenne. Cette formule, comme pour la retraite Riester (un modèle de retraite privé « made in Germany » qui est un fiasco en Allemagne), les clients (les futurs retraités) doivent choisir entre différentes variantes de risque. Officiellement, les réformateurs disent que « les épargnants devraient pouvoir changer de lieu de résidence en Europe ». Ce projet de création d’un produit d’épargne européen, lancé en 2014, est donc arrivé à son terme 5 années après, après la parution de son règlement au Journal Officiel de l’Union Européenne du 25 juillet 2019. Et cela fut une évidence même de voir Thierry Breton recevoir le soutien de la présidente allemande de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui pousse la France à introduire le PEPP qui est une sorte de retraite à la Riester. Cette réforme des retraites en France a été officialisée dès le 25 juillet 2010, comme l’indique la publication au Journal officiel de l’Union européenne à cette date, par le règlement 2019/1238 du 20 juin 2019 relatif au produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).

Manon Aubry, députée européenne de La France insoumise a dans un entretien sur Europe 1 déclaré : « Aujourd'hui, il y a un rejet massif de ce projet de loi du gouvernement parce que tout le monde a très bien compris que le gouvernement veut nous faire travailler plus longtemps et que le système de la retraite à point c'est purement et simplement l'entrée du système de capitalisation, un système privé qui est foncièrement inégalitaire et en plus soumis aux aléas du marché comme on l'a vu aux Etats-Unis où les fonds de pension ont baissé de 20 % au moment de la crise financière. 14 % du PIB est consacré aux retraites mais il y a plus de retraités à se partager ce volume de PIB. Mécaniquement quand vous avez un gâteau et que vous êtes plus nombreux autour de la table à se partager ce gâteau, mécaniquement on a une part plus petite et donc c'est le niveau de pension qui va baisser. L'enjeu c'est le financement des retraites sur le long terme ».

Comme l'écrit le site France Transactions https://www.francetransactions.com/actus/retraite/placements-retraites/pepp-le-produit-d-epargne-retraite-europeen-voit-officiellement-le-jour.html « le PEPP a pour objectif de canaliser une plus grande part de l’épargne des européens qui existe sous la forme de liquidités ou de dépôts bancaires vers des produits d’investissement à long terme » en explicant que « les ménages de l’Union figurent en effet parmi ceux qui épargnent le plus dans le monde, mais l’essentiel de cette épargne se trouve sur des comptes bancaires à court terme » et qu' « investir davantage dans les marchés de capitaux peut contribuer à relever les défis posés par le vieillissement de la population et par la faiblesse des taux d’intérêt ».

Les Français ont raison d'être inquiets car le Premier ministre Edouard Philippe lors de la présentation de la réforme des retraites pour passer à un système par points est resté très imprécis sur les la réalités des changements et des conséquences pour les Français. Alors que les experts boursiers prédisent le pire crash de tous les temps à venir bientôt, ce modèle de retraite par capitalisation suivant celui de Riester risque plonger des millions de retraités dans la misère noire au moment d'un crash boursier.

Les experts financiers Marc Friedrich et Matthias Weik expliquent qu'au plus tard en 2023 le grand krach boursier aura lieu et ne conseillent de ne surtout pas, dans leur livre Der größte Crash aller Zeiten (Le plus gros crash de tous les temps) paru en novembre dernier, inverstir dans des fonds de pension par capitalisation, comme justement le veut cette réforme des retraites en France.

Olivier Renault

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1275