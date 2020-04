La révolte des Playmobil ?

Bonjour, ticitico

Excellent appel aux « playmobils ».





« Comme de nombreux « marcheurs », vous étiez déjà dans la politique »





Pas tout à fait exact : nombre des élus de LREM sont venus de la société civile, attirés — comme une grande partie des électeurs de Macron — par la promesse d’une rupture avec le « monde d’avant ».





C’est parmi ces naïfs que se trouvent ceux qui acceptent de moins en moins d’être « confinés » (c’est d’actualité) dans un rôle de godillots au service d’une politique non conforme aux envolées du candidat Macron car délibérément néolibérale, et par conséquent « et de droite et de droite » ! J’ai d’ailleurs écrit en février un article sur ces élus encore peu nombreux mais qui révèlent un malaise croissant : Députés LREM : les caves se rebiffent !





Vous avez raison, ils ont une chance dans les prochains mois de se grandir en étant de vrais relais des attentes du peuple. Sauront-ils la saisir, ou iront-ils une fois de plus à la soupe en restant sourds et aveugles à la nécessité de rédéfinir les règles du fonctionnement de notre société ?