La Révolution à venir

Cela ne vous a pas échappé, le Département de la Défense américain doit publier un rapport sur les OVNIs d'ici le 25 juin.

Suite à l'article du New-York Times du 16 décembre 2017, à l'impulsion du sénateur Harry Reid, chef de la majorité démocrate pendant 8 ans, le sujet est revenu à la mode récemment et je me suis rendu compte lors de mes recherches que le plus ancien cas documenté et soutenu par des preuves et des témoignages date de 1945. Cela fait donc 80 ans au moins que des objets dont les capacités défient toutes nos connaissances visitent nos cieux, nos océans et notre espace. Dans l'indifférence la plus générale.

Il y a eu des conférences de presse aux états-unis en 2001, 2007, 2010, 2013 et 2017 où des dizaines de témoins très sérieux provenant du monde militaire, scientifique, politique et journalistique ainsi que d'anciens astronautes sont intervenus devant d'anciens sénateurs. Il y a des milliers de témoignages, des dizaines de milliers de documents déclassifiés. Obama en a parlé il y deux semaines, Bill Clinton la semaine dernière, le directeur de la NASA il y a deux jours. Ils ont confirmé qu'ils étaient au courant et que le phénomène est réel et incompréhensible. Et que sa provenance est sans doute non humaine.

Et personne n'en parle.

Il y a eu le rapport français COMETA datant de 1999 remis en main propre à Lionel Jospin alors premier ministre, où les généraux responsables de la sécurité nucléaire de la France concluent je cite "L'hypothèse extra terrestre est la plus plausible".

Le sujet a été présenté sur TF1 dimanche dernier, sur France 5 et sur France 2. Le journal "la Provence" en a fait sa une le 08 juin 2021.

De grandes chaines d'information ont traité le sujet au Japon, en Chine, en Russie, en Australie, aux Pays bas et au Canada.

Des agences d'états sont déjà chargées d'étudier le phénomène dans la plupart des pays d’Amérique latine.

La Chine justement est entrain de monter une équipe de chercheurs internationaux pour présenter le sujet aux Nations Unies.

Mais ma question n'est pas là.

La question est ; pourquoi ? Pourquoi, alors qu'il suffit de creuser un peu le sujet pour être submergé de preuves et de certitudes, de témoignages et de rapports crédibles, le sujet est non seulement couvert de tabou et de ridicule, mais surtout frappé d'oubli et d’indifférence dès lors qu'il n'y a plus de buzz ? (la liste des commissions d'enquêtes de divers pays est longue comme le bras)

Pourquoi ce sujet n'interpelle pas plus le grand public ?

J'entends que cela ne change rien à nos vies mais je ne suis pas d'accord. Car c'est bel et bien là, on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas ce que ça veut. C'est non seulement un changement philosophique et ontologique majeur, une véritable révolution de paradigme de l'humanité. Mais surtout, c'est l'inconnu qui débarque, on ne sait jamais ; c'est peut-être imprévisible ?

