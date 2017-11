La Révolution est en marche

La Révolution est très importante car elle a créé en dépit de la dictature la notion de liberté !

- liberté de parole (liberté de dire ce que l'on pense)

-de la presse (liberté d'écrire ce que l'on pense)

-liberté de croyance ( liberté de croire ou non).

La révolution en ces 2 films la décrive bien :

-La nuit de Varennes

-La Marseillaise de Jean Renoir.

Gustave Flaubert n'épargna pas cette petite bourgeoisie provinciale de l'époque. Il portait un regard sans concession sur une société que visiblement il n'appréciait pas.

Le personnage du pharmacien, tout comme celui de Monsieur Lheureux, le commerçant véreux se révèlent au fur et à mesure du livre, comme ignobles ;

La Révolution était venue surtout de l'incapacité de la royauté à se moderniser à la fin du XVIIIème.

Le grand bénéficaire de la Révolution est la bourgeoisie qui prit le pouvour en profitant des élections et qui s'est enrichi en achetant des biens, du clergé, des nobles, les petits n'avaient rien !

En 2017, qu'avons-nous changé ?

- La prise de pouvoir par une bourgeoisie provinciale

- Peut-on dire ce que l'on pense sans avoir de contrôle fiscal ?

- La Presse n'ayant plus sa propre rédaction, presse achetée par ces faux bourgeois, ces faux républicains, ces faux libéraux qui deviennent de plus en plus légion.. Et l'on parle de liberté de la presse !

- Liberté d'opinion, dès lors que l'on nous entraîne dans la pensée unique !

Alors OUI, on ne peut que porter un regard sans concession sur une société telle que nous la connaissons fin 2017.

Notre vision de la France, n'est que du réchauffé, car dans les milieux conventionnels, les choses ne se vivent pas, elles s'entretiennent !

La défense de la RES PUBLICA est un combat noble, loyal et fort. Mais aujourd'hui encore, de ces politiciens au rencart, découle le narcissisme et la perversité plus accrus !

Et c'est là que nous devons prendre de la distance et de la hauteur sans renier ce que nous sommes et, à quoi nous voulons devenir.

On ne peut se contenter d'une vie routinière, banale, impersonnelle, à faire ce que les autres ont toujours fait sans se poser de questions ;

Toutes valeurs à partager, mais on est pris dans un tourbillon du tout et n'importe quoi, que l'on ne voit pas forcément la trahison et les félons.

Et dans le milieu politque, c'est une référence pour ne pas dire la seule chose où tous se reconnaissent.

Peut-être le fossé entre le Romantisme et l'époque Wagnérienne est pour moi une façon passive d'exorciser toute forme de violence que nous avons en chacun de nous et qui nous permet de façon juste et précise de trouver un juste équilibre entre le yin et le yang. ce qui nous permet d'avancer et d'aller jusqu'au fond de nous-mêmes pour en trouver la quintessence.

Mais si nous n'avons pas de force intérieure, nous sommes détruits. Ces manières de faire ne sont pas d'aujourd'hui et sont légions depuis toujours.

Quand on n'arrive pas à tuer le "chef" on s'en prend à son entourage, et souvent cruellement !

On "suicide" ceux qui dérangent et gênent en obstruant le passage. Et ceux pour lesquels nous pensions être en accord, leurs intérêts personnels en font des pleutres et voyous.

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRIGEANTS

ce que nous voulons, c'est partager l'amour de la RES PUBLICA, d'en avoir les mêmes vibrations, pour l'artistique, qui fait notre spécificité française : le Livre, l'Ecriture, la Musique, la Danse, la Poésie, l'Opéra : apprécier les mêmes passions, la beauté, l'Elégance et le raffinement...

En ce jour, nous sommes prosaïquement de retour dans le concret, le banal, la vulgarité, le manque de courtoisie, le manque de poésie, le manque tout court...

Si nous continuons à porter des masques, et si nous n'avançons pas sans faire partager, en étant enfermé dans une cage, notre propre cage, en étant épris de liberté, de liberté partagée, alors nous sommes un peuple mort.