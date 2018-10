La revue de l’actualité par Serge ULESKI

Dommage que la FI n'ait toujours pas compris qu'il y a, comme il a été rappelé ( sans doute le moment clé de ce débat), un peuple auto-constitué qui s'est et se construit politiquement ( même si de plus en plus marginal) et un peuple qui s'est construit hors de toute conscience politique partisane, celui de l'histoire de France, siècle après siècle ; or, cela fait 40 ans que la "gauche" (la vraie, la fausse) ne le reconnaît pas ce Peuple historique ; elle le nie ce peuple des classes populaires, salarié ou non (inclure les commerçants, artisans, TPE et PME) qui a trouvé refuge dans l'abstention et au FN. Cette non-reconnaissance quasi pathologique cache sans doute de grosses lacunes historiques à l'origine desquelles on trouvera une éducation, une formation orientées et parcellaires, reposant sur une idéologie par définition sectaire... sur ce qui a fait et fait la France, de Victor Hugo à Céline, en passant par Jaurès et de Gaulle, du salarié à l’artisan, du commerçant aux patrons de PME ; d'où une incapacité à l'écouter ce peuple, à le connaître et à le comprendre pour être à même de lui parler en retour et être entendu.

Certes, le nouveau venu, candidat aux Européennes, Guénolé et son parti ( composé majoritairement de fonctionnaires et de syndicalistes) feront sans doute entre 7% et 10% aux prochaines élections ! Soyez toutefois assurés qu'il ne lâchera pas de sitôt son mandat et qu'il s'y accrochera trente années durant pour son seul profit sans réaliser à quel point il a desservi ceux qu'il croyait servir tout en remplissant son contrat, dormant du sommeil du juste.

___________

On ne manquera pas de trouver très instructif le comportement de tous "ces gens de la télé" qui, à la longue, n'existent plus - à leurs propres yeux et non aux nôtres - qu'à travers elle ; s'ils doivent la quitter, c'est toute leur conscience d'être au monde, conscience d'exister pour eux-mêmes, par eux-mêmes (présents à eux-mêmes) qui s'effondre ; c'est sans doute plus grave encore que la toxicomanie des toxicomanes pour lesquelles le manque n'est que physique, et psychique par ricochet seulement.

Mais alors, est-ce parce que tous "ces gens de la télé" réaliseraient qu'il n'y pas plus ingrats et tête en l'air ( voire même amnésiques ?) que les téléspectateurs si prompts à les oublier vite, très vite, tous ces "gens de la télé", un peu comme s'ils n'avaient jamais existés ? C'est fort possible car, à la télé, manifestement, on y passe pour mieux se faire oublier.

____________

Un écrasant deux poids-deux mesures dans cette décision du Conseil d'Etat (souvenons-nous d'un Dieudonné interdit de spectacle à Nantes par ce même Conseil en 2 heures !) qui n'a pas fini de nourrir un ressentiment féroce chez les "victimes" de Zemmour.

Faut bien dire ceci : en France, on peut tout se permettre contre les Africains, les Arabes et les Musulmans - les insulter des années durant chez Ruquier, par exemple - à une condition, une seule : être juif et/ou sioniste.... proche des individus suivants : Finkielkraut, I. Lévy, Zemmour, Goldanel, Val, Valls,- et s'interdire toute critique de l'Etat d'Israël dans un soutien inconditionnel au CRIF et à l'UEJF - deux officines isaéliennes.

La complaisance de tous les médias envers Eric Zemmour depuis 15 ans en est la preuve irréfutable.

___________

Perte de sang-froid de Mélenchon à propos d'une procédure dont tous les partis politiques ont été la cible par le passé.... ce Mélenchon-là chercherait-il à bénéficier d'un régime d'exception ? Au nom de quoi ? Son attitude qui remet en cause les fondements d'un Etat de droit, n'augure rien de bon d'un candidat qui a cru naïvement (par orgueil, par vanité ou par aveuglement ?) qu'il aurait pu être élu Président de la République aux dernières élections ; comme si le système l'aurait autorisé ! La bonne blague !



Par son attitude, il semblerait que Mélenchon ait été un peu trop proche des régimes d'Amérique du Sud ; il en a épousé les mœurs et les réflexes : mauvais réflexes s’entend. Sans nerfs donc, piètre tacticien, décidément, Mélenchon se trompe et de géographie et de stratégie : couill.......on un jour, couill.....on toujours... sans doute ? Car, n'oublions jamais qu'il a fait campagne et voté en faveur Maastricht alors que nous tous savions déjà ce que ce traité impliquerait la fin de toute alternative économique et financière ; par conséquent : la fin de toute alternative politique ; ce traité consacrerait l'UMPS ; comme de juste, c'est Macron qui l'incarnera quelques années plus tard.



Quant à qualifier de "sacrée" (autant pour la laïcité soit dit en passant !) la fonction de parlementaire (c'est donc ça le projet d'une 6è République : une république d'intouchables en la personne de l'élu ? )... ce pauvre Mélenchon, après 40 ans de politique, n'a donc toujours pas compris qu'un élu doit être "touchable et pénétrable à souhait", un élu capable à tout moment de répondre de ses agissements ? L'immunité dont jouissent les députés - immunité qui devrait être "questionnée", voire même… remise en cause -, n'y suffisant plus, il serait aussi question de "sacralisation parlementaire" : là, c’est Mélenchon qui se noie......



Reste toutefois à établir, si ces perquisitions " qui ont été menées dans le cadre de deux enquêtes préliminaires ouvertes ( et non d’une instruction), par le parquet de Paris" ont respecté toutes les étapes de la procédure ; les médias sont muets à ce sujet ; tous se contentent de se faire les ventriloques des propos du Premier ministre Philippe en réponse à l'intervention de Mélenchon à l'Assemblée nationale l'après-midi même et bien que ce dernier soit incapable d’apporter des arguments en faveur de sa dénonciation du caractère illégal de ces perquisitions. On savait que Mélenchon était son pire ennemi ; on découvre maintenant qu'il est son plus mauvais avocat ; et à ce propos, on ne manquera pas de noter que l’avocat ( ou les avocats) en titre de ce parti aura brillé par son absence….

_____________

Macron penché, Macron le dos voûté, Macron écrasé par le poids des milliards que pèse une Arabie Saoudite première importatrice d'armement au monde ainsi que... première agent de propagation du bacille de la peste religieuse intégriste dans nos banlieues françaises.

_______________

La liste complète : noms et visages ICI

Liste des députés LREM qui ont rejeté en bloc une proposition de loi destinée à améliorer la rémunération des accompagnateurs d’élèves handicapés : les AVS - auxiliaires de vie scolaire.

______________

Le personnel de l'Aquarius devrait être interpellé et mis en examen pour recel et complicité dans le trafic d'être humain ; les responsables de la destruction de la Libye jugés pour crime contre l'humanité et crime de guerre : BHL, Sarkozy, Obama et Cameron... et les avoirs du milliardaire disrupteur et disruptif, Soros ( droits de l’homme à la sauce UBER) qui finance l'Aquarius entre autres pseudo ONG, gelés.....................................

