La Russie a gagné la guerre économique et financière contre L’UE et la France (tandis que le prochain Nobel de la Paix ira à Zelensky...)

« These things happened. They were glorious and they changed the world... and then we fucked up the end game. » Charlie Wilson’s War, Mike Nichols, 2007

« Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe à travers les sanctions économiques occidentales imposées en réponse à l'invasion russe en Ukraine. »

Bruno Le Maire, FRANCE 24, 1er mars 2022, https://youtu.be/Ntzacqlm-Ac?t=13

« Les réserves de change russes sont en train de fondre comme neige au soleil, et le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien », pouvait-on encore apprendre du même auteur, au lendemain d’un relèvement massif des taux d’intérêt à 20 % de la Banque centrale de Russie. La totalité des avoirs russes que les alliés vont geler représente « presque 1 000 milliards de dollars », ajoutait (avant de nuancer ses propos) le même Bruno Le Maire[i] qui n’imaginait pas une seule seconde que pareille déclaration venant confirmer un vol pur et simple allait générer des conséquences dont on trouvera ci-après, reprises de l’excellent blog intitulé L’Echelle de Jacob, un résumé détaillé ( sans doute emphatique, selon la traduction qui en est donnée) sous la forme de ce que les Russes appellent кретинизм ou crétinisme, ou encore cерьезный недостаток интеллекта (serieznii nedoctatok intellekta) ou grave manque d’intelligence, imbécillité en langage courant.

Le fait est que la réalité rêvée par M. Bruno Le Maire est bien différente.

Chacun a pu constater - sauf nos « dirigeants » reconduits pour un bail de cinq ans (normalement) -, « qu’iI est très intéressant d'observer les faciès ahuris des économistes télévisés lorsqu'ils discutent des sanctions occidentales contre la Russie[ii] : ces sanctions qui visaient à détruire l'économie russe en mars 2020 ont, au contraire, entraîné un renforcement remarquable du Rouble et un affaiblissement tout aussi notable des économies occidentales.

Les économistes chinois ont pu en identifier la cause : la monnaie russe est sortie du marché spéculatif et a été renforcée par l'arrêt des sorties de capitaux, plus un contrôle gouvernemental. Autrement dit, en ne prenant que trois décrets, V.Poutine a pu assurer la stabilité financière et économique du pays. Il a interdit à la Russie de financer les économies des nations hostiles (à cette même Russie) ou de vendre des produits réels contre de l'argent fictif. La situation a été encore normalisée par l'ordre donné de ne vendre le gaz qu'au moyen de paiement libellés en roubles avec obligation d’ouverture d’un compte ad hoc en Russie.

La Russie est désormais en mesure de maintenir une balance des paiements positive et un excédent commercial solide. Les camarades chinois ont trouvé cet exemple très intéressant au point que Pékin envisage même de procéder à un crash-test pour voir comment leur propre système financier pourrait tirer avantage de l'imposition de sanctions.

Même Mikhail Khazin[iii], qui est généralement très critique à l'égard du gouvernement russe et d'Elvira Nabiullina[iv] personnellement, reconnaît maintenant le fait que l'imposition temporaire d'un taux d'intérêt extrêmement élevé de 20% par la Banque centrale, était nécessaire et bénéfique. Cet économiste prévoit un taux d'intérêt de 12% d'ici juin et sa baisse progressive. À moyen terme, cela conduira à une disponibilité normale du crédit pour les secteurs réels et non spéculatifs de l'économie. Et ainsi de suite... les dollars et les euros quittent la Russie et il n'est logique de les acheter que pour des voyages touristiques et des opérations commerciales mineures.

Sur le plan international, le rouble sera utilisé pour contrôler les échanges commerciaux au sein d'une région gigantesque - une zone continentale -, servant de base solide pour les transactions impliquant des matières premières, des produits et des investissements directs. Pendant ce temps, le système financier occidental s'effondrera. Bloomberg a finalement admis la semaine dernière, serrant les dents, que le rouble était la monnaie la plus stable en 2022... même si Biden avait prophétisé que ce serait 200 roubles contre un dollar alors que des Russes paniqués achetaient des dollars pour 150 roubles chacun. Maintenant, le cours fluctue autour de 63 !

La raison en est que les sanctions occidentales ont coupé tous les citoyens et entreprises russes de toutes opérations en dollar ou en euro, autres que celles impliquant de la monnaie physique. Cette situation ne devrait pas changer : les maniaques à l'origine de la politique de sanctions ne peuvent admettre cet échec et continueront de doubler la mise alors même que leurs économies s'effondrent. La Russie a accepté le défi : une guerre financière est en cours, toutes les failles restantes sont fermées et il n'y aura pas de retour en arrière.

D'un autre côté, la Russie n'est pas pressée d'arrêter de vendre du pétrole et du gaz à l'Occident, comme le réclament de nombreux patriotes russes. Tant que l'Occident peut payer en roubles, la Russie les acceptera, trouvant là un moyen commode de financement pour gagner sa guerre par procuration contre l'OTAN et pour réarmer les secteurs civils de l'économie. Le temps presse, car les "partenaires occidentaux" s'enfoncent et ne pourront plus accumuler des roubles plus longtemps.

Ce même Bloomberg commence à paniquer à l'approche de la parité euro-dollar. La zone euro a perdu 12% de sa valeur depuis début mars 2022 et le processus s'accélère. C'est un fiasco réel —une rupture du mythe de l'instrument financier le plus fiable au monde. Il y avait eu des moments où l'euro avait chuté de 10% en une seule année, et cela avait déjà été un choc. Mais 12% en seulement 65 jours ? C'est une toute nouvelle aventure pour "la monnaie de réserve la plus fiable de la planète."

L'effondrement de l'euro alimente l'inflation. L'inflation à la production est déjà de 40%, tandis que l'inflation à la consommation a atteint 12% dans plusieurs pays. Personne ne sait comment arrêter ce processus. La société de recherche norvégienne Rystad Energy a répondu à une demande de l'UE, pour prévoir l'état du marché de l'énergie, concluant que l'hiver à venir, l'Europe devrait s'attendre à un Perfect Storm, une "tempête parfaite" inévitable. "La demande de gaz naturel liquéfié dépassera l'offre dans le monde entier et se traduira par un triplement du prix. L'Europe sera contrainte de payer 3.500 dollars pour 1.000m3 de gaz, tandis que certains contrats pour la Pologne et les pays Baltes atteindront 4.200 dollars.

Selon les Norvégiens, le principal bénéficiaire de cette "tempête parfaite" sera... La Russie, qui compensera sans effort ses pertes dues aux sanctions, grâce à des revenus provenant des exportations de gaz naturel. Ces experts prédisent également un renforcement supplémentaire du Rouble au titre de monnaie la plus favorisée et la plus fiable sur le marché de l'énergie. Pendant ce temps, le sort de l'euro est considéré comme peu enviable : d'ici décembre, il pourrait se négocier en dessous du dollar. Les Norvégiens ont également averti : si Poutine ralentit d'un tiers les livraisons de gaz vers l'Europe du Nord et l'Europe centrale, une catastrophe se produira d'ici la mi-automne 2022. Elle est en cours.Le magazine The Economist, quant à lui, a évoqué la rencontre de V.Poutine avec le bloc économique du gouvernement russe le 12 mai, la jugeant symboliquement importante : la Russie est passée à l'attaque et a l'intention de boucher les trous dans ses importations, créant un "marché gris" en utilisant 2,3 billions de Roubles d'excédent budgétaire russe. De quoi s'agit-il ? L'économiste russe Alexander Losev[v] offre la perspective suivante :

"Le vice-Premier ministre Chernyshenko a fait un rapport sur la formation d'un pool de fournisseurs, qui compenseront les importations d'équipements informatiques et de réseau [perdues en raison des sanctions]. Les commandes sont acceptées de tous les secteurs de l'économie, des entreprises grandes et petites. Les achats seront décentralisés et réalisés à travers un plus grand nombre de petites entreprises, qui ne craignent pas d'être sanctionnées par les Américains et peuvent organiser ce "marché gris"."C'est un secteur d'activité rentable car le gouvernement russe annule les droits d'importation sur les produits de haute technologie."

Bien entendu, la Russie continuera également à travailler sur le remplacement des importations. Bloomberg a également insisté sur ce point : le développement le plus dangereux pour l'économie mondiale serait que la Russie construise son propre modèle économique, en empruntant des éléments au système chinois.

Pour cela, les Russes ont tout ce dont ils ont besoin : la volonté politique de Poutine, une gigantesque réserve de ressources naturelles, un excédent budgétaire important et une infrastructure développée. Une fois qu'une base de données de tout ce qui manque a été compilée et que le flux des "importations grises" a été affiné ou remplacé par la production nationale, l'Europe peut dire adieu à sa souveraineté économique... ayant déjà perdu sa souveraineté politique.

En 2004, John Perkins[vi] publiait ses "Confessions d'un tueur à gages économique." Perkins, maintenant âgé de 77 ans, a récemment accordé une interview à Fox News, dans laquelle il a déclaré qu'il était prêt à publier un volume intitulé "Confessions of Economic Suicides" (en gardant à l'esprit le domaine politique occidental collectif). Toutes leurs actions, voyez-vous, sont suicidaires : elles ne suivent pas la logique humaine ou le bon sens.

Les gens se comportent rarement rationnellement au milieu d'une panique. Et une panique s'impose en effet : depuis le début de l'année, 17% de la "valeur", soit 8000 milliards de dollars, se sont évaporés des marchés américains. On prévoit que 20 000 milliards de dollars supplémentaires s'évaporeront d'ici la fin de l'année, ce qui signifie que l'empire spéculatif basé sur l'USD diminuera de moitié. Gardez à l'esprit : 64% des Américains possèdent des actions sous forme de fonds de pension, de fonds d'assurance, etc. Pendant ce temps, les ménages américains sont endettés de 23 billions de dollars. Une catastrophe économique est en préparation, imputable à ceux qui ont imposé sans réfléchir des sanctions à la Russie.

Pendant ce temps, au cours des trois derniers mois, il est devenu patent que les 300 milliards de dollars de réserves de devises de la Banque centrale russe qui ont été volés ne sont... pas vraiment nécessaires. Le système financier russe a résisté à l'épreuve, le Rouble continue de se renforcer, le budget est excédentaire. Mais l'Occident devra payer pour ce vol-de manière asymétrique et le paiera avec...l'Ukraine.

Les fonds volés sont une rançon et l'Ukraine est l'otage occidental. Ces fonds serviront à absorber l'ancienne République socialiste soviétique d'Ukraine dans la zone Rouble : la terre, l'industrie, les ports.

Une fois l'opération spéciale en Ukraine terminée, le monde ne sera plus le même. Ce n'est déjà plus la même chose. Mis à part les émotions, chaque guerre mondiale a été suivie d'une croissance économique explosive. En 1947, 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS a atteint les mêmes indicateurs économiques qu'en 1940 —et cela avec la destruction de toute la partie européenne du pays— simplement en utilisant la base industrielle existante et la population mobilisée. Le même effet sera observé lorsque la Russie commencera à reconstruire le Donbass.

Une fois que le gigantesque cluster industriel du Donbass sera restauré et réintégré dans l'économie russo-biélorusse, il commencera à monter en flèche. L'industrie du bâtiment et la métallurgie commenceront à servir de locomotive à cette croissance presque immédiatement. Et si la situation politique permet d'observer toute la rive gauche du Dniepr et le long de la côte jusqu'à Ismail et le Dniestr, alors de nombreux autres secteurs industriels peuvent également être relancés, la construction de machines en premier lieu.

Ce sera le cauchemar anglo-saxon qui deviendra réalité : une réintégration de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine, corrigeant les erreurs de 1990, éliminant l'effet de l'escroquerie cynique de l'Occident et de la trahison des élites soviétiques.

Alexander Losev à nouveau : "Aujourd'hui, nous revenons à 1989. La Journée de la marmotte, longue de 30 ans, est terminée. Reconnaissant nos propres erreurs et ayant compris ce qu'est l'Occident collectif et ce qu'il nous a agressivement imposé toutes ces années —aucun d'entre nous ne se fait d'illusions sur ce qui doit être fait ensuite. Nous devons réintégrer, restaurer ensemble l'économie du Donbass, ressusciter l'Ukraine. La croissance du PIB sera de 10 à 15% par an, pendant au moins une décennie."

Et maintenant, la cerise sur le gâteau, le délire de la chaîne de télévision la plus russophobe de Grande-Bretagne, Sky News. Son analyse financière, argumentant avec véhémence sur l'économie russe "déchirée en lambeaux"... atteint des conclusions inattendues. Si l'opération spéciale en Ukraine se poursuit jusqu'à la fin de l'année au rythme actuel et que le régime de Kiev subit une défaite humiliante, alors déjà d'ici 2023, la Russie augmentera son PIB de 5 à 7%, uniquement grâce à son contrôle du Donbass et des ports de la mer Noire.

Ces messieurs cyniques ont supposé que le plan sournois de Poutine pour détruire l'économie mondiale est le suivant : tirer le maximum de l'opération militaire, afin que les sanctions effondrent les marchés financiers mondiaux (celui des États-Unis d'abord). Ce sont de bonnes pensées, mais elles ne correspondent pas tout à fait aux "plans sournois de Poutine" qui n'ont aucun rôle pour les marchés financiers américains. Au contraire, moins il y aura de destructions et de victimes des deux côtés, plus le potentiel de l'Ukraine libérée sera grand et précieux. »

Et en attendant ?

Hé bien en attendant tout va pour le mieux :

La France (dont la Russie vient d’inviter 34 diplomates à quitter le pays) s’embarque avec un Premier ministre dont on ne peut sérieusement imaginer qu’il puisse, tout comme les autres « dirigeants » d’une UE moribonde, continuer sans dégâts de plus en plus apparents une politique de suicide économique accéléré. Mais peu importe puisque l'important est l'usage du "burkini" dans les piscines, l'installation d'un nouveau service pour traiter les affaires judiciaires non élucidées ainsi que l'entrée prochaine de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN.

Un coup d’arrêt s’impose de manière de plus en plus urgente et ce d’autant plus qu’ailleurs le feu a commencé à prendre dans la plaine et que les économies qui sont en train de s’effondrer sont bien celles de l’Europe en général et de la France en particulier,

- même si l'on commence à distinguer quelques sérieux désagréments à l'échelle planétaire :

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a demandé la levée immédiate de l’embargo occidental contre les engrais russes. En effet, la Russie est le principal producteur d’engrais au monde. La pénurie en la matière se ressent déjà dans l’agriculture mondiale. Si elle se poursuit, elle provoquera une chute drastique de la production alimentaire et rapidement une famine dans de nombreux pays, notamment en Afrique.

- même si la réalité vient nuancer les positions de principe :

La Commission européenne estime que les clients européens de Gazprom comme Engie peuvent se conformer, sous conditions, au nouveau système de paiement instauré par la Russie pour protéger ses revenus gaziers. Ce qui n’exclut pas totalement le risque de rupture d’approvisionnement.

- même si l'Ennemi tire avantage du suicide économique, industriel et financier européen qui pense sans doute déjà à décerner, n'en doutons surtout pas, le prochain Prix Nobel de la Paix à V. Zelensky.

La Russie va devoir réorganiser son secteur énergétique face aux sanctions européennes, a jugé mardi Vladimir Poutine, mais il a estimé que l’UE allait être la première à souffrir de son « autodafé économique » en renonçant aux hydrocarbures russes.

