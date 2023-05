Le ministère russe de la Défense a fait état de nouveaux détails concernant les recherches biologiques militaires du Pentagone en Ukraine. Outre le développement d'une souche de grippe aviaire hautement pathogène, dont des traces ont été retrouvées dans un laboratoire à Kherson, les scientifiques américains, sous couvert de recherches pacifiques, menaient d'autres "projets" similaires.

Les États-Unis développent des armes biologiques sur le territoire ukrainien, comme en témoignent les nouvelles informations obtenues par le ministère russe de la Défense, "des faits de collecte de souches de virus de la grippe aviaire capables de franchir la barrière des espèces". C'est ce qu'a déclaré le général Igor Kirillov, chef des forces de protection radiologique, biologique et chimique (RBC), lors d'une conférence de presse du ministère russe de la Défense.

Il est question de documents que les militaires ont saisis dans un laboratoire de la réserve de biosphère d'Askania-Nova (région de Kherson). Selon les affirmations, ces matériaux confirment l'implication de l'Institut vétérinaire de Kharkov dans les projets américains UP-8, P-444 et Flu-Fly-Way. Selon Igor Kirillov, l'objectif de ces programmes est "d'évaluer les conditions dans lesquelles les processus de transmission d'agents pathogènes d'infections économiquement significatives peuvent devenir incontrôlables" et notamment créer des risques pour la sécurité alimentaire.

"Cependant, le département militaire américain étudie activement ces infections économiquement significatives au-delà de son territoire national dans des laboratoires biologiques situés le long des frontières de ses adversaires géopolitiques. Cela confirme une fois de plus que les États-Unis développent des composants d'armes biologiques hors de leur juridiction nationale, y compris en Ukraine", a déclaré le général.

Le Pentagone, qui n'a rien à voir avec l'étude des voies de migration des oiseaux, était le commanditaire de ces projets.

"Un groupe opérationnel du ministère russe de la Défense, en collaboration avec des employés du Service fédéral de sécurité et de Rosselkhoznadzor [Service fédéral de surveillance vétérinaire et phytosanitaire], a confirmé les faits de collecte et de caractérisation des souches du virus de la grippe aviaire, possédant un potentiel épidémique élevé et capables de franchir la barrière des espèces, en particulier la souche H5N8, dont la mortalité peut atteindre 40% lorsqu'elle est transmise à l'homme", a déclaré Igor Kirillov.

Il a ajouté que le personnel de la réserve de Kherson avait tenté de "détruire d'urgence les biomatériaux prélevés" en désactivant les installations de réfrigération et détruisant les conteneurs cryogéniques avec de l'azote liquide, mais les spécialistes du ministère de la Défense "ont quand même réussi à détecter dans les échantillons soumis à la destruction" des "traces de matériel génétique de la grippe aviaire hautement pathogène, du virus de la maladie de Newcastle, des avulavirus".

Selon les employés restants dans la réserve, la partie ukrainienne leur a proposé une récompense financière importante pour l'évacuation ou la destruction des résultats des recherches.

Le chef des troupes de protection RBC a rappelé qu'il avait déjà attiré l'attention sur "le fait documenté de la mortalité massive des oiseaux sur le territoire de la réserve d'Askania-Nova en 2021, qui, selon les experts, était de nature infectieuse".

Il a qualifié dans ce contexte de particulièrement préoccupante l'augmentation de l'incidence de la grippe aviaire en Russie et dans les pays européens, où, selon l'Organisation mondiale de la santé animale, la maladie est devenue annuelle et les pertes depuis 2021 ont dépassé 3 milliards d'euros.

D'après Igor Kirillov, bien qu'il y ait eu des épizooties de grippe aviaire aux États-Unis depuis 2003 et un cas de transmission de l'infection à l'homme, aucune épidémie de maladies représentant une menace majeure pour la sécurité alimentaire, comme la peste porcine africaine ou la fièvre aphteuse, n'a été signalée sur le territoire américain dans toute l'histoire des observations.

Le général Kirillov rappelle qu'en octobre 2022, les États-Unis ont rendu publique la Stratégie nationale pour contrer les menaces biologiques, qui a un caractère doctrinal et définit la gestion des risques biologiques comme une priorité vitale pour les États-Unis.

"Avec la stratégie approuvée, Washington prévoit de créer sous le contrôle des États-Unis une architecture de prévention, de réaction et de neutralisation des menaces biologiques dans ses intérêts nationaux", a expliqué le général.

À noter également que sous couvert d'une "interaction humanitaire" les États-Unis recueillent des collections de microorganismes pathogènes d'autres pays pour les étudier et les utiliser potentiellement à leurs fins. En particulier, les États-Unis ont prévu de sélectionner des agents pathogènes de maladies particulièrement dangereuses en Asie centrale et en Transcaucasie.

