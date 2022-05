La Russie, l’Ukraine et la presse

Si les gens peuvent être informés avec des éléments de première main, et en premier lieu celle qui porte la caméra, c’est parce que d’autres vont directement là où les choses se passent mal, voire se passent dans le mal, voir, dire et montrer.





Frédéric Leclerc-Imhoff était journaliste pour BFM TV, et un très bon éclaireur. Frappé de manière indigne et criminelle dans un convoi humanitaire par l’artillerie russe, Frédéric est tombé en montrant avec ses camarades, Maxime Brandstaetter et leur « fixeuse » Oksana Leuta, la réalité des pauvres gens écrasés par une guerre génocidaire.

Sans eux, la guerre resterait un huis clos propice à encore plus de délires dans les réseaux. Sans eux et leur capacité de dire « j’étais là et j’ai vu », les massacres de Boutcha, entre autres horreurs, seraient décrits comme des manipulations avec acteurs-cadavres.

Ces journalistes courageux sont indispensables à la connaissance impartiale des choses. Et la connaissance des choses offerte à tous est indispensable à la démocratie.