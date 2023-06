La Russie ne laissera pas l'Ukraine se vider de son sang.

Je propose ce texte à la modération car il émane d'un ancien diplomate indien et qu'il reflète le point de vue d'une partie importante de « l'opinion mondiale » , opinion quelque peu différente de ce que pensent les chefs des capitales occidentales.

Publié le 17 juin 2023 par M. K. BHADRAKUMAR

M. K. BHADRAKUMAR a été diplomate de carrière pendant 30 ans dans les services indiens des affaires étrangères.

L’offensive ukrainienne étant en cours depuis une quinzaine de jours, tous les regards sont sur les champs de bataille et, surtout, vers les options qui s'offrent à la Russie dans l'avenir. Dans un peu plus de trois semaines, l'OTAN tiendra un sommet à Vilnius et l'Occident aura également le choix à faire. L'histoire offre deux chemins.

L'OTAN s'attendait à ce que les forces ukrainiennes perforent les fortifications russes à l'heure actuelle. En réalité, elles luttent pour se rapprocher des premières lignes de fortifications tentaculaires et, dans cette tentative désespérée, subissent des pertes massives, piégées dans des champs de mines et sont détruites par l'artillerie et les missiles russes et les hélicoptères d'attaque connus sous le nom d'Alligator.

Les chiffres des pertes sont annoncés lors de la conférence de presse au Kremlin du président russe Vladimir Poutine, mardi, qui a duré plus de trois heures, avec des correspondants de guerre. À une semaine seulement après le début de l’offensive de l’Ukraine, « 25 à 30 % de l’équipement fourni par l’OTAN ont été détruits », a déclaré Poutine.

Poutine a souligné trois choses. Premièrement, les objectifs fixés pour les opérations militaires spéciales sont « fondamentaux pour nous » parce que « l’Ukraine fait partie de l’effort de déstabilisation de la Russie ». Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que les opérations russes ne s'arrêteront pas sans réaliser les deux objectifs de « démilitarisation » de l'Ukraine et de déraciner le régime néonazi actuel à Kiev. La sécurité et le bien-être de la population russe restent également un objectif cardinal - plus de pogroms. Poutine a déclaré que la Russie allait réaliser ces objectifs « de manière progressive, méthodique ».

Deuxièmement, Poutine a précisé : « L’industrie de la défense ukrainienne cessera bientôt d’exister complètement. Qu'est-ce qu'ils produisent ? Les munitions sont livrées, le matériel est livré et les armes sont livrées - tout est livré. Vous ne vivrez pas longtemps comme ça, vous ne durerez pas. La question de la démilitarisation est donc réalisée en termes très pratiques. »

Troisièmement, la préférence du Kremlin a été jusqu’à présent de continuer à broyer l’armée ukrainienne, tout en donnant des « réponses sélectives » chaque fois que des lignes rouges ont été franchies – par exemple, les frappes russes sur le système énergétique ukrainien, la destruction du quartier général des services de renseignement militaire ukrainiens. Soit dit en passant, lors d'une attaque sur Kiev, la Russie affirme avoir grièvement blessé le chef du service d'espionnage ukrainien Kyrylo Budanov, la star des médias occidentaux.

Pour le futur, Poutine a déclaré : « Tout dépendra du potentiel qui reste à la fin de cette soi-disant contre-offensive. Telle est la question clé. » Après avoir subit ces « pertes catastrophiques », il est de la responsabilité des dirigeants de Kiev de penser rationnellement à « ce qu’il faut faire ensuite », a déclaré Poutine.

Il a ajouté : « Nous allons attendre et nous verrons à quoi ressemble la situation et nous prendrons d'autres mesures fondées sur cette compréhension. Nos plans peuvent varier en fonction de la situation lorsque nous estimons qu'il est nécessaire de se déplacer. Cela inclut l'équipement de l'OTAN. »

Poutine a ridiculisé le discours grandiose de l'Occident sur la mise en correspondance de la capacité industrielle de défense très supérieure de la Russie. Il dit : « Et quand ils diront qu'ils vont commencer à produire ceci ou cela : eh bien, s'il vous plaît, allez-y. Les choses ne sont pas aussi simples pendant une récession... Elles ne sont pas aussi décisives que pour nous, ici en Russie. Il n'y a pas de passion là-bas, ce sont des nations en récession ; c'est tout le problème. Mais nous l'avons(la détermination). Nous nous battrons pour nos intérêts, et nous atteindrons nos objectifs. »

Compte tenu de ces dures réalités, Kiev devrait faire une pause à son offensive. Mais cela n'arrivera pas. Kiev est soumise à d'immenses pressions de la part de Washington pour annoncer un succès médiatique. Cela dit, les réserves ukrainiennes ne sont pas non plus infinies. Environ 35 000 à 40 000 réserves ukrainiennes fortes sont confrontées à un déploiement russe massif bien plus important en nombre (en centaines de milliers) et en armes avancées, et bénéficiant de la supériorité aérienne. Il existe une possibilité nette qu'à un moment donné, les forces russes ne soient également offensives.

Dans ce contexte, l’Occident affirme que les Alliés de l’OTAN « regardent un éventail d’options pour signaler que l’Ukraine progresse dans ses relations » avec l’alliance, pour reprendre les mots de l’ambassadeur des États-Unis à Bruxelles, Julianne Smith. Andres Rasmussen, ancien chef de l'OTAN et actuellement conseiller officiel du président ukrainien Zelensky, a menacé qu'un groupe de pays de l'OTAN pourrait être disposé à mettre des troupes sur le terrain en Ukraine si les États membres, y compris les États-Unis, n'apportaient pas de garanties de sécurité tangibles à Kiev lors du sommet de Vilnius.

Plus précisément, Rasmussen a affirmé que « les politiques envisageraient sérieusement de rassembler une coalition de volontaires si l’Ukraine n’obtenait rien à Vilnius. Nous ne devrions pas sous-estimer les sentiments polonais, les Polonais ont le sentiment que pendant trop longtemps l'Europe occidentale n'a pas écouté leurs avertissements ». La rhétorique a récemment pris un ton accentué lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement sous le format « Triangle de Weimar » (France-Pologne-Allemagne) le 12 juin à Paris, où un consensus s'est dégagé sur le fait que l'Ukraine devrait recevoir des garanties de sécurité.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré : « Il est évident que nous avons besoin de quelque chose comme ça, et nous en avons besoin sous une forme très concrète. » Le président français Emmanuel Macron a également appelé à un accord rapide sur « des garanties de sécurité tangibles et crédibles ».

Mais cela n'est que de l’esbroufe. L’idée de la Pologne « mettant des bottes sur le terrain » est manifestement absurde. L'armée polonaise elle se desséchera dans une confrontation avec la Russie. Mais ce que montrent ces pantomimes, c’est que les nerfs sont en surchauffe alors que le spectre de la défaite en Ukraine met en danger l’unité de l’OTAN.

Ainsi, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, est intervenu pour injecter un certain réalisme dans la discussion, soulignant que ce qui compte le plus, c'est que l'Ukraine survit en tant que nation. Stoltenberg a déclaré : « Je crois qu’il n’est pas possible de fixer des dates précises (pour l’admission de l’Ukraine en tant que membre de l’OTAN) alors que nous sommes au milieu d’une guerre... la tâche la plus urgente maintenant est de veiller à ce que l’Ukraine règne en tant que nation souveraine et indépendante... parce que, si l’Ukraine ne prévient pas, alors il n’y a pas d’adhésion à ce qu’être. »

Stoltenberg s'aligne sur Washington. En fait, il parlait lors d'une visite à Washington, dans une interview accordée à PBS.

La Russie ne retire pas les yeux du champ de bataille. En réalité, Moscou fait avaler au camp occidental d’une défaite stratégique historique. Le choix pour l'Occident se réduitde négocier avec la Russie sur ses conditions, ou d'attendre une solution militaire, ce qui pourrait signifier l'effacement de l'Ukraine en tant que nation et l'expulsion de l'OTAN.

Ne vous y trompez pas, des plans offensifs russes ont été élaborés. Il est question, entre les faiseurs d'opinion de Moscou, de créer de nouveaux faits sur le terrain - une zone démilitarisée le long de la frontière polonaise. Cela implique que les forces russes traversent le Dniepr et libératrices Kiev ainsi que libèrent Kharkov et Odessa, deux autres villes russes historiquement. La Russie n'a aucun intérêt à annexer les régions occidentales de l'Ukraine, qui est un territoire hostile annexé en son temps par Staline.

Mais l'ouest de l'Ukraine a d'autres voisins - dont la Pologne - qui auraient des histoires à régler au sujet de la partition de leurs terres historiques (la Galicie). La question de la nationalité non résolue est explosive, car les Polonais se souviennent encore des meurtres commis par les nationalistes ukrainiens alliés avec les nazis. Les historiens disent que plus de 100 000 Polonais, y compris des femmes et enfants, ont péri de la part de leurs voisins ukrainiens dans une campagne nationaliste dans des zones qui se trouvaient alors dans le sud-est de la Pologne et se trouvent pour la plupart en Ukraine aujourd'hui. Personne ne peut prédire ce qui restera de l'Ukraine sous le poids d'une défaite militaire écrasante .

Le Kremlin exercera ses options en fonction des exigences de la situation. Moscou semble avoir conclu qu'il n'y a pas de véritable alternative à une solution militaire. Elle ne permettra pas à l'Ukraine de rester une plaie chronique infectée par les espèces microbiennes de l'univers transatlantique. La cautérisation de la plaie est nécessaire, bien qu'avec des risques potentiels.