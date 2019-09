La Russie repousse plusieurs attaques israéliennes contre Damas

Source : Al-Masdar News, 20 septembre 2019

Les forces aériennes russes auraient empêché l’armée israélienne de mener des frappes en Syrie hier soir, a rapporté ce matin le site aéronautique russe avia.pro.

« Hier soir, alors que des avions israéliens étaient sur le point de lancer une nouvelle série d’attaques sur la banlieue de Damas, des avions de combat russes ont décollé de la base aérienne de l’armée russe Hmeimim, située dans la province de Lattaquié, dans la partie sud de la République arabe, et ont empêché ce raid israélien sur la capitale syrienne et ses environs », a rapporté avia.pro.

Selon avia.pro, l’armée russe a également fourni aux forces armées syriennes des informations sur un drone israélien qui se préparait à frapper la banlieue sud-est de Damas.

« Selon les données, au moins deux avions de combat ont décollé de la base aérienne de Hmeimim vers 8 h dans la direction sud-est, après quoi, dans des circonstances inconnues, un drone israélien qui violait l’espace aérien syrien a été abattu. Par la suite, il n’y a pas eu d’attaque contre la banlieue de la capitale syrienne », rapporte ce site.

« Il est à noter que, selon certains médias occidentaux, lors d’une réunion entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu, le dirigeant russe a menacé de prendre des mesures contre Israël si Tel-Aviv continuait de frapper la Syrie », a ajouté avia.pro.

Si cela s’avérait vrai, ce serait la quatrième fois depuis la fin du mois d’août que l’armée russe aurait bloqué l’attaque israélienne contre la Syrie.

Information relayée à deux reprises par le média israélien Jerusalem Post :

Article du 14 septembre :

La controverse entre Israël et la Russie concernant les frappes aériennes contre des cibles iraniennes en Syrie et en Irak se poursuit, malgré la rencontre entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le Président russe Vladimir Poutine. Cela a été rapporté vendredi par Independent Arabia.

Selon le rapport, Moscou a récemment empêché trois frappes aériennes israéliennes contre trois avant-postes syriens, et a même menacé que tout avion qui tenterait une telle chose serait abattu par des avions russes ou par les missiles anti-aériens S-400. La source citée dans le rapport affirme qu’une situation similaire s’est produite à deux reprises, et qu’en août, Moscou a empêché une frappe aérienne sur un avant-poste syrien à Qasioun, où une batterie de missiles S-300 est positionnée.

En outre, il a été affirmé qu’une autre frappe aérienne était prévue une semaine plus tard contre un avant-poste syrien dans la région de Qunaitra et une troisième dans une zone sensible de Lattaquié. C’est ce qui a poussé Netanyahou à se rendre rapidement en Russie pour convaincre Poutine d’ignorer les attaques israéliennes en Syrie. Selon une source russe, Poutine a fait savoir à Netanyahou que son pays ne permettrait pas que l’armée du régime syrien subisse le moindre dommage, ni aucune des armes dont elle serait dotée, car une telle autorisation serait perçue comme de l’indulgence pour Israël, quelque chose qui contredirait l’objectif de la Russie d’aider le régime syrien.

Selon le journal anglo-arabe, Netanyahu a tenté de présenter un message positif sur la coopération entre les deux pays et a même tenté de l’utiliser pour sa campagne électorale, mais cela n’a pas fonctionné. Des sources israéliennes qui se sont entretenues avec le journal ont qualifié la réunion d’échec. Ils ont affirmé que tout ce qui concernait les frappes aériennes en Irak et en Syrie, depuis leur révélation publique, embarrassait terriblement les Russes aux yeux de leurs alliés dans la région (la Syrie, l’Iran et les milices qui les soutiennent).

La source russe a déclaré : « Poutine a exprimé son mécontentement après les dernières actions d’Israël au Liban », et a même souligné à Netanyahu qu’il « rejetait toute agression contre la souveraineté du Liban », une chose qu’il n’avait jamais dite auparavant. Poutine a ajouté que quelqu’un le trompait vis-à-vis de la Syrie et du Liban, et qu’il ne laisserait pas passer cela sans riposte. Netanyahou aurait été averti de ne pas frapper de telles cibles à l’avenir.

Le site d’informations a ajouté que d’autres sources israéliennes avaient dit des choses similaires sur le sujet, et que la visite visait à réduire la gravité de la controverse entre les pays en une question tactique plutôt qu’une question idéologique.

Article du 20 septembre :

Des avions de combat russes ont détruit un drone israélien qui s’apprêtait à attaquer la Syrie jeudi soir, rapporte le site Web de l’aviation russe avia.pro.

Si cette information est vraie, ce serait la quatrième fois que les forces russes bloquent une tentative d’attaque israélienne en Syrie.

