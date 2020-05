La « saga » du Covid-19 1ère partie : La grippe “espagnole” : une pandémie qui ne porte pas bien son nom

Tout comme la “Réserve Fédérale” (Federal Reserve) américaine, la Fed, n’est ni fédérale, et ni une réserve, la “grippe espagnole” de 1918-1920 qui fit plus de morts que la “grande guerre” (la boucherie qui la précéda) n’était pas d’origine espagnole, et la plupart des décès n’ont pas été dues au virus, mais causés par des complications pulmonaires d’origine bactérienne rendues plus “faciles” par l’état sanitaire général de cette époque.

Les détails exactes de l’origine de cette pandémie sont restés longtemps plutôt méconnus jusqu’à des recherches poussées ces 30 dernières années, et l’autopsie de corps de victimes conservés dans un cimetière gelé de l’Alaska entre autres (qui ont d’ailleurs permis un séquençage complet du génome de ce virus en 2005)

La “grippe espagnole” n’a d’espagnol que le fait que les premiers à avoir fait une déclaration officielle sur cette pandémie étaient les espagnols alors que régnait une omerta, une censure sur l’apparition de nombreuses victimes dans un contexte très difficile de fin de guerre mondiale. L’Espagne étant neutre, (elle n’était pas engagée dans le conflit), les espagnols furent les premiers à publier une dépêche internationale officielle, par l’intermédiaire de l’agence Reuters, pour annoncer plusieurs cas de décès suspects de ce qui semblait être une pneumonie.

Voilà, c’est la seule raison pour laquelle cette épidémie est restée dans l’histoire sous ce nom de “grippe espagnole”.

Et pourtant... Les premiers cas ont été en fait depuis tracés et confirmés avoir eu lieu dans un fort militaire du Kansas, le Fort Riley, de 70 000 jeunes soldats, et aurait été ensuite transporté par des soldats, des porteurs sains, partant pour aider à terminer la guerre en Europe tout en traversant de nombreux pays dans les conditions que l'on connaît et imagine en 1918 (promiscuité, insalubrité, fatigue, maladies, etc...) Le contexte de mouvement de troupes à l’époque et l’origine dans un camp militaire explique la dispersion de ce fléau dans un monde qui n’était pas encore autant mondialisé qu’aujourd’hui.

De nombreuses études ont montré que plus de 90% des morts autopsiés attribués à la grippe espagnole étaient en fait mort de complications pulmonaires, rendu plus faciles par l’affaiblissement des défense immunitaires causées par un virus de type H1N1, ce qui est bien la version officielle acceptée de nos jours. Il ne s’agissait donc pas et il est faux de parler d’un “super virus” de grippe tueur. Le virus H1N1 est un virus de grippe avec des éléments de séquence que l’on retrouve dans les virus de grippe humaine, du porc, et des oiseaux. Quand il est ré-apparu, en 2009 notamment, où l’état de pandémie avait été déclaré par l’OMS, le virus d’alors fut rapidement identifié comme un “cousin” / descendant / mutant du virus de 1918, mais le nombre de morts fut considérablement moins élevé sans doute grâce aux nouvelles conditions sanitaires, une gestion en amont de la crise, et à l’évolution de la médecine aussi.

Malgré ça, cette pandémie de 1918/1919 est restée dans l’histoire sous le nom de “Grippe Espagnole”, alors qu’il s’agit en fait plutôt d’une “surinfection pulmonaire rendue plus létale et courante par un virus de grippe originaire du Kansas”.

Il faut rappeler que le nombre de victimes est estimé entre 20 et 50 millions, soit de 2 à 5% de la population mondiale. Les pays les plus touchés furent l’Inde, la Chine, l’Europe et les Etats Unis aussi dans une moindre mesure. Le nombre de victimes est supérieurs à celui causé par la guerre… La tranche d’âge la plus impacté fut curieusement 20 - 50 ans, et il semblerait que les personnes plus âgées aurait bénéficié d’une immunité de part une vague grippale mondiale bien antérieure, dans les années 1870 (c’est l’hypothèse en vogue)

Une date clef et quasiment officielle maintenant : le 11 Mars 1918 des soldats de Fort Riley, au Kansas, se présentent à l’infirmerie avec de fortes fièvres. Ils seront suivis par beaucoup d’autres dans les semaines qui suivent.

Extrait d’un article du Figaro Santé (29 Avril 2014) : “La plupart des victimes mouraient de surinfection bactérienne, qui se déclarait au bout de 4-5 jours et conduisait au décès une dizaine de jours après les premiers symptômes grippaux, en l'absence, à l'époque, d'antibiotiques.” (soit une période d’incubation d’environ 2 semaines)

Cette pandémie connue 3 vagues avec une probable mutation du virus : printemps 1918, Automne 1918 (la plus meurtrière), puis hiver au début de 1919. La 2ème vague aurait son point de départ à Brest qui était le port principal d’entrée en Europe des soldats américains.

Conclusion / Résumé de la 1ère partie : la “grippe espagnole” de 1918/1919 trouve tres probablement son origine au Kansas, dans un camp militaire. La vaste majorité des morts ont été causée par les conditions de l’époque et non par le virus lui-même. Les voyages des soldats américains à la fin de la guerre expliquent pour une large part la transformation d’épidémie en pandémie. Dans la mémoire et l’inconscient collectif cette pandémie restera pourtant “la grippe espagnole”. Il est probable qu’à la question “Quel fut l’épicentre de la pandémie de grippe espagnole ?” très peu de personnes aujourd’hui répondrait “un fort militaire du Kansas”. Et pourtant.

