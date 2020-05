La « saga » du Covid-19 2ème partie : Fort Riley Janvier/Février 1918 une campagne de vaccination contre la méningite qui tourne mal

Une épidémie de Méningite se déclara au camp militaire de Funston, au Fort Riley, dans le Kansas aux Etats-Unis en Octobre et Novembre 1917.

Rappel sur la méningite : elle peut être d'origine virale ou bactérienne. La maladie semble avoir été observée et décrite dès l’antiquité mais son incidence n’est réellement devenue importante et épidémique qu’au 19ème siècle avec des épidémies notamment à Genève, et en Afrique, au début du 20ème siècle. La mortalité est très élevée (90%) mais la contagion considérée comme relativement faible, et avec des occurrences plutôt rares de passage en épidémie. Les premières tentatives de sérum datent de 1906 (Simon Flexner notamment, un proche, et conseiller de J.D .Rockefeller. Il sera directeur de l’institut Rockefeller jusqu’en 1935) qui réussit à diminuer la mortalité. Des chevaux étaient utilisés pour fabriquer les sérums avec des anticorps. Aux Etats-Unis les 1ers cas de méningite ont été observés vers 1806, et ensuite par “vague” tous les 10-15 ans. Il y eut plusieurs “foyers” en Europe pendant la 1ère guerre mondiale.

Les 1ers vaccins reconnus comme effectifs ne datent que de 1970.

Le Fort Riley était un fort abritant à l’époque 26 000 soldats sur 8 000 hectares (80 km2), et des milliers de mules et de chevaux dans un lieu aux hivers très froid, et aux étés très chauds, et souvent sujet aux tempêtes de sable.

Pour faire face à ces cas de méningite, une campagne de vaccination expérimentale fut menée avec d’abord une centaine de volontaire militaires, entre le 21 Janvier et le 4 Juin 1918. Cette campagne était expérimentale puisqu’il s’agissait d’un nouveau sérum, et fut conduite par “l’Institut Rockefeller pour la recherche Médicale” de New York. Elle fut très bien documentée.

Pour remettre les choses dans leur contexte, à l’époque, J.D. Rockefeller (1839 - 1937) est un milliardaire philanthrope qui a fait fortune dans le pétrole essentiellement, et ces années sont clef pour son activisme dans le domaine médical. On peut même dire que c’est à ce moment là que seront posées les bases de la médecine actuelle et de l’industrie pharmaceutiques avec ses règles, ses instituts de recherche, ses dogmes, son système éducatif, son approche, sa tentative de standardisation mondiale (et aussi ce qu’on pourrait appeler un début d’une forme de lobbyisme pharmaceutique)

Cette approche de la médecine allait prendre le relai dans le monde occidentale d’une médecine traditionnelle souvent bien différente et parfois ancestrale basée sur une toute autre approche avec l’usage de remèdes naturels par exemple. Et aussi une approche où l’on traitait et se concentrait sur la cause plutôt que les symptômes (par exemple, la fièvre dans le cas d’une grippe est une réaction du corps qui est normale. De nos jours on chercherait plutôt à faire baisser la fièvre avant tout).

La création de l’institut fait suite à celle de l’Institut Pasteur en 1888 en France, et celle de l'Institut Robert Koch en Allemagne en 1891, et est donc dans le but clair de placer les Etats-Unis sur la carte dans cette “industrie” médicale naissante.

Frederick Taylor Gates (1853-1929) fut un des conseillers principaux de J.D. Rockefeller dans cette entreprise, et la création de l’institut en 1901. Celui-ci allait être un pionnier de la vaccination moderne. (précisons qu’il n’y a priori pas de lien entre ce Gates là, et la famille de “Bill”. A priori.)

Pour ce vaccin contre la méningite, les recherches furent effectuées et des sérums préparés avec des bactéries prélevées sur des chevaux.

A l’état de recherche et d’expérimentation, il était prévu 3 injections avec dosage croissant à but expérimental. 4792 soldats reçurent la 1ère en Janvier 1918, 4257 la 2ème en Février, et 3702, la 3ème mi Février (soit 1090 soldats qui ne faisaient plus partis du programme pour la 3ème injection !)

On se rappelera maintenant que le 11 Mars 1918, des dizaines, voire plus, de soldats étaient à l’infirmerie du Fort Reily avec des symptômes grippaux... Même il est très important de préciser ici que ce fait est en général rapporté et documenté indépendamment des expérimentations de vaccinations en cours à ce moment là sur ce site militaire.

Corrélation n’est bien entendu pas causation. Mais il paraît quand même important de toutefois mettre ces 2 événements très bien documentés et bien réels en perspective l’un de l’autre.

D’une part les dates, le lieu, les symptômes, le fait qu'une large portion des militaires présent pour la 1ère injection ne semblent plus présent pour la 2ème et 3ème et ce, sans raisons documentées, pour ce qui est encore une fois, une expérimentation qui a été très largement et très rigoureusement documentée.

Aujourd’hui pour les historiens, médecins, etc… qui ont étudié en détail l’histoire de la “grippe espagnole”, ce 11 Mars 1918 au Fort Reily est maintenant considéré comme le point de départ, l'épicentre, c’est à dire là où le patient 0 est apparu. Il y a bien des hypothèses alternatives, mais elles sont minoritaires. (Pendant un temps on soupçonna par exemple l’arrivée d’un grand nombre d’immigrants chinois, où une ferme du Kansas avec des porcs)

Il est à noter qu’une 2ème large vague eu lieu dans une prison californienne en Avril 1918, puis ensuite dans 5 autres camps militaires (Il y a un biais possible du fait de l’époque et que la documentation et l’archivage de ces faits étaient plus systématiques dans les contextes militaires et carcéraux)

En Mars 1918, nous avons un premier contingent de 84 000 soldats américains qui partent pour l’Europe.

Dans son rapport sur la campagne de vaccination, Gates indiquent des symptômes de vomissements, de diarrhée, de bronchites, de nausées, de douleurs musculaires et articulaires chez nombres des sujets. Bizarrement dans le rapport d’étude il n’est nullement fait mention de la possibilité qu’il puisse s’agir de méningite. Il est vrai qu’il peut y avoir confusion de symptômes entre la méningite, la grippe, et une pneumonie.

Le Docteur Gates fait à un moment la mention de réactions différentes chez les sujets ayant eu une mauvaise réaction au vaccin, avec des cas bénins, et des cas sévères. Il est fort possible que les cas bénins aient été ensuite porteurs sains disséminant un virus puisque l’on était à la veille de grands départs des soldats américains pour l’Europe dans un contexte d’insalubrité, de promiscuité (bateaux, trains, tranchés), et de fatigue et stress général.

En Mars, Avril, Mai, ce sont 14 camps militaires américains qui observeront des cas très nombreux de la “nouvelle” grippe, ainsi que sur les bateaux à destination de la France.

L’institut Rockefeller partagea à l’époque ce nouveau sérum contre la méningite avec la France, le Belgique, l’Angleterre et l’Italie. Un rapport de l’institut de 1919 indique et confirme ce fait qu’avant l’entrée en guerre des Etats Unis en Avril 1917, des doses du vaccin expérimental contre la méningite avaient déjà été partagé avec tous ces pays à leur demande. Il est même précisé que l’institut avait dû agrandir son parc de chevaux pour faire face à la demande. Ce que ces pays en ont fait n’est pas documenté publiquement.

Pour terminer, remarquons que même si Taylor Gates n’est probablement pas de la même famille que Bill Gates, il faut savoir que de nombreux historiens ont fait des parallèles entre JD Rockefeller et Bill Gates (businessman, milliardaire / homme le plus riche, pionnier, monopole, philanthropisme). Ce qui est un fait tres peu connu c’est qu’il y a des liens famille Rockefeller / Famille Gates assez ancien. En effet, le père de Bill Gates, William Gates Sr, était membre du directoire de “Planned Parenthood”, l’organisation aux origines eugénistes, pro-avortement, et il se trouve que les Rockefeller, notamment David ont toujours été de puissant support de cette organisation en participant notamment à de très généreux financements. On trouve sur internet des photos anciennes de David Rockefeller (petit fils de JD) avec le père de Bill Gates. Cet intérêt pour l’eugénisme avait commencé dès les débuts de l’institut Rockefeller en 1913 dont il a été question ici. Cet institut recherchant le “bien-être de l’être humain”, cela comprenait entre autres de réduire la population pour contribuer à résoudre l’apparent problème de “ressources limitées”. Il est clair que ces idées ce sont rapidement confrontés aux organisations catholiques notamment et qu’il peut paraître surprenant d’a la fois être eugéniste, a cette époque, et très actif dans le domaine des vaccins.

Conclusion / Résumé de la 2ème partie : l’institut Rockefeller créé en 1901 a largement contribué à poser les bases de la médecine et pharmaceutique moderne, et son industrialisation au début du XXème siècle. En Janvier / Février 1918 il pratiquait un test pour un nouveau vaccin contre la méningite sur des milliers de soldats du Fort Riley au Kansas, celui-là même où sont apparus le 11 Mars 1918 les premiers cas reconnus de “grippe espagnole”. Ces 2 faits ne sont pratiquement jamais mentionnés ensemble. Le protocole du test est très bien documenté avec force détails dans un livret d’époque.

Sources principales / Références (en anglais) :

A Suivre dans la 3ème partie