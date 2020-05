La "Saga" du Covid-19 4ème partie : Les Jeux olympiques militaires d’été de Wuhan (Octobre 2019) et L’évènement 201 (“Event 201”)

Au début de la pandémie du Covid-19, il a été beaucoup question de l’annulation des Jeux Olympiques de Tokyo qui étaient prévus à l’été 2020. Il est évident que réunir des millions de personnes du monde entier, athlètes et spectateurs dans des stades dans un contexte d’épidémie est une recette pour un désastre.

Les jeux mondiaux militaires sont un évènement qui existe depuis 1995 et a lieu tous les 4 ans. L’édition 2019, la 7ème, a eu lieu en Chine, à Wuhan, entre le 18 et 27 Octobre 2019, et ont commencé par une cérémonie d’ouverture le soir du 18 Octobre 2019 réunissant les délégations militaires de 110 pays (9000 sportifs, tous des militaires, et leur délégation). Le président chinois, et le pays hôte, la Chine, avait mis le paquet côté budget. La cérémonie peut être vu sur Youtube.

Lors de cette édition à la surprise générale et en comparaison des éditions précédentes, la performance de la délégation américain fut assez mauvaise : pas de médaille d’or, des résultats derrière ceux de pays comme la Corée du Nord, où bien le Bahreïn, comme l’a noté la presse chinoise.

5 militaires américains ont été malades avec des symptômes de malaria (Articles de référence :http://www.szhgh.com/Article/opinion/zatan/2020-01-30/221836.html)

5 militaires américains malades pendant les jeux, et mis en quarantaine. Diagnostic de malaria détaillé mi-Février par l’hopital : https://www.globaltimes.cn/content/1180549.shtml

Article de fond du economic India Times : https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/us-army-brought-coronavirus-epidemic-to-wuhan-chinese-diplomat/articleshow/74607344.cms avec des faits très concrets et précis.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois a d’ailleurs accusé les Etats-Unis dans une guerre des mots d’avoir importé le virus avec les athlètes des JOs militaire dès le début de la crise du Covid-19.

Pendant que se déroulait la cérémonie d’ouverture des jeux militaires de Wuhan le soir du 18 Octobre 2019 en Chine, se tenait exactement en même temps (avec le décalage horaire), à New York un autre évènement, bien entendu, n’ayant a priori rien à voir : l’évènement 201 (’“Event 201”) (Vendredi 18 Octobre 2019, de 8:45AM à 12:30PM à Pierre Hotel de New York, page officielle en anglais : https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html) : une étude sur une simulation de pandémie organisée par le World Economic Forum (WEF Davos), la Fondation Bill & Melinda Gates, et l’institut John Hopkins (Bloomberg school of public health).

Il faut lire les détails du scénario sur la page officielle. La liste des points communs avec la pandémie actuelle est longue : coronavirus, transmission par chauve souris à des porcs, des contaminés sans symptômes au début. Il y a des différence aussi bien sûr (point de départ en Amérique du Sud, un nombre de morts estimé à 65 millions)

Devant le questionnement d’un grand nombre de personnes sur cette simulation et ses coincidences, les organisateurs ont même été obligé de faire un communiqué confirmant qu’il ne s’était pas agi d’un exercice de prédiction en rapport avec l’actuel nCov-2019…..

De nombreuses vidéos officielles de cet “évènement” sont à la disposition de tout le monde sur Youtube….On y voit la couverture des aspects médicaux, voyage, économiques et financiers tous discutés en cette belle matinée du 18 Octobre 2020 à New York.

Le message de conclusion de l’exercice prononcé en ce jour d’Octobre est particulièrement prophétique. Quelles actions ont été prises ? était-il déjà trop tard de toutes façons ? En tout cas la date et les organisateurs sont particulièrement “notables”

Liste des participants a l’Event 201 https://www.weforum.org/press/2019/10/live-simulation-exercise-to-prepare-public-and-private-leaders-for-pandemic-response/

On y remarquera le directeur du CDC chinois... Que s'est-il passe dans sa tête ce jour-là ? A-t-il repensé à cette "simulation" au mois de Décembre et Janvier, et lui qui ratait la cérémonie d'ouverture des JOs militaires de Wuhan qui se déroulait en même temps.

Une tentative de "rétro-pedalage" en Mars 2020 par le WEF : https://www.youtube.com/watch?v=0-FQbhkWYuY (voire la section commentaires)