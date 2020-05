La « saga » du Covid-19 5ème partie : Les signes avant-coureurs et autres drapeaux rouges

En 1981 est paru le livre de Science Fiction “The Eyes of Darkness“ par l’auteur américain Dean Koontz. La nouvelle mentionne une arme biologique appelée le virus “Gorki-400” Gorki est alors une ville de Russie et on est encore dans la guerre froide. Pour la ré-édition 2008 du livre, le nom du virus est changé en “Wuhan-400”.

Les temps changent, il fallait mettre à jour le visage de “l’ennemi” pour que ça parle plus aux lecteurs états-uniens...

Le 13 Juillet 2003 est diffusé l’épisode “The Plague” de la série “Dead Zone” sur la chaîne USA network basé sur une nouvelle de Stephen King. Le scénario est une épidémie de Coronavirus et évoque des éléments tels que la choloroquine, le confinement, les impacts économiques etc....

Dans une tribune au journal l’express du 3 Mai 2009 (source https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/avancer-par-peur_758721.html), Jacques Attali a écrit, dans le contexte de la crise du SRAS, “L’Histoire nous apprend que l’humanité n’évolue significativement que quand elle a vraiment peur : elle met alors d’abord en place des mécanismes de défense ; parfois intolérables (des boucs émissaires et des totalitarismes) ; parfois futiles (de la distraction) ; parfois efficaces (des thérapeutiques, écartant si nécessaires tous les principes moraux antérieurs). Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle, et les inscrire dans une politique de santé démocratique. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Si elle n’est pas plus grave que les deux précédentes peurs liés à un risque de pandémie (la crise de la vache folle de 2001 en Grande Bretagne et celle de la grippe aviaire de 2003 en Chine), elle aura d’abord des conséquences économiques significatives ( chute des transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole ) ; elle coûtera environ 2 millions de dollars par personne contaminée et fera baisser les marchés boursiers d’environ 15% ; son impact sera très bref (le taux de croissance chinois n’a baissé que pendant le deuxième trimestre de 2003, pour exploser à la hausse au troisième) ; elle aura aussi des conséquences en matière d’organisation (En 2003, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l’Asie ; l’Organisation Mondiale de la Santé a mis en place des procédures mondiales d’alerte ; et certains pays, en particulier la France et le Japon, ont constitué des réserves considérables de médicaments et de masques). Si elle est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu’elle est transmissible par l’homme, elle aura des conséquences véritablement planétaires : économiques ( les modèles laissent à penser que cela pourrait entraîner une perte de 3 trillions de dollars, soit une baisse de 5% du PIB mondial) et politiques ( en raison des risques de contagion, les pays du Nord auront intérêt à ce que ceux du Sud ne soient pas malades et ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médicaments aujourd’hui stockés pour les seuls plus riches) ; une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu’aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d’un altruisme, au moins intéressé. Et, même si, comme il faut évidemment l’espérer, cette crise n’est très grave, il ne faudra pas oublier , comme pour la crise économique, d’en tirer les leçons, pour qu’avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle et des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l’aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d’un véritable gouvernement mondial. C’est d’ailleurs par l’hôpital qu’à commencé en France au 17ème siècle la mise en place d’un véritable Etat. En attendant, on pourrait au moins espérer la mise en œuvre d’une véritable politique européenne sur le sujet. Mais là encore, comme sur tant d’autres sujets, Bruxelles est muet. “

Le 27 Mai 2010, La Fondation Rockefeller a publié un rapport avec 4 scénario pour le futur intitulé “Scenarios for the Future of Technology and International Development" (document original : https://www.academia.edu/42295029/Rockefeller_Vakf%C4%B1n%C4%B1n_May%C4%B1s_2010_Raporu_Scenarios_for_the_Future_of_Technology_and_International_Development_

L’un des 4 scénarios s’intitulent “LOCK STEP” C’est une lecture indispensable et édifiante ! En gros, l’idée est d’anticiper l’idée d’une pandémie (prédite pour 2012 dans le document) 20% de la population touchée, 8 millions de mort, et des impacts sur l’économie, etc... Le document décrit les entreprises et magasins, et avions vides. Ensuite sont décrites les mesures prises : plus (+) de centralisation, plus (+) de dirigisme du gouvernement, ID biométrique, et toute la technologie déployée pour faire face à ce qui est appelé une “nouvelle réalité”, un nouveau monde.

2014 Le “National Institute of Health” americain octroie 3.7 Millions de dollar au laboratoire P4 de Wuhan pour la recherche sur les coronavirus et chauve souris pour une durée de 5 ans. Ce sera renouvelé en 2019 pour 5 ans de plus et la même somme avec le soutien du National Institute for Allergy and Infectious Diseases, alors dirigé par le Docteur Fauci . Ce fait a longtemps été nié, avant d'être pleinement confirmé mais avec un écho médiatique limité.

TEDx présentation de “nous ne sommes pas prêts face à une pandémie”. A voir, disponible sur Youtube. Sa conclusion principale : il faudra vacciner tout le monde au plus vite. Il publie en même temps un long texte pour une publication médicale américaine sur le même thème. Le 20 Janvier 2017 , juste avant l’inauguration de Trump, le Dr Fauci avait annoncé dans un discours intitulé “Préparation pour une pandémie pour la prochaine administration“ au Georgetown university medical center qu’il allait y avoir une pandémie dans les 4 prochaines années. Les termes en anglais sont curieux puisqu’il dit “There will be a surprise pandemic during the next administration term”

: très grave épidémie de grippe du porc en Chine qui touche près de la moitié des porcs avec large impact sur les échanges mondiaux. 11 Mars 2019 : l’OMS rappelle les risques de pandémie de grippe et nécessité aux Etats de se préparer. https://www.who.int/news-room/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy

l’OMS rappelle les risques de pandémie de grippe et nécessité aux Etats de se préparer. https://www.who.int/news-room/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy 2 Août 2019 : le laboratoire militaire de recherche sur les agents pathogène de Fort Detrick dans le Maryland ferme temporairement suite à une inspection qui a découvert plusieurs manquements à la sécurité de ce laboratoire de type P4 (recherche sur Ebola, etc…) “In one documented violation, a researcher had propped open a door to a room that was supposed to remain sealed. The door was opened while a large amount of biohazardous waste was being moved, potentially exposing unprotected personnel in a nearby area. What’s more, the CDC report said, inventories of pathogens were not completed. Rooms that were supposed to be sealed had cracks in ceilings and around equipment. Last November, the CDC reinspected the lab and approved the resumption of its most high-risk work — but only on a case-by-case basis. The shutdown has not affected work on the novel coronavirus, which is not listed among the most lethal substances, according to Col. Wendy Sammons Jackson, director of infectious disease research at the Army’s Medical Research and Development Command, located at Fort Detrick.” En bref, un incident de manque de précaution est décrit très clairement : une porte qui devait rester fermée a été ouverte alors qu'une grande quantité de déchets dangereux était déplacée, exposant potentiellement le personel non protégé. Les inventaires de pathogènes étaient incomplets, des fissures ont été vues dans les plafonds. La recherche sur les coronavirus conduite là-bas a été poursuivie.

l’OMS rappelle de nouveau les risques de pandémie de grippe et qu’il faut que les pays se préparent (vaccins etc…) https://www.reuters.com/article/us-health-pandemics/world-at-risk-of-pandemics-that-could-kill-millions-panel-warns-idUSKBN1W22T4 Juillet 2019 / Octobre 2019 : nombreux cas de jeunes avec des symptômes similaires à une pneumonie et plusieurs décès sur la côte Est des Etats-Unis essentiellement, et imputés au vaping et e-cigarette. Les e-cigarettes sont interdites dans plusieurs états. Le problème reste local et n’est rencontré nulle part ailleurs. “Symptoms of lung illness connected to vaping include shortness of breath, chest pain, wheezing and coughing. According to the Maryland Department of Health website, other symptoms can include “fever, chills, nausea, weight loss, vomiting, diarrhea or abdominal pain.” ("symptomes de maladie pulmonaire, liés au vapotage, fièvre, nausée, frisson, perte de poids, vomissement, diarrhée, douleurs abdominales"). Les cas n’ont pas pu être rapporté à une marque ou habitude particulière. “nationwide outbreak of a mysterious and potentially fatal lung disease linked to vaping has brought attention again to the fact that we really don’t know all the negative and dangerous side effects of the devices.” L’idée actuelle semble être de placer la cause dans les appareil de cigarette électronique, ou bien dans le produit combustible. Bilan : une centaine de morts et des milliers de malades sur une zone relativement circonscrite aux Etats-Unis.

sort sur Netflix le documentaire apparemment réalisé en 2018 appelée “The next Pandemic” dans la série “Explained”. Dans ce documentaire court Bill Gates s'exprime, et on y parle du risque des marchés animaux chinois comme source de possible contamination et épicentre d’une pandémie. 11 Novembre 2019 le ministre de la santé français Agnès Buzyn initie le classement en substance dangereuse de la chloroquine qui sera effectif le 13 Janvier 2020 au journal officiel. Le médicament était en vente libre depuis 50 ans, il ne le sera plus que sur ordonnance.(11.11.2019 : https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf)

le ministre de la santé français Agnès Buzyn initie le classement en substance dangereuse de la chloroquine qui sera effectif le au journal officiel. Le médicament était en vente libre depuis 50 ans, il ne le sera plus que sur ordonnance.(11.11.2019 : https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf) Embauche de staffs par le CDC américain pour préparer la gestion d’une quarantaine dès Novembre 2019 https://jobs.cdc.gov/job/anchorage/public-health-advisor-quarantine-program/250/14136288

https://jobs.cdc.gov/job/anchorage/public-health-advisor-quarantine-program/250/14136288 La saison de grippe 2019/2020 aux Etats-Unis : le démarrage le plus tôt depuis 15 ans, et une des plus virulentes des 20 dernières année. En Février on comptait déjà 15000 morts de la grippe aux Etats-Unis, ce qui est dans le top 3 des “records” des 30 dernières années.

aux Etats-Unis : le démarrage le plus tôt depuis 15 ans, et une des plus virulentes des 20 dernières année. En Février on comptait déjà 15000 morts de la grippe aux Etats-Unis, ce qui est dans le top 3 des “records” des 30 dernières années. 31 Décembre 2019 : https://www.reuters.com/article/us-china-health-pneumonia/chinese-officials-investigate-cause-of-pneumonia-outbreak-in-wuhan-idUSKBN1YZ0GP SARS/Pneumonie soupçon à Wuhan. 18 cas.

: https://www.reuters.com/article/us-china-health-pneumonia/chinese-officials-investigate-cause-of-pneumonia-outbreak-in-wuhan-idUSKBN1YZ0GP SARS/Pneumonie soupçon à Wuhan. 18 cas. 30 Janvier 2020 : l’OMS déclare l’état de danger, risque de pandémie alors qu’il n’y a que 150 cas officiellement “reconnus” hors de Chine. Rappelons que le 25 Janvier 2020, c’était le nouvel an chinois, période de vacance et de très larges et nombreux mouvements.

L’OMS déclare l’état de pandémie le 11 Mars 2020 (soit exactement 102 ans après les 1ers cas rapportés de “grippe espagnol” au Fort Riley, et 1 an exactement après la mise en garde sur la possibilite d’un tel événement)

à Suivre dans la dernière 6ème partie sur l'avenir, le pourquoi et les conséquences possibles