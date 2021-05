À l’origine de ce culte féroce devenu ce crime légitime qu’on appelle la guerre.

La guerre est la conséquence de la loi fatale du sexe mâle qui trouble l’esprit en même temps qu’il augmente la force musculaire, ce qui fait de la plupart des hommes des révoltés.

La guerre était leur élément, la superstition leur religion, les fantômes du surnaturel leur occupation mentale.

Semant partout la dévastation, implacables ennemis de l’ancienne Théogonie dont ils détruisent les symboles, renversent les temples, brisent les statues, effacent les inscriptions, ce fut une fureur, un carnage et une dévastation.

Tout cela pour honorer « Thor », le dieu de la guerre, le dieu « taureau ».

La seule vertu pour ces hommes est la vaillance ; pour eux, la guerre est la source de la gloire, et ils mettent le droit dans la force, pillant et saccageant la propriété des autres, sans aucun scrupule : c’est le droit de la force.

Dans l’histoire des conquêtes, la masse masculine, avide de mouvement, de luttes, de déplacement, a toujours suivi les conquérants. Elle ne leur demande pas pourquoi on la fait marcher ; elle marche, cela lui suffit, puisque c’est la vie libre entre hommes, l’action violente, brutale, développant les instincts profonds de la nature masculine, cela les grise, c’est pour cela qu’ils aiment la guerre, et nous n’ajoutons pas le plaisir de tuer, quoiqu’il s’en trouve dans la masse que ce motif séduit.

(...)

C’est dans l’histoire de l’évolution physiologique de l’homme que nous trouvons l’origine et la cause de la guerre. La lutte est d’instinct masculin.

Si l’homme aime les combats c’est parce qu’il possède des facultés motrices qui ont besoin d’emploi. C’est pour avoir le plaisir de batailler, bien plus que pour défendre telle ou telle cause, pour venger tel ou tel affront. Le motif de la bataille lui importe peu. C’est la bataille elle-même qu’il aime et qu’il cherche. Et ce qui le prouve c’est que le pugilat, voire la « baston », est, pour lui, un jeu amusant.

Et ne voyons-nous pas, à chaque instant, les jeunes garçons se livrer sous nos yeux à des combats qui ont les motifs les plus futiles ou qui n’ont même pas de motif du tout ? L’instinct qui les pousse est le même que celui qui pousse les animaux à se poursuivre et à se battre, sans que leurs combats, qui sont leurs jeux, aient aucun motif. Du reste, les jeux du cirque, les combats de taureaux, les anciens tournois, simulacres de guerre, et tous les jeux qui simulent une bataille, prouvent bien que, pour l’homme, la lutte est un plaisir, presqu’un besoin.

Donc la guerre a eu, pour principe, la satisfaction de l’instinct masculin.

C’est lorsque les hommes vieillissent et perdent leurs facultés motrices, si exubérantes dans la jeunesse, qu’ils changent de manière de voir. Ils reviennent alors à des idées plus pacifiques, l’expérience leur a montré les conséquences désastreuses de la guerre à l’âge où la lutte n’est plus, pour eux, un besoin physiologique. Alors, seulement, ils s’aperçoivent que les batailles n’ont jamais conclu aucun différend mais en ont, au contraire, créé de nouveaux, qui restent à l’état de menace dans les nations, attendant l’occasion qui doit faire naître de nouvelles guerres.

Supposons deux nations, ou deux hommes, se battant pour prouver, chacun, qu’ils ont raison. Après la bataille si c’est le vaincu qui avait raison ce n’est pas parce qu’il aura été terrassé qu’il aura moins raison. La victoire ne fait qu’affirmer la Force et lui donner le pouvoir en condamnant la raison même, le droit même.

Chaque fois que l’homme a eu le pouvoir il s’est servi de sa puissance pour lutter contre quelque chose ; généralement contre ce qu’il venait renverser. Il aime à manifester sa force pour la faire connaitre et pour se faire craindre. Dans les petites choses comme dans les grandes, dans le petit royaume de la famille comme dans les grands Etats, l’homme fait abus du pouvoir, il blesse la raison en soumettant ceux ou celles qui la représentent à des capitulations humiliantes, à des condescendances avilissantes. C’est la force morale humiliée par la force brutale.

Donc, la puissance qui se base sur la Force est toujours une autorité illégitime.

Nous ne voulons pas dire, cependant, que l’homme n’est jamais raisonnable, mais il y a des moments dans la vie de tout homme où la raison est obscurcie. C’est la conséquence de ses conditions sexuelles, la passion le domine, l’instinct triomphe de la raison.

« Un véritable guerrier n’est pas belliqueux. Un véritable lutteur n’est pas violent. » Lao-Tseu

NB : le business de la guerre. L’une des méthodes employées depuis plus d’un siècle par le système financier oligarchique (interlope) pour faire de la guerre un « business » est le « casus belli » : 1898 avec le USS Maine, 1915 avec le RMS Lusitania, 1941 avec Pearl Harbor, 1964 avec les incidents du golfe du Tonkin, 2001 avec le « 9/11 »... next ou pas ?

LOI DES SEXES