La seconde main, bonne ou mauvaise alternative à notre consommation ?

Beaucoup trop présente dans nos vies, la surconsommation fait face aujourd’hui à un nouveau mode de consommation : la seconde main. Les consommateurs seront-ils prêts à consommer autrement pour le bien-être de notre planète ? La seconde main signe-t-elle la fin du règne de la surconsommation ? D’après Pascal CANFIN, ancien membre d’Europe Ecologie les Verts, nous possédons aujourd’hui en moyenne quinze fois plus d’objets que nos grands-parents, n’étant pas tous indispensables à notre quotidien. Cette hausse importante est due à trois facteurs majeurs : l’élévation continue du niveau de vie depuis le début des années 1980, la réduction du temps de travail au cours des années 1990 et la popularisation de l’accès à Internet depuis 2000. En France, le volume de vieux habits récupérés et valorisés pour une deuxième vie est en constante augmentation, cependant du chemin reste à faire. Des conséquences sont quand même remarquées sur la société et l’environnement si la vente d’occasion est mal utilisée.

La pollution textile

Premièrement, l’industrie du textile est la plus polluante au monde. Elle émet 1,2 milliards donc 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, sachant qu’un tee-shirt en polyester génère 5,5 kilos de gaz à effet de serre et un tee-shirt en coton 2,1 kilogramme. De plus, la culture du coton utilise 25% des insecticides et 10% d’herbicide et nécessite énormément d’eau (2 700 litres pour un tee-shirt et entre 7 000 et 11 000 litres d’eau pour un jean). Chaque consommateur a augmenté ses achats de textiles de 60%. Depuis quelques années, la filière du recyclage textile est mondialisée. Sur 600 000 tonnes de vêtements qui partent à la poubelle, seulement 150 000 tonnes ont été collectés en 2012 pour être recyclés. Parmi eux, 92% ont été orientés vers la seconde main et deux tiers sont revendus d’occasion à l’étranger. Afin de favoriser le développement du recyclage, de grandes marques comme Bon propose des alternatives comme des bons d’achats contre le dépôt de vêtements usagés provenant de leur marque. A savoir que seulement 16% des vêtements récoltés ayant pour but leur recyclage restent en France et 62% quittent l’Europe. De nombreuses plateformes comme Vinted, Vestiaire Collectif, Leboncoin.fr… les friperies ou encore le vide-dressing développent des systèmes de ventes d’occasion. Ils incitent aux achats de seconde main. Ainsi, on essaie de développer de nouvelles méthodes d’achats, accessibles à tous, disponibles partout dans le monde et à bas prix.

Face cachée de la seconde main

Les plateformes de ventes d’occasion, de seconde main ou encore le vide dressing incitent plus à poursuivre le cycle de la surconsommation qu'à s’en défaire. En effet, avec un prix plus abordable et avec une facilité d’achat et de livraison, ces méthodes sont beaucoup plus sollicités que la vente en magasin, ce qui accentue la surconsommation, les frais de port liée aux échanges et aux apports. Il y a une augmentation du flux d'échanges. Les utilisateurs de ces plateformes sont transformés en conso-marchands. Malgré tous les efforts pour réduire l’impact environnemental, la distance parcourue par les vêtements pèsent sur le bilan écologique de cette consommation de seconde main. En plus de la question de la pollution due aux échanges, il faut savoir qu’environ 70% des utilisateurs de ces plateformes vendent leur vêtement en seconde main pour pouvoir par la suite acheter en première main, ce qui du coup ne règle pas vraiment la question de la surconsommation.

Alternative à la surconsommation textile

Diverses solutions pourraient être apportées afin d’améliorer la surconsommation mondiale textile et améliorer le principe de la seconde main. La solution la plus économique serait d’éliminer les matières mixtes qui sont des perturbateurs de tri et qui rendent le recyclage plus complexe. Dès lors, on pourrait favoriser le réemploi qui est plus écologique que le recyclage qui lui, est consommateur d’énergie et de produits chimiques. D’une manière plus générale, en France, une loi sur l'économie circulaire serait la solution pour interdire la destruction des invendus et obliger les entreprises à s’occuper de la fin de vie de leurs produits. Cependant la solution la plus accessible à tous dans le monde serait un meilleur développement des associations caritatives mondiales. Il faudrait augmenter leurs récoltes, leurs rendements. On pourrait aussi se servir des réseaux sociaux. Celà nous permettrait de faire passer des messages mais aussi provoquer des mouvements. Comme par exemple, l'encouragement par des blogueuses mode sur le principe de la garde robe comprenant 20 à 40 pièces. Il s’agit d’un mouvement américain.

Afin de réduire la surconsommation des textile, dans le monde, diminuer leur créations ou les neutraliser n’est pas la solution. La solution serait peut-être de trouver une manière plus écologique de les concevoir, avec des matériaux nobles, à bas prix, accessibles à tous.

En conclusion, comme le soulignent les paragraphes précédents, nous pouvons constater les points faibles de la seconde main. Au jour d’aujourd’hui, la seconde main n’est pas la solution face à la surconsommation, néanmoins, elle à de bonnes bases qui ne manque plus qu’à être améliorer.

BARBEAU Carla & JOUBERT Maïssa

19 mai 2022

