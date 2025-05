La Seine pas saine : c’est la mare aux couacs !

La Seine riche en bactéries E-Coli qui pour certains sérotypes peuvent être pathogènes, entraînant alors des gastro-entérites, des infections urinaires, des méningites ou des sepsis.[i] Si les deux premières malgré les désagréments se soignent rapidement. Ce sont les deux dernières qui posent soucis : - La méningite est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Elle résulte généralement d'une infection. Elle peut être mortelle et nécessite des soins médicaux immédiats.[ii] Le Sepsis représente un spectre de maladies avec un risque de mortalité allant de 10 à 40%, qui est en fonction des divers agents pathogènes et des facteurs dépendants du patient, ainsi que la rapidité de la reconnaissance de la pathologie et de la mise en œuvre d’un traitement approprié..[iii] Donc, les dires venant des autorités françaises sont mensongères, car affirmer qu’un plan d’eau est sain pour la baignade alors que des mesures disent absolument le contraire tombe logiquement sous le coup de la loi, même si les autorités picaresques, l’Amélie et l’Anne ont fait leurs petits shows barbotant pour démontrer que tout va bien quant à Manu, pas du genre à se jeter à l’eau… La société Fluidion, spécialiste[iv] en analyses des eaux de baignades en eaux libres, le matin de l’épreuve de triathlon mixe a donnée des mesures des eaux de la Seine relayées par Nicolas Alfonsi : « La Seine est montée jusqu'à 3538 UFC d'E. Coli / 100ml d'eau pendant l'épreuve. La baignade est interdite en France à partir de 900, et dans certains pays même à partir de 200 »...[v] Malgré ces chiffres effrayants, le Comité Paris 24 et la ministre des sports ont autorisé la course et curieusement les athlètes ont plongé sans renauder.

Le bon coté des jeux : Lorsqu’on voyage à travers le monde, la France vue de loin semble être un petit village qui reste hermétique à la Vox Mondialé. En Gauloiserie, tout le système penche du même coté : les médias appartiennent en premier à des grands groupes et on peut dire aussi les politiques de tous bords. On pourrait nommer cette concordance, « l’harmonie des bords » (de tous les bords), car, tout est sous contrôle et le premier qui rouspète se voit taxer d’extrême droite, d’extrême gauche, d’antisémite, de supporteur du Hamas et d’islamo gauchiste, avec en plus, une clique en service commandé qui sonne le tamtam afin de ruiner la réputation de l’individu ayant émis quelques doutes, exemple le professeur Raoult et bien d’autres outre cuisants ayant osé défier la doxa. En temps normal les analyses des medias étrangers sont rarement citées dans les journaux télévisuels à grande écoute ou ne sont repris par la presse écrite détenue par des milliardaires accoquinés au gouvernement donnant la sérénade et passant la pommade et ainsi… Tout roule ma poule. La France de la communication tourne en rond autour de son nombril hypertrophié, et la masse endormie s’en contente, béate, hypnotisée. Seulement, avec les JO de Paris 2024, les medias étrangers sont bien installés à Paris et n’ont pas le même sens de la servilité que « nos » nationaux. D’où la cacophonie à propos de la Seine qui ne serait pas saine pour y nager.

Pathétique Oudéa-Castéra qui fait aussi bien comme ministre des sports que lorsqu’elle était au ministère de l’Educ-Nat, sachant que la note zéro est son curseur de base... A chaque jour son embrouillamini, qu’elle, la pauvre, tente de couvrir par ses bafouillages djadjanesques, ses yeux qui roulent abyssal et ses sourires incuspidés mielleux. Nous avons là, la quintessence de ce qu’a produit le macronisme : la béate pétroleuse qui défendra son maître adoré (oui, oui frappe moi) jusqu'à s’en user le dentier. (J’espère que ma description de cette daronne n’est pas trop méchante). Alors, depuis sa baignade commencée par une glissade fessière incontrôlée sous l’œil docile des cameras de BFM, ou elle s’exclamait (c’est incroyable ! ah le bonheur ! elle est trop bonne ! etc), alors qu’en même temps , Mediapart révélait qu’il avait été fortement conseillé aux athlètes de, je cite : « de prendre des probiotiques, des pastilles de chlore ou des sels d’argent avant la compète. Certains pas précaution ont été vaccinés contre la leptospirose et l’hépatite B. »[vi] A quand le vaccin fièvre jaune/cholera avant les compétions olympiques en eaux vives ?

Mensonges et billevesées made in Oudéa : d’un coté des athlètes se plaignent d’être malade à cause de l’eau, de l’autre, droite dans sa combinaison de plongée, la ministre démissionnaire toujours en poste clame que tout cela est faux. Elle gère ce conflit avec son doigté habituel, à savoir : se mettre tout le monde à dos et faire enfler la polémique. Après le forfait pour le relais mixte de la triathlète belge Claire Michel, malade quelques jours après avoir participé au triathlon féminin des Jeux le 31 juillet. Voilà la réponse diplomatique d’Amélie : « Il y a eu des rumeurs sur cette athlète belge mais en fait elle n’a jamais été hospitalisée. Ce sont des fausses informations. Elle a été malade mais sans qu’un lien soit nécessairement établi avec sa baignade. Il sera important que le CNO belge puisse clarifier tout ça. D’autant que ce jour-là, la qualité de l’eau était particulière bonne. »[vii] Pour faire court, la belge ment, fabule et les autorités belges devraient faire leur boulot de surveillance ! Si ce n’est pas du macron, c’est à s'y perdre ! Ce qui est intéressant du point de vue de la presse, c’est que celle de France unanimement écrit que l’athlète en question na jamais été hospitalisée, mais en allant sur les parutions anglo-saxonnes il est bien écrit qu’elle a été hospitalisée, voir par exemple U.S.A Today.[viii] Les médias nationaux font aussi l’omerta sur : Le triathlète suisse Adrien Briffod déclarant forfait en raison d'une infection gastro-intestinale.[ix] Il a aussi, le Canadien Tyler Mislawchuk qui a vomi dix fois après son triathlon.[x] Un triathlète Néo zélandais, Hayden Wild a attrapé l’Ecoli. Il y en a peut-être d’autres, mais ce qui importe c’est que le comité d’organisation de cette épreuve n’avait pas prévu un plan B au cas d’eaux trop polluées ; comme il se doit, leur volonté, leur réalité doit plier la réalité réelle et s’y conformer, c’est depuis le sacre macronien ce qui se passe, tordre les faits et les faire correspondre à la « vérité » décidée par ces dociles nervis. C’est comme cette cérémonie d’ouverture, marteler qu’elle est plébiscitée mondialement, alors, qu’il est évident qu’elle a fortement déplu, choqué, insulté, mis à bas la culture française, mais que nenni, tout le monde aime puisqu’on le dit !

Le pire, le plus culotté : la ministre se sentant coincée par l’opposition à son narratif fallacieux, ne voila ty pas que par le biais du COJO et sa porte parole une Anne Descamps « ces résultats (ceux des eaux) ont été présenté aux concurrents et il n’y a pas eu d’objection pour nager. » … En lisant cela n’êtes vous point pantois d’un tel culot ? Dégager sa responsabilité concernant cette eau impropre à la natation par une accusation d’irresponsabilité des athlètes qui ont accepté en « toute connaissance » de participer à l’épreuve… Les bras m’en tombent et je coule ! En dernier afin de rire : le service com du comité Paris 24 sur la baignabilité de la seine est aussi transparent que son eau. Depuis le 1er jour des JO, les bulletins bactériologiques ne sont plus publiés. Et le prochain qui le sera ? Ce sera qu’après les jeux ![xi]

Cachez-moi ces Stalinettes barbotteuses que je ne saurais voir… Oups, boire !

Georges ZETER/aout 2024

