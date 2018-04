La sélection pour une meilleure réussite à l’université...

@rosemar

Comme si l’ordinateur était la solution !

C’est une partie de la solution, ne vous déplaise !

L’Université dont je parlais n’a pas assez de fric à foutre par les fenêtres pour embaucher des dizaines de rosemar comme répétitrices...

Un jeune adulte qui maîtrise le français doit être capable d’apprendre une règle de grammaire, de faire quelques exercices, de s’auto-évaluer et seulement après, de faire appel à un enseignant en cas de besoin. (C’est comme ça que ça se passait au bon vieux temps du Bled)

L’Université a donc décidé que suite aux tests préalables, les étudiants trop faibles en français (mais néanmoins titulaires d’un bac que les rosemar leurs ont donné sans contrôler les pré-requis) devront suivre une auto-formation via des outils informatiques.

Je vous fais grâce des levées de boucliers :

- Les enseignants du secondaire en Lettres Modernes et Classiques (pour une fois réunis) qui, par la voix de leur syndicat, n’admettaient pas que l’Université remette en cause leur notation (quand un prof de français donne le bac à quelqu’un, ce quelqu’un aurait le droit inaliénable d’obtenir à l’Université des notes au moins équivalentes à celles distribuées dans les lycées),

- Les syndicats (sic) étudiants qui criaient à la discrimination (parait qu’il y a des étudiants dépourvus d’ordinateurs ou de tablettes... et qui ignorent qu’il y a des centaines de postes en libre service sur les différents campus... en semaine de 7h à 22h, de 10h à 19h les samedi et dimanche ! A croire que les clients de rosemar étudient tous entre 22h et 7h du matin).

- Le syndicat des juristes en chambre qui expliquait que c’était une atteinte à la vie privée et qu’ils allaient lancer une pétition... sur internet ! (l’Université aurait les moyens de contrôler que l’étudiant fait bien tous les exercices)

- Le syndicat des rosemar qui expliquait que l’informatique c’est très mal et que c’était mieux avant !

etc.

L’Université en question n’avait oublié qu’une chose. Beaucoup d’étudiants, parmi ceux qui avaient obtenu un bon résultat à ces tests, ont commencé à harceler leurs enseignants. Ceux-là voulaient encore progresser, ils voulaient passer du niveau 4 au niveau 5 ! Même que certains (fascistes ?) avançaient l’argument (spécieux ?) qu’ils avaient droit à la même excellence que les illettrés.

Qu’à cela ne tienne, ils ont obtenu gain de cause. Ils auront aussi le droit d’utiliser ces cours en ligne. Cela ne coûtera quelques milliers d’euros supplémentaires pour former une élite !