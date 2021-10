Dans l'univers de discutailleries autour de la vaccination, de la pandémie, et de toutes les autres questions médiatisées, le plus souvent transformées en "catastrophes" (voyez mon article précédent), la seule et unique question VÉRITABLE et particulièrement lisible actuellement est bien : Que veut-on faire de l'humanité ?

Le mouvement du POUVOIR caractérisé par l'évolution de l'État nous oriente de plus en plus vers une humanité centrée sur la discipline , la régulation . Ce qui ne signifie pas un mécanisme de soumission, toujours fragile (risque de révolte) mais un mécanisme d'adhésion, qu'on peut à la limite qualifier de soumission volontaire. Un terme qui a le désavantage de dévaloriser cette adhésion, alors que subjectivement elle est bien ressentie non comme un sujétion, mais comme une mise en valeur de nos désirs, un monde de plaisir...

Ce qui est important pour le Pouvoir, c'est le SENTIMENT DE LIBERTÉ, qui repose sur l'adhésion librement consentie aux normes "nécessaires à la vie en commun". Cette adhésion n'est pas un mouvement de PENSÉE, c'est un mouvement émotionnel, centré sur l'image et non sur le langage.

Or l'Humanité s'est développée par le Langage et la Pensée. C'est donc à elle que l'on s'en prend directement : pour sauver la Société "humaine", il faut sacrifier l'Humanité !

« Une certaine confusion règne encore, mais encore un peu de temps et tout s'éclaircira ; nous verrons enfin apparaître le miracle d'une société animale , une parfaite et définitive fourmilière. » (Paul Valéry, La crise de l’esprit, Première lettre, 1918, Œuvres I, Pléiade, p.994)

Ce sacrifice de l'Humanité est en cours. Valéry disait : "encore un peu de temps". Il y a un siècle. Pour le Pouvoir, ce délai est écoulé, et toute crise est bienvenue pour marquer que les temps sont arrivés !

Il me semble TRÈS IMPORTANT de voir que la crise actuelle est un événement avant tout SYMBOLIQUE. Autrement dit, que les mesures de régulation adoptées n'ont en elles-mêmes aucune importance. Les discuter ou les dénoncer, c'est entrer dans le jeu du Pouvoir, en proposant une autre régulation. Je dirais même que ces mesures sont d'autant plus efficaces qu'elles sont absurdes et contradictoires. Car ce que le Pouvoir cherche à établir, ce n'est pas telle ou telle mesure, c'est le principe absolu de la régulation . Le principe que pour vivre, il ne faut surtout pas penser et que toute "vie" dépend de ce que tous acceptent de ne pas penser. Et ça, on l'établit encore mieux en faisant accepter les régulations les plus absurdes possibles !

Ne me faites pas dire que la discipline est absurde (dépourvue de sens), mais elle est un moment précis que l'on accepte dans un contexte général qui lui échappe. La généralisation d'un état d'URGENCE permanent en fonction des multiples catastrophes imminentes est le mouvement par lequel on transforme la nécessité temporaire d'une discipline en principe fondamental de fonctionnement de nos sociétés, dès lors entièrement régulées par le seul Pouvoir.

On parle beaucoup de disparition des espèces, mais la première espèce menacée (en fait peut-être déjà disparue) est l'ESPÈCE HUMAINE, ravalée au niveau de l'animalité. Une nouvelle fois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Nous devons accepter notre animalité, mais nous ne sommes pas QUE des animaux.

La civilisation chrétienne, apparue vers le troisième siècle est ce moment de l'histoire de la famille humaine où la Sagesse antique n'est plus véhiculée seulement par la Sagesse des grands hommes dont la spécificité est de se retire du quotidien pour consacrer leur vie à penser, méditer. Cette Sagesse pénètre à ce moment les humbles qui font la Société Humaine en agissant leur vie quotidienne. C'est la réalité fondamentale de cette belle époque (un millénaire) que nos hommes d'État et leurs intellectuels n'arrêtent de vilipender comme "moyen âge", une époque de cruauté et de barbarie, pour célébrer le retour (la renaissance) du Pouvoir.

L'avènement du règne de l'État et de sa prise en mains de l'ensemble du fonctionnement d'une Société devenue urbaine, commerciale, technicienne... était dès lors ouvert.

Ouverte une ère d'abrutissement de l'Humain, dont notre époque marque l'apogée ou le chant du cygne. C'est de nous que cela dépend !

C'est notre RESPONSABILITÉ FONDAMENTALE !