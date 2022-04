La sincérité du scrutin qui vient

La défiance envers le personnel politique, la fonction publique et les médias est un fait connu et documenté. Les raisons en sont multiples, mais la première, la plus évidente, la plus irréfutable est que ces pouvoirs ont globalement failli. Failli à leur tâche, à leurs engagements, à leur devoir de probité et de neutralité, à leur déontologie. Ils ont omis le bien commun pour servir des intérêts, leurs intérêts ou ceux de qui les rémunéraient, et ce depuis des lustres. C’est triste et injuste pour tous ceux qui, en leurs seins respectifs, œuvrent au quotidien avec une éthique irréprochable, ils paient eux aussi le prix des trahisons de leurs pairs.

Dès lors, il convient de reprendre en main le contrôle de la cité.

La première des démarches c’est d’aller voter. Les abstentionnistes sont les complices objectifs d’un système mafieux qui n’a que trop duré. Votez pour qui vous voudrez. Votez pour celui que vous percevrez comme le moins pire ou le moins nocif, si aucun n’est à votre goût. Un bulletin blanc ou un bulletin nul n’ont jamais amélioré la vie publique, pas plus qu’une journée de vote passée à taquiner les poissons. Comme le dit si bien André Bercoff : « abstention, piège à con ! »

Deuxième étape : dépouillez ! Proposez vos services lorsque vous irez voter et consacrez à cette tâche le temps qu’il faudra à la fermeture du bureau de vote pour compter les enveloppes, ouvrir les enveloppes, sortir le bulletin, annoncer le vote, noter le vote, compter et recompter les suffrages obtenus par chaque candidat et vous assurer que nul ne vient altérer la sincérité du scrutin à votre table, dans votre bureau de vote, et ce jusqu’à la proclamation des résultats. Il est des bureaux où l’ambiance des dépouillements est conviviale et détendue.

Enfin, il y a au passif de notre ministre de l’intérieur un nombre de manquements éthiques avérés ou supposés qui dépasse largement le seuil du tolérable. Outre la trahison de sa famille politique, il a admis avoir troqué des faveurs sexuelle contre l’usage de son influence, et il a pratiqué avec une légèreté certaine un cumul des mandats et des indemnités qui y sont liées, liste non exhaustive de ses turpitudes. Lui feriez-vous confiance pour que la remontée des résultats électoraux soit irréprochable ? Ce serait peut-être de la naïveté. Alors, il convient de rejoindre une initiative de contrôle citoyen du vote pour faire remonter via un canal parallèle les résultats de chaque bureau de vote. Ainsi, si le ministère de l’intérieur était tenté d’altérer des résultats, il se ferait prendre la main dans le pot de confiture … Vous pouvez rejoindre par exemple l’initiative https://controlecitoyenelection.com/ qui me semble techniquement bien conçue pour éviter d’être piratée. Ils expliquent leur démarche dans la vidéo au bout du lien :

Peut-être que c’est naïf de croire qu’un scrutin mettra fin à la main-mise de l’oligarchie actuelle sur le pouvoir. Mais d’une part, « il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer » (Willem van Oranje), et d’autre part, il vaut mieux éviter que la violence apparaisse comme le seul moyen de changer cette démocratie Canada-Dry.

(imageArtRose via Pixabay.com )