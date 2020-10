La situation sanitaire justifie-t-elle un reconfinement ? L’immunité collective devient plausible

1) Saluons pour commencer le travail du personnel de santé à qui l’on doit reconnaissance, et pas seulement à l’occasion de la crise sanitaire. La situation n’est pas alarmante, juste préoccupante. Une accélération s’est produite il y a une à deux semaines et maintenant, la progression ne semble plus accélérer. Cela se verra en milieu de semaine prochaine. Avec un rythme de 80 à 100 réanimations supplémentaires par jour, ce qui laisse une marge. Les derniers chiffres confirment cette tendance. Entre le 20 et le 25, quelque 400 réanimations de plus, soit un rythme de 80 par jour. Le dernier chiffre tombé ce soir du 25 est de + 84 en réa. La situation est tendue en IdF, à Lyon, Saint-Etienne, Marseille et quelques autres métropoles. Apparemment, un nouveau confinement n’est pas justifié car il aurait des conséquences plus graves que le premier. En ce cas, la seconde vague du confinement serait plus désastreuse que la première.

2) La stratégie du gouvernement est lisible comme un journal dont les événements sont écrits plusieurs jours à l’avance. La guerre au virus pouvait être annoncée avec l’heure officielle (voir lien plus bas). Les médias ne cherchent pas à contextualiser les faits. Ils ne font que les rapporter en sélectionnant ce qui sert leurs intentions, pas toujours très claires. Le reconfinement semble pratiquement acté, local, à géométrie variable. Le couvre-feu n’est qu’un prélude au confinement. Les médias font croire à une saturation des hôpitaux. Ce n’est pas forcément exact et nous le montrerons, chiffres à l’appui. Notons pour l’instant une répartition des tensions sensiblement différentes depuis avril. Le Grand Est pratiquement épargné. D’autres régions, du nord au sud-est, sont plus touchées. L’Ouest reste assez peu impacté.

3) C’était le vendredi 23 octobre 2020. Les médias lancèrent une alerte en titrant sur des transferts de patients d’une région à une autre. En réalité, la saturation ce vendredi n’avait rien comparable à celle de la première vague. Quand on en sera au stade de la première vague (si cela arrive), en niveau et en cinétique, ce sera visible et nous pourrons le constater. Il y a eu des transferts de malades depuis Lyon et Roubaix vers d’autres départements. Le Rhône et le Nord étaient-ils en saturation ? Non. Dans le Rhône 156 réanimations contre 304 au plus fort de la vague d’avril. C’est-à-dire la moitié. Est-ce qu’en avril le département a transféré des patients en réanimation ? Non. Et maintenant le Nord. 161 réanimations contre 273 au plus fort de la vague d’avril. Est-ce que des patients ont été transférés d’un département à un autre pendant la vague d’avril ? Non.

4) Pendant la vague d’avril, il y a eu des transferts de patients (quelques centaines), principalement depuis les départements du Grand Est, un peu depuis l’Ile de France, la Corse et la Bourgogne. La Provence a même accueilli 12 patients en réa depuis la Corse et 10 depuis la Bourgogne. La Provence en était à plus de 400 réa et elle pouvait prendre des patients depuis les autres régions, elle en est actuellement à moins de 300 réa. La région Rhône-Alpes Auvergne avait accueilli 41 patients depuis la Bourgogne le 30 mars alors qu’elle en était déjà à plus de 600 réanimations contre 400 actuellement. Soulignons néanmoins que les hôpitaux avaient activé le plan blanc pendant la première vague, ce qui n’est pas le cas actuellement, sauf exceptions.

5) Conclusions. Il n’est pas exclu que les transferts de patients aient été actés afin de persuader les populations que nous sommes dans la situation de la mi-mars 2020 alors que c’est inexact. C’est de la vieille méthode machiavélienne. Ce qui n’exclut pas que les choses puissent empirer d’ici un mois, mais la cinétique n’est pas celle de mars, alors les autorités disposent d’une marge suffisante pour ne pas procéder aux restrictions. Si elles le font, c’est parce qu’elles ont peur que le système de soin flanche. L’opinion publique connaît les responsabilités du politique dans le déshabillage des hôpitaux depuis au moins une décennie, le président Macron n’étant pas exempt de reproches. Personne n'aimerait être à sa place pour gérer le virage qui s'annonce difficile

6) Anticipations. Au stade où en sont les éléments objectifs, la montée des hospitalisations et des réanimations est avérée mais la suite n’est pas écrite. La courbe peut très bien décélérer avec une immunité collective et une atténuation du virus. L’alternative se dessine entre appliquer le principe de précaution et confiner ou appliquer le principe de l’audace en espérant que l’immunité collective se produise. On peut comprendre que Macron opte pour la sécurité et se soucie du système de santé, mais il doit aussi regarder la société qui s’autodétruit lentement mais progressivement, et qui supporterait difficilement un second confinement. Il faut surveiller la courbe des réanimations. Elle ne suit pas le taux d’incidence qui flambe parce que le nombre de test augmente. Plus de 1.6 millions en S42, ce qui accroît de 38% le nombre de cas alors que la positivité passe de 12.3 (consolidé) à 13.7 (non consolidé), ce qui représente quelque 10% d’augmentation. C’est ce chiffre qu’il faut considérer. Le nombre de réanimations semble suivre la positivité. Une décélération devrait se produire d’ici deux semaines. La positivité va se stabiliser et la question de l’immunité collective se poser mais tout cela, nous le verrons prochainement.

7) L’immunité collective est notre seule chance. Nous saurons ce qu’il en est prochainement. Je donne quelques arguments pour vous convaincre. Il n’y a pas besoin d’avoir 60% de contaminés. En supposant qu’un individu sur deux est sensible au virus, l’immunité collective sera atteinte lorsque 30% des gens auront eu le virus (Jean-Michel Claverie, communication personnelle). Par ailleurs, le nombre de cas enregistrés ne reflète pas la circulation virale que l’on ne peut qu’estimer au pifomètre. Entre 150 et 250 000 par jour ? Voire plus ? Avec plus de 80% d’asymptomatiques. Vous voyez, la perspective est plutôt encourageante mais, wait and see ; à plus, see you soon !

Ici les transferts de patients en avril 2020

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/transferts-de-patients-atteints-de-covid-19/# : :text=Contexte,'%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20COVID%2D19.

Ici les chiffres complets

https://www.cascoronavirus.fr/

La guerre est déclarée

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/la-guerre-est-declaree-au-222028