La SNCF et la RATP cultivent le COVID et vous le refilent (avant 21h) !

A l'heure où notre président désigne les lieux de vie (bars, restaurants...) comme "clusters" de transmission du covid-19, il est utile de rappeler que ce ne sont pas les loisirs des français qui ont engendré la pandémie, mais leurs obligations de déplacement. Ainsi que la réouverture prématurée des établissements scolaires. Il m'est apparu intéressant de relater ma propre expérience vécue en "live" du décalage entre les discours officiels et les réalités.

Ce dimanche 11 octobre 2020, votre narrateur était à la gare Montparnasse vers 16h30 pour rentrer vers sa zone verte. Cinq TER vides attendaient à quai, propres en apparence, bien aérés (portes ouvertes dans chaque rame) depuis un bout de temps. Nous attendions devant le panneau d'affichage numérique pour connaitre celui qui nous servirait de carrosse. Le train omnibus à destination du Mans était programmé à 17h09.

16h50, aucune nouvelle. Puis un train bondé arrive au quai numéro 23. Une foule compacte, sans distances de précaution, plus ou moins bien masquée, déferle dans le hall. Surprise ! A 16h55, on nous annonce qu'il s'agit de notre rame ! Une autre foule intègre alors ce train non nettoyé, non ventilé, aux wagons remplis d'odeurs de chameau, promiscuité et transpiration des voyageurs obligent. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, tout est préssurisé. Quelques masques sont à terre.

Aucun contrôleur dans les parages, les distances de sécurité ne sont pas respectées entre les voyageurs. Comme d'habitude, il faudra se cramponner derrière son masque, ne pas faire attention à l'odeur de cigarette venant sans doute des toilettes, supporter quelques incivilités... Tout le charme des trajets SNCF de nos jours.

Mais alors, pourquoi tous ces beaux discours sur les mesures de précaution face au COVID ? Où sont les équipes de nettoyage renforcées vantées dans les médias ? Où sont les agents de prévention chargés de fluidifier les rames ? Où sont les portes automatiques présentées dans certains reportages, alors que celles des rames TER sont encore manuelles ?

Une logique hypocrite digne de Raspoutine, alliée à de l'incompétence et de la légéreté. Problème d'organisation, sans doute aussi. Pourquoi ne fait-on pas tourner les trains, laisser "respirer" les rames arrivantes alors que d'autres sont à quai depuis des heures ? Pour économiser probablement le nettoyage au détriment de la santé des passagers ! Cela ne grandira pas l'entreprise publique de transport, pour qui la logique financière passe avant la santé et la sécurité des passagers.

Le cas de la ligne 13 du métro parisien (photo d'illustration) est un autre exemple du foutage de gueule à la française, où un troupeau de travailleurs est envoyé à l'abattoir, impossibilité de respecter les règles de base anti-covid oblige. A quoi servent ces beaux discours humanistes sur la protection des citoyens, quand il est impossible de protéger les gens ?

Que les quais du train et du métro deviennent des clusters ne semble pas tracasser nos pouvoirs publics. Sainte-Economie doit continuer à tourner, au nom de l'intérêt général des actionnaires. Tant pis pour la santé des salariés. Il serait inconscient de se plaindre ? Il faudrait penser à la survie de notre économie ?

Jamais les profits de la grande distribution, de la vente par correspondance et de matériel médical n'ont autant prospéré que durant le confinement. Un masque qui coûtait 7 centimes il y a un an en vaut désormais au moins 50 centimes l'unité. Puisqu'on nous parle de solidarité, quand les affairistes se l'appliquent pour renflouer leurs pertes. Arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles svp !

Suite à son discours de ce 14 octobre, notre président compte-t-il fermer les lignes de métro et de trains aux heures de pointe ? Voilà qui couperait pour de bon l'épidémie de covid-19. Mais puisque l'économie passe avant la santé du peuple, vous êtes priés d'aller vous faire contaminer en silence, et de rentrer chez vous avant 21h pour consommer de la TV et cuver votre contamination. Bon automne à tous...