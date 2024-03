La société israélienne est-elle complice des outrages de Netanyahou ?

La société israélienne du 21ème siècle (80% de juifs contre 20% de la population arabe), serait un creuset de races, de coutumes, de langues et de valeurs que seule la langue hébraïque serait en commun et dans lequel un coup d'État silencieux d’une minorité ultra-orthodoxe prendrait place, les « haredim ».

Ainsi, bien qu’ils ne représentent que 14% de sa population, les ultra-orthodoxes seraient un État dans l’État, prêt à engloutir tous les domaines sensibles du pouvoir de l’État juif (Intérieur, Logement, Mossad et les commandants de Tsahal ou armée juive) et de tenter d'imposer la « Halacha » ou la loi juive à plus de 40% de la population qui se déclare laïque, segment de filiation européenne, immergée dans la culture et le mode de vie occidental et qui veut être régie par le droit civil comme dans les autres démocraties formel occidental.

Dès 1938, le visionnaire Einstein mettait en garde contre les dangers d'un sionisme d'exclusion en déclarant : « J'aimerais voir un compromis raisonnable avec les Arabes sur la base d'une vie commune pacifique car il me semble que ce serait préférable à la création d'un Etat juif ». Il est impossible de germer au XXIe siècle étant donné l’absence de part et d’autre d’interlocuteurs valables pour négocier une paix durable qui implique la reconnaissance mutuelle des États d’Israël et de Palestine.

Israël a-t-il banalisé le mal ? La théoricienne politique juive allemande Hannah Arendt, dans son livre Eichmann à Jérusalem, sous-titré « Un rapport sur la banalité du mal », analyse le nazi Eichmann déshabillé comme un criminel de guerre et considéré uniquement comme un « individu unidimensionnel ». Ainsi, selon Arendt, Adolf Eichmann ne présentait pas les traits d'un psychopathe meurtrier, mais serait « un simple bureaucrate qui exécutait les ordres sans réfléchir à leurs conséquences et sans discerner le bien ou le mal de leurs actes ».

À partir de cette analyse, Arendt a inventé l'expression « banalité du mal » pour exprimer que « certains individus agissent selon les règles du système auquel ils appartiennent sans réfléchir à leurs actes », provoquant le recours systématique par Israël à la torture, l'apartheid du peuple palestinien. Le génocide de la population de Gaza et d'autres pratiques maléfiques « ne sauraient être considérés sur la base de leurs effets ou de leur résultat final à condition que les ordres pour les exécuter viennent d'échelons supérieurs », le gouvernement israélien de Netanyahou étant le seul responsable devant l'Histoire.

Hannah Arendt nous a aidé à comprendre les raisons du renoncement de l'individu à sa capacité critique (liberté) tout en nous alertant sur la nécessité d'être toujours vigilant devant la répétition prévisible de la « banalisation du mal » par les dirigeants de tout système politique, y compris la démocratie juive sui-generis. Si l'on extrapole la réflexion d'Arendt sur Adolf Eichmann à la situation actuelle dans la bande de Gaza, « les commandants militaires du Tsahal ne présenteraient pas les traits de psychopathes meurtriers, mais seraient de simples bureaucrates qui exécuteraient ordres sans penser à leurs conséquences et sans discerner le bien ou le mal de leurs actions ».

Cependant, selon Korstanje Maximiliano, professeur titulaire et chercheur au Département des sciences économiques de l'Université de Palerme, Buenos Aires, Argentine, « la peur, et non la banalité du mal, pousse l'homme à renoncer à sa volonté critique, mais il est important de ne pas perdre de vue que dans cet acte, le sujet reste éthiquement responsable de sa démission ». Ainsi, la grande majorité de la société israélienne serait une complice silencieuse et une collaboratrice nécessaire dans la mise en œuvre d’un sentiment xénophobe contre la population arabe israélienne (70% des Juifs israéliens s’opposeraient déjà à l’égalité des droits de leurs compatriotes arabes).

En outre, à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre, une écrasante majorité de la société serait favorable à l'augmentation des colonies de peuplement en Cisjordanie ainsi qu'à la participation au génocide à Gaza, ce qui anticipe la fin de la démocratie israélienne sui generis et à l’établissement d’un régime théocratique au cours de la prochaine décennie, cela signifiera qu’une grande partie de la jeunesse laïque et urbaine d’Israël devra choisir de rejoindre la liste des colons dirigés de loin par les Haredim ou d’émigrer vers l’Ouest pour échapper à la dystopie théocratico-militaire.

Germán Gorraiz López, analyste politique

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source :http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=5770