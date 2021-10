la souveraineté dans la campagne électorale.

Pendant des années, les tenants de la « mondialisation heureuse », ont voué aux gémonies ceux qu’ils appelaient dédaigneusement les « souverainistes »

C’est à dire des personnes passées de mode, ou copinant par la force des choses avec une droite extrême, pestiférée et repoussante, ou à l’esprit quelque peu dérangé. Parce qu’elles osaient observer (et en conséquence critiquer) le fait que les Français étaient soumis aux règles de traités européens ( inattaquables) et aux décisions ( non discutables) d’organismes ad hoc qui mettaient en œuvre les traités et qui s’imposaient aux peuples. Le tout, sans que les parlements nationaux ( dont les membres sont cependant mandatés par les citoyens pour prendre des décisions en leur nom) n’y puissent désormais plus rien.

Et qui souhaitaient revenir à ce qui, en France, avait fait la démonstration de son efficacité dans le domaine de la solidité économique du pays ou dans celui des acquis sociaux. Entres autres. Et sans compter la maîtrise de l’admission des étrangers sur son sol. Qui est un thème, jadis honni, exhalant était-il dit, une odeur de racisme. Mais que les études de marché incitent dorénavant à mettre, d’une manière ou d’une autre, dans les catalogues des promesses électorales.

Que les traités et décisions des organismes « européens » s’imposent aux Etats et à leur peuples, c’est ce que la classe politique française, avait voulu dans sa majorité. L’abandon de la souveraineté française avait été soigneusement constitutionnalisé par elle : titre XV de la constitution créé par la réforme constitutionnelle de 1992 -avec les modifications de 1999- , pour rendre compatible la constitution française avec le texte du traité de Maastricht .

Et voilà qu’on apprend que la Cour suprême de Pologne vient de décider que la loi européenne n’est plus / n’est pas, « supérieure » à la loi polonaise..

On comprend évidemment que les « macroniens » et autres adeptes du dogme (dogme supérieur aux lois de la République), de la mondialisation heureuse, (que les règles européennes permettent d’installer sur le continent européen), aient réagi « au quart de tour » et, qu’en bons disciples des Américains, ils aient menacé les Polonais de représailles.

Mais voilà aussi qu’on se rappelle (et qu’on rappelle), que la Cour constitutionnelle allemande avait dit à peu près la même chose ( sans qu’à l’époque, quiconque ait osé le ridicule de proposer des sanctions contre un Etat aussi fort).

Mais surtout, voilà que des professionnels de la politique se mettent, (de manière très inattendue ou très paradoxale pour certains), au … « souverainisme ». Alors même que leur parti avait autorisé N. Sarkozy à ratifier le traité de Lisbonne, et qu’ils ont approuvé les « réformes » signées Macron ( sauf à dire parfois que ce dernier n’allait pas assez loin ou pas assez fort) et prescrites par les organismes européens.

Même Xavier. Bertrand. Et même, - pour couronner le tout si l’on peut dire-, Michel Barnier (*) qui a été commissaire européen, et qui a « négocié » comme l’on sait le retrait de la Grande Bretagne de la mécanique.

On a également entendu ( sur C News) ce dimanche matin 10 octobre 2021 A. Montebourg, candidat à l’élection présidentielle de 2022 répéter ce que les autres candidats à la même l’élection ont dit (v. ci-dessus).

Dorénavant, selon ces personnes, on refusera de mettre en œuvre telle décision « européenne » … si on n’en a pas envie.

Mais d’un autre côté, on restera quand même « dans » le système du traité..

Evidemment, le raisonnement est un peu bizarre : … on reste dans un système avec l’intention de lui désobéir ! (sic).

On voit là se manifester la peur de dire que puisqu’on veut inverser la hiérarchie des normes ( la norme nationale doit l’emporter dorénavant sur la norme européenne) on va, en pratique, mettre à bas le système mis en place par les rédacteurs du traité de Maastricht et ceux du traité de Lisbonne. ( Ce que certains désignent sous le terme - pour quelques temps encore imprononçable - de : « Frexit »).

Dans un tel contexte, certains se demanderont ce que voudront bien faire ces personnes, qui saisissent l’occasion d’une campagne électorale pour faire part de leur conversion (ou d’une foi qu’ils taisaient jusque là), après que, d’aventure, l’une d’entre elle se sera installée dans le palais de l’Elysée. Les mêmes sceptiques s’interrogeront-ils sans doute également, sur le poste que leur score électoral permettra à tels de ces candidats de demander éventuellement au vainqueur, alors même que le vainqueur ne serait pas « souverainiste ».

Mais il est probable en tous cas, que ces candidats contribuent à faire se « réveiller » les citoyens. Sur la question de la récupération par ces derniers de leur souveraineté .

Donc à inciter lesdits citoyens-électeurs à croire un peu moins que le système européen et la technique de gouvernement qui va avec, - iraient de soi, - seraient irréversibles, et seraient faits, - malgré les résultats observables - pour rendre les gens heureux.

Avec quelles conséquences ? A suivre …

Marcel-M. MONIN

m. de conf. hon des universités.

(*) Encore que ce dernier a déclaré en substance le 11/09/21 vers 8h45 sur CNEWS en réponse à J.-J. Bourdin, que le droit européen était supérieur au droit français, mais pas à la constitution française. Ce qui n’est en réalité qu’un simple rappel ( et non une remise en cause) de la situation actuelle. Puisque la classe politique a ajouté, comme il a été dit ci-dessus un titre XV à la constitution pour rendre « constitutionnelle » la perte de souveraineté, laquelle permet précisément que la loi européenne soit supérieure à la loi française. Ce qui tend à faire penser que le thème de la souveraineté ( remis à l’ordre du jour) ne pourrait être utilisé par certains ( qui le vident techniquement de sa substance) que pour déclencher le « bon » réflexe ( celui qui leur apportera des voix) chez les électeurs.

NB. Sur ces questions, lire : https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/la-souverainete-nationale-180147

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/deja-le-gouvernement-mondial-212449