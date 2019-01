La Stratégie des Etats-Unis au Moyen Orient a-t-elle Changé ?

Le Secrétaire d’État américain Mike Pompeo, a prononcé à l’Université américaine du Caire (AUC), un discours important dans lequel il a présenté la stratégie de l’administration du président Donald Trump au Moyen-Orient. Le discours a présenté la politique étrangère des États-Unis pour la prochaine phase.

Pompeo a souligné que son pays continuerait à coopérer avec ses alliés par le biais de la « diplomatie » pour expulser les milices iraniennes du territoire syrien. Il a cité "l'aventurisme agressif du régime iranien" comme raison de l'engagement des États-Unis à soutenir la suprématie militaire d'Israël.

Pompeo a également déclaré que les Etats-Unis s'engageaient à lutter contre le terrorisme, malgré leur retrait de la Syrie, faisant écho à ce que le président Trump avait déclaré lors de sa visite à Noël des forces américaines en Irak. Trump avait fait remarquer que la présence militaire américaine en Irak remplissait les fonctions de retrait des forces américaines de Syrie si nécessaire. En d'autres termes, les États-Unis peuvent lancer des frappes aériennes contre le terrorisme depuis le territoire irakien.

Pompeo a laissé entendre que Trump pourrait ordonner de nouvelles frappes de missiles contre l'armée syrienne au cas où elle utiliserait à nouveau des armes chimiques. « Il est prêt à recommencer, bien que nous espérions qu'il n’aura pas à le faire. » Il est clair que le gouvernement Trump est déterminé à dissuader Daech autant qu'il est déterminé à se retirer de la Syrie.

Dans un geste diplomatique intelligent, le secrétaire d'État a utilisé le retrait des troupes de Syrie comme une carte de pression sur l'Iran, rappelant que « l'Amérique a toujours été et sera toujours une force libératrice, et non une puissance occupante. Pouvez-vous en dire autant de l'Iran ?

Peut-être les États-Unis veulent-ils utiliser la carte de légitimité pour faire pression sur l'Iran, cherchant une résolution de l'ONU qui considère la présence militaire de l'Iran en Syrie comme une « puissance occupante ». Cette partie-là soulève toutefois des questions sur la présence militaire russe et turque en Syrie.

Pompeo avait probablement l'intention d'envoyer également un message implicite à la Russie et à la Turquie. Washington veut qualifier toute présence militaire étrangère en Syrie en tant que « puissance occupante ». Cette carte de pression diplomatique peut sembler forte, mais les intérêts imbriqués des Etats-Unis, de la Russie et de la Turquie en Syrie et la présence militaire comparable des Etats-Unis à l'Irak la rendent moins efficace.

Le Secrétaire d'État américain a affirmé que l'Iran élargissait la portée géographique de sa menace militaire. Pompeo a souligné que « le travail pour réduire les ambitions meurtrières du régime ne se limite pas au Moyen-Orient », appelant tous les pays à coopérer pour contrer l'expansionnisme iranien.

Le message était probablement pour l'UE, qui a une façon différente de traiter le projet expansionniste iranien. L'UE et les États-Unis sont en profond désaccord sur l'accord nucléaire iranien. Depuis que l'administration Trump a été la première et la seule partie à se retirer à ce jour, l'UE a doublé ses efforts pour éviter que le contrat ne s'effondre.

Pompeo a également averti le Hezbollah libanais que les Etats-Unis ne laisseraient pas son statut militaire se maintenir, en particulier en ce qui concerne le déploiement par le Hezbollah de roquettes visant directement Israël.

Pompeo a proposé des mécanismes pour la mise en œuvre des objectifs stratégiques mentionnés dans son discours, notamment la création d'une coalition réunissant les États-Unis, les pays du CCG, l'Égypte et la Jordanie. Son appel aux pays du Moyen-Orient pour qu'ils dépassent les « vieilles rivalités » et affrontent l'Iran montre le désir des États-Unis d'instaurer une paix globale entre les pays arabes et Israël, afin que Tel-Aviv s'engage dans des efforts pour traiter avec l'Iran.

Dans l'ensemble, Pompeo n’a rien ajouté à ce que le gouvernement Trump avait annoncé précédemment et à ce qui avait été dit lors de réunions tenues entre des responsables américains et leurs homologues du Moyen-Orient au cours des derniers mois, mais son discours était une déclaration officielle de l'ère de la construction d'un Alliance dirigée par les États-Unis pour faire face à l'Iran.

Le discours de Pompeo a souligné une nouvelle stratégie américaine au Moyen-Orient - associant tous les pays de la région à un effort visant à contrecarrer le projet expansionniste de l'Iran - sans toutefois établir de lien avec le recours à la diplomatie pour débarrasser la Syrie de la milice iranienne et la coalition envisagée, ni mentionner quoi que ce soit sur la façon d'atteindre les objectifs fixés.

L’essentiel de son discours est que le gouvernement Trump prend la menace iranienne au sérieux et s’engage à la contrer en collaborant avec ses alliés au Moyen-Orient, le président Trump faisant passer la politique étrangère des États-Unis de l’unilatéralisme à la responsabilité de toutes les parties pour leur propre sécurité.

La différence entre Trump et son prédécesseur, Obama, est que le président actuel ne veut pas imposer de fardeau matériel ou militaire aux États-Unis pour défendre leurs alliés, privilégiant le leadership par derrière.

Dans la doctrine Trump, chacun devrait assumer les coûts financiers et humains de tout nouveau plan, bien que réaliser de tels plans ne soit pas dans l'intérêt exclusif des alliés, mais aussi dans l'intérêt stratégique des Etats-Unis, compte tenu de l'importance de la région du Golfe et du Moyen-Orient pour l’administration américaine.