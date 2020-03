La stratégie du pouvoir est seulement de ralentir le virus. Pourquoi un tel choix ? Quel sera le coût humain ?

suite parce qu’on allait pas laisser les gueux de médecins de villes et de campagnes gérer cette affaire



Derrière ce « Comité scientifique » c’est un consortium public-privé (une machine de guerre en politique de santé) qui s’appelle AVIESAN (l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé) créé sous la houlette de Yves Lévy Chairman and Chief Executive Officer of Inserm paraît-il

(le monde est petit)

REACTing is a collaborative network of major French research institutions, coordinated by Inserm (French National Institute of Health and Medical Research), which aims to optimise research capacity during epidemics & improve research preparedness in between epidemics through multi-disciplinary collaboration.

(La Voix du Nord du 11.03.20) (illustration : Le directeur de REACTing, le Pr Yazdan Yazdahpanah, a annoncé le lancement d’un essai clinique de médicaments sur 800 patients hospitalisés.



"Tandis que le ministre de la Santé Olivier Veran installait ce mercredi à ses côtés un conseil scientifique, vingt projets de recherche sur le Covid-19 étaient lancés sous la coordination du consortium REACTing, spécialisé dans les crises épidémiques"



Modélisation de l’épidémie, recherche de traitement, prévention, communication de crise… : les vingt projets de recherche dévoilés ce mercredi par le consortium REACTing au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à Paris balaient tous les champs essentiels de la lutte contre le coronavirus.

Ces grandes manœuvres de la communauté scientifique française, placées sous l’autorité de l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), via l’action de REACTing et de l’Inserm duquel il dépend, visent à accélérer cette recherche sur le virus et sur la maladie Covid-19. Huit millions d’euros ont été débloqués pour financer ces nouvelles recherches, a rappelé la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal, auxquels s’ajoutent 4,6 millions accordés par l’Union européenne.

Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie

Directeur de l’Institut thématique : Yazdan Yazdanpanah



WHO WE ARE

Since 2014 REACTing has been coordinated by Inserm’s I3M Institute, which has been responsible for the scientific and the day-to-day management of REACTing. Our offices are based at Inserm’s headquarters in Paris, France.

