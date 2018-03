La stratégie pour changer le monde

Les réformes menées un peu partout dans le monde depuis plus de 40 ans vont toutes dans le même sens : il faut libéraliser l’économie, libérer les mœurs, abattre toute autorité liée à un statut, un savoir, un sacré. Les dirigeants voguent-ils au fil d’un courant qu’ils ne maîtriseraient pas en ne se préoccupant de rien d’autre que d’être réélus ?

Octobre 1973. Le prix du baril de pétrole est triplé sous l’impulsion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Ceci entraîne une diminution du Produit Intérieur Brut de nombreux pays et, partout, les gouvernements acceptent des déficits budgétaires et des niveaux d'inflation importants afin d’amortir la récession. Le premier choc pétrolier sera le point de départ d’un profond bouleversement économique, politique et sociétal dans la plupart des pays du monde.

Margaret Thatcher, arrive au pouvoir en 1979, Ronald Reagan en 1981, tout comme François Mitterrand. Les économistes néolibéraux considèrent que le marché est un bien meilleur régulateur de l’économie que l’État : les décisions peuvent être mieux décorrélées de préoccupations politiciennes. Les mesures de dérégulation des marchés financiers vont alors s’empiler pour déposséder les États de leurs pouvoirs sur l’économie. La croyance qu’une théorie économique vraie et incontournable a été trouvée va s’installer un peu partout. La démission du monde politique se cachera derrière l’inéluctabilité de faits scientifiques prétendument établis. Élections après élections, les citoyens, dessaisis de leurs richesses, veulent punir ceux qui les conduisent à moins d’industries, moins de services publics, moins de sécurité, moins d’éducation, moins de santé, moins de travail… Pourtant, si les dirigeants politiques, toutes tendances confondues, ont bien installé un système, ils ont pris soin de faire savoir qu’ils n’avaient pas d’autre choix et qu’ils travaillaient pour le bien de tous. Leur objectif commun : faire une planète peuplée de semblables en gommant les différences autres que patrimoniales.

La mise en œuvre de l’édification de la société du futur se fit en évitant deux écueils : expliquer rationnellement les choix faits, brusquer la multitude par des décisions trop tranchées. La transition se fera ainsi d’une façon imperceptible à l’aide d’une succession de microdécisions allant toutes dans le même sens : on échangera les pouvoirs qu’avait pu conquérir le peuple contre des concessions satisfaisantes pour le bien-être de l’instant mais changeant dramatiquement leur condition.

Qui doit diriger ? Les plus riches comme on le soupçonne depuis la nuit des temps, mais cette fois seuls et sans contreforts ! L’argent relègue les dieux, les savants et les sages et les Hommes politiques aux oubliettes. Une des difficultés des démocraties réside dans le fait que le système électoral ne peut que très difficilement dégager une ligne politique qui puisse imposer des solutions imposant des efforts à tous, en particulier les privilégiés et les démunis : « Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui. » Les dirigeants concentrent donc tous leurs efforts pour satisfaire les désirs immédiats des communautés les plus turbulentes en se focalisant sur les problèmes sociétaux les plus spectaculaires, la complication des normes, la création d’officines de certification et tout ce qui permet de rendre compliquées des choses simples afin d’accompagner la tertiarisation des sociétés. Les pays occidentaux perdent peu à peu le sens du réel pour se plonger dans une société de consommation onirique : les gens ont besoin de ce qui se vend, et ni l’État, ni la Raison n’ont à intervenir dans ce choix : le marché suffit ! Le commun des mortels des pays riches va donc consommer abondamment des produits médiocres en grande quantité jusqu’à devenir obèse, jusqu’à s’adonner aux stupéfiants, aux stimulants, aux tranquillisants. Le peuple a choisi sa propre voie, de toute façon il ne sert plus à rien puisque d’autres peuvent être trouvés ailleurs.

La loi de l'offre et de la demande sur laquelle l'économie de marché repose permet la détermination d’un prix pour un bien donné, à un instant donné. Mais l’économie de marché n’est pas un projet de société, en d’autres termes, si elle est efficace pour faire fonctionner dans l’immédiat ce qui existe, elle n’est pas adaptée pour bâtir un futur, réaliser un idéal. Et la civilisation chrétienne résulte d’un idéal. La planète affronte des défis énergétiques et de raréfaction des matières premières inédits. Deux objectifs peuvent être ciblés : les Übermensch dominateurs et bardés de technologies 2.0 (qui s’accompagnent évidemment d’une nuée de sous-homme) et des Hommes nouveaux qui se satisferaient d’une sobriété heureuse. L’économie de marché donne-t-elle accès à l’une et l’autre des possibilités ou bien ne peut-elle faciliter que l’émergence de surhommes 2.0 qui continueront à imposer leurs vues au reste du monde ? Les critères de décision dans un monde purement financier reposent uniquement sur un gain ou un espoir de gain à court terme et aucune idéologie ou philosophie qui promet un bonheur futur n’est indispensable pour les prendre. L’économie de marché met sur un même plan le nécessaire, le superflu et le nuisible à condition qu’ils se vendent et que la main mise sur les corps comme sur les esprits se maintienne. Aucun but, aucun objectif n’est à atteindre.

Il faut discerner à ce point le type d’élite qui va être appelé à dominer les sphères intellectuelles et économiques.

La bourse est une sorte de jeu à somme nulle, les 10 % qui gagnent de l’argent s’enrichissent au détriment des 90 % qui en perdent. L’élite d’un tel système se reconnaît donc à son état de fortune. Aussi bien ce qui détermine la valeur des acteurs que leur puissance est lié à leurs revenus et capitaux. Il n’y a aucun autre critère de sélection : la culture n’a de prix que par son audience, le savoir que par les utilités marchandes qu’il peut engendrer, le dévouement que par l’affichage médiatique que l’on peut y donner. Comme pour toutes les autres élites, pour l’intégrer il est nécessaire de leur ressembler : il faut donc en premier lieu être riche. Il faut garder « l’œil sec » face à la détresse des miséreux pour lesquels on peut cependant démontrer de la compassion si la scène est filmée. L’élite est née pour organiser au jour le jour les énergies des gens du commun en se basant sur les prétendument inéluctables lois du marché, c’est à dire pour l’essentiel leur intérêt personnel. Le monde de la finance est abondé par les plus fortunés, il ne prend pas de décisions globales, celles-ci résultent d’une succession de microdécisions, systématiquement en faveur du monde financier lui-même. Des mécanismes de rétroaction sont efficaces pour accentuer le caractère moutonnier et cohérent des décisions : l’investissement se fait en effet en repérant les investisseurs avisés ou les fonds d’investissement les plus reconnus qui servent de référence.

Mais le commun des mortels n’est pas toujours tenu à l’écart du monde boursier. Quelquefois, le système financier s’enfonce trop profondément dans l’irréalité et une crise mondiale éclate. Après 2007, l’augmentation de la dette publique des états est forte et brutale, conséquence du sauvetage des banques par les pouvoirs publics. Pour la France, la dette va augmenter d’environ 1000 milliards d’euros qui devront être remboursés par les contribuables qui n’avaient pas pris eux le « risque » de jouer en bourse. En 2017, l'ensemble des dettes accumulées à travers la planète représente 200.000 milliards de dollars soit plus de 300 % de la production économique annuelle.

Un autre moyen est offert pour permettre aux États d’avoir une prise sur les marchés, ou du moins d’impliquer les électeurs dans ceux-ci. La banque centrale d'un État surveille la production de monnaie par les banques. Elle gère également la politique monétaire du pays, fixe les taux de rémunération des dépôts… Mais c’est la sphère financière qui injecte des crédits dans l’économie réelle. L'argent ne passe que très difficilement d'une sphère à l'autre. Il en résulte un monde financier qui a trop d'argent et un monde réel, dans lequel la réduction des coûts et l’austérité sont devenus l’antienne des décideurs.

Le système économique et politique qui règne de nos jours se présente comme naturel : compétition, combat, sélection du plus fort, assujettissement des moins bons ou des perdants. Cet aspect existe évidemment dans la Nature mais les soins attentifs que porte une mère pour son enfant, un homme pour sa compagne, un sage pour l’humanité existent bel et bien eux-aussi. En d’autres termes, l’Amour est aussi important que la domination pour assurer la perpétuation d’une espèce et notre civilisation fut le fruit d’un mariage entre deux impossibles. Et notre espèce est menacée ! Ce ne doit pas être le mépris qui découle de l’esprit de concurrence, ce ne doit pas être l’habileté qui remplace l’honnêteté, il ne faut pas que la technique remplace l’espérance.