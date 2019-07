La Suédoise

La petite Suédoise va devenir pour moi l'image de l'incontinence cérébrale de ceux qui se sont arrogés le droit de n'être que des ventres.

Beaucoup la raillent car c'est certain qu'elle est l'image motivée que nous présentent ceux qui l'entourent, ayant trouvé l'étendard de l'innocence activé.

Ce faisant, beaucoup confirment ce dicton Taoïste millénaire : Quand le sage montre la lune le con regarde le doigt.

Nos sociétés se targuent de vouloir protéger leurs enfants depuis l'interdiction du travail des enfants en 1906 et nous avons fabriqué pour eux l'adolescence.

Mais eux, dès l'âge de raison sont pressés de devenir des adultes. Nous le savons nous l'avons été.

C'est ce passage que va marquer biologiquement la puberté, alors que nous achèverons notre développent final autour de 25 ans, pour ensuite commencer la descente.

Bien sur ils n'ont pas l'expérience de la vie fort heureusement. Sinon cela voudrait dire qu'ils naîtraient vieux.

À nos yeux ils ne sont pas culturellement adulte.

Passage qu'ils obtiennent à 18 ans.

La barrière censitaire que certains voudraient abaisser à 16 ans.

Cela nous fait peur. Comment ! Il vivent encore chez papa et maman, ils ne connaissent rien de la vie et voudraient peser sur la nôtre.

La censure économique comme au plus beau Temps de celui où l'homme se demandait si les femmes avaient une Âme ?

Une interrogation qui a tenu de 585 jusqu'à 1944.

Leurs regard est neuf sans filtre politique cimenté. Ils ont des agrégats en vrac.

Mais qui n'échappent pas à ceux commerciaux où les enfants et les jeunes adultes servent de produit d'appel. Où encore dans tous les concours qui sexualisent surtout les filles.

Nous les voyons, dans les pubs, les films, dans les concours, là où il y a de l'argent à en retirer. Et l'on s'arrange de la loi.

Pourtant ce regard qui se pose sans filtre fossilisé, ce regard malléable est une chance, et nous la gâchons.

Car cela est juste, il n'ont pas l'expérience de la vie. Ils ne sont pas normalisés, ils sont peu Pavlovatisés.

C'est pour cela qu'ils ont un regard neuf sur toutes choses.

Ne dit-on pas la vérité sort de la bouche des enfants, puisque nous n'avons pas eu le temps de leur apprendre le mensonge social.

Pour les jeunes adultes c'est identique, leur regard neuf crible à leur réalité notre existence.

Alors nous, nous pressons de le leur formater.

Pour qu'ils pensent comme nous, que la guerre n'est pas un crime contre l'humanité, que la servitude millénaire est innée, que le travail est une valeur, que la solidarité est de l'assistanat, que l'homme est une charge, que l'individualisme est souverain, que la rationalité et spirituelle, que la guerre est le moteur de l'innovation, que c'est la loi du plus fort etc.

Tout ce que nos peurs et notre servitude ont emmagasiné sur des milliers d'années en les passant à nos enfants sans jamais les écouter.

Ils ne pourront pas tout apprendre des adultes qui les ont mis au monde. Heureusement !

Il feront donc inévitablement changer le monde.

Mais rien ne nous garantit que ce soit pour un bien.

L'essentiel étant que nous leurs laissions des fondements sûrs, irréductibles pour s'y appuyer et prendre part au déroulement de l'existence humaine.

Cela va se faire à mesure qu'ils s'éduqueront, s'instruiront, expérimenteront, utiliseront leurs acquis journaliers.

Pour en revenir à Greta Thunberg, il n'y a donc pas d'âge pour parler de ce que l'on a compris, ni pour accéder à une tribune.

Sauf que là, il faut des relations et des ressources. Ce qu'elle ne peut avoir à son âge.

Si donc des adultes n'ont toujours pas compris cela, et qu'il soit nécessaire de le leur expliquer, l'on peut parler effectivement d'incontinence cérébrale ou recherchent-ils les moyens d'un discrédit, vexés de voir ce qu'ils considèrent comme une enfant leur faire la leçon

Il y a également une incontinence quand des dirigeants politiques reçoivent cette jeune adulte qui leur explique qu'il n'était pas utile de les sortir du travail en 1906, si c'était pour leur pourrir l'avenir.

L'on peut le penser et se sentir un peu merdeux comme l'on dit communément quand c'est une jeune adulte qui nous le rappelle.

Qui nous rappelle à tous nos manquements nous qui affichons, ce souci adulte en charge de leur avenir, malgré eux.

J'écris bien malgré eux, car il ne nous a pas échappé que nous y concourons à chaque instant par notre consommation.

Par la manière dont nous la produisons, la transformons, rejetons les restes, et à chaque étape certains éléments deviendront des agents polluants.

Nous savons tous cela pour y avoir pris part, en y ayant participé taisant.

J'écris cela pour que l'on ne se méprenne pas. Ce ne sont pas les anges de l'enfer qui ont fabriqué les produits nocifs.

Nous en sommes dont tous responsables et nous continuons en connaissance de causes, moi y compris.

Si nous voulons ne plus polluer, c'est simple, il faut fermer les puits de pétrole, fermer les hauts fourneaux, fermer les centrales nucléaires et à charbon.

Chacun peut imaginer le scénario remplacer l'énergie produite par celle gratuite, le soleil.

Qui nous empêche d'équiper chaque maison individuelle d'une production autonome ?

Il existe un projet de recouvrir les routes de panneaux solaires, parmi vous une foule d'autres, que fait ou font les pouvoirs politiques, ils attendent que ce soit les industriels qui choisissent. Ceux-ci font leurs choix non en fonction de faisabilité, mais en fonction d'une rentabilité.

Alors nous aurons le temps de remplacer la petite Suédoise par une autre quand elle ne sera plus une jeune adulte.

Aussi dans sa prestation ce qui devrait nous atteindre, ce n'est pas son discours sur la planète.

Mais que l'on en soit arrivé à devoir exploiter l'image de l'enfance pour nous rappeler à notre responsabilité.

Une société a besoin de fixer des us et coutumes pour créer.

Quelque part d'arrêter le mouvement, bien que celui ci continue inexorablement produisant de l'incertitude.

Nous bloquons donc nos cerveaux à n'écouter qu'une musique qui n'est jamais dans le mouvement.

Elle génére des habitudes, elle ferme l'oreille à toute autre musique.

Et ceux d'entre nous qui ont pu l'entendre demandent à ceux qui n'ont plus d'oreilles de la jouer.

Aller donc demander au capitalisme de se suicider.

Alors ce sont les jeunes adultes qui la jouent.

C'est bien évident tant les autres ont un cerveau indigent.

Cette indigence on l'appelle les blocages psychologiques.

L'incapacité de percevoir la raison et l'existence d'une chose, la pressentir avant qu'elle nous affecte.

C'est à dire la difficulté de retrouver du mouvement pour sortir de l'immobilisme de l'habitude dans laquelle la stabilité sociale nous a installé.

Je développe cela pour pouvoir indiquer qu'il est important de comprendre que nous ne vivons pas au même rythme ni vitesse que la planète.

Et si en plus nous enfermons notre réactivité dans une musique orchestrée par l'intérêt et dirigée par la monnaie, nous n'arriverons pas à faire jouer un autre air à l'orchestre.

Il faut donc changer de chef d'orchestre.

Alors n'ayons pas d'illusion nous sommes incapables de changer de chef d'orchestre sans une catastrophe.

Si bien que la petite Suédoise parle à des indigents cérébraux, à des immobilistes capitalistes qui ne risqueront pas leurs fortunes.

Que faut-il faire puisqu'il n'y a rien à attendre des adultes.

Que les jeunes adultes prennent leurs destin en mains utilisent le net et se révoltent.

Car s'ils attendent d'être senior ils seront rattrapés par le formatage entrepeneurial.

En 94 ils se sont révoltés contre les smic jeune de Balladur, face à la mollesse de leurs parents qui allaient les laisser se faire exploiter.

Je me souviens de ma colère dans mon syndicat trouvant abject que les parent soient incapables de se mobiliser pour leurs enfants.

C'est ce que nous dit cette jeune Suédoise.