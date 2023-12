La suppression de l’aide médicale de l’État (AME) serait une grave menace pour la santé publique

L'aide médicale de l'État (AME) est un dispositif qui permet aux personnes en situation irrégulière de bénéficier d'une prise en charge médicale en France. Cependant, cette aide est souvent remise en question par certains acteurs politiques et une partie de l'opinion publique.

Un accès aux soins pour tous

L'AME garantit l'accès aux soins pour les personnes en situation irrégulière, qui sont souvent exclues du système de santé classique. En supprimant cette aide, on risque de créer une population marginalisée, sans accès aux soins de base. Cela pourrait entraîner une détérioration de leur état de santé, mais aussi une propagation de maladies infectieuses non détectées et non traitées. La santé publique serait ainsi mise en péril, car ces maladies pourraient se propager à l'ensemble de la population.

Prévention et dépistage

L'AME joue également un rôle crucial dans la prévention et le dépistage des maladies. En offrant un suivi médical régulier aux personnes en situation irrégulière, on permet la détection précoce de pathologies potentiellement contagieuses. Par exemple, la tuberculose est une maladie qui touche particulièrement les populations précaires. En supprimant l'AME, on risque de voir une recrudescence de cette maladie, avec des conséquences dramatiques pour la santé publique.

Impact économique

La suppression de l'AME aurait également un impact économique négatif. En effet, en ne prenant pas en charge les soins des personnes en situation irrégulière, on risque de voir une augmentation des passages aux urgences, qui sont plus coûteux pour la collectivité. De plus, les maladies non traitées peuvent entraîner des complications nécessitant des soins plus lourds et plus onéreux. Il est donc plus judicieux d'investir dans la prévention et les soins de base pour éviter des dépenses plus importantes à long terme.

La suppression de l'aide médicale de l'État pour les personnes en situation irrégulière aurait des conséquences néfastes graves sur la santé publique. En plus de priver une partie de la population d'un accès aux soins, cela risquerait de favoriser la propagation de maladies infectieuses et d'engendrer des complications médicales très coûteuses. Il est donc essentiel de maintenir l'AME pour garantir une prise en charge médicale équitable et préserver la santé de tous.