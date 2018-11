La surprenante enquête du journal Le Monde sur Henda Ayari et son violeur présumé Tariq Ramadan

Vous connaissez peut-être le suisse Tariq Ramadan, islamologue brillant pour les uns, et prédicateur douteux pour les autres. Tariq Ramadan est passé régulièrement à la télé française pendant plus de 20 ans.

Henda Ayari est la femme qui a déclenché « l'affaire Tariq Ramadan » : le 20 octobre 2017, elle l'accuse de viol et porte plainte contre lui pour des faits remontant au printemps 2012.

Paule-Emma Aline, surnommée « Christelle » par les médias, a déposé plainte elle aussi pour viol quelques jours après Henda Ayari. Et au total 4 femmes ont porté plainte contre Tariq Ramadan pour viol, et une pour agression sexuelle. Tariq Ramadan est mis en prison en février 2018, notamment, selon les juges, pour empêcher qu'il puisse faire pression sur les plaignantes. Pour le moment, les informations disponibles dans la presse concernent principalement Henda Ayari et Christelle. Pendant un an, Tariq Ramadan a nié avoir eu une relation sexuelle avec ces deux plaignantes, puis change brutalement de version en octobre 2018, après que Christelle a retrouvé un téléphone portable égaré et donné à la justice les 400 SMS qu'il contenait : ces SMS démontrent que Tariq Ramadan a bien eu une relation sexuelle avec Christelle, et il ne peut alors plus nier les faits.

Tariq Ramadan va également changer de version en ce qui concerne Henda Ayri.

Le 19 octobre 2018, il remet aux mains de la justice lui aussi des centaines de SMS qu'il a échangés avec Henda Ayari en septembre et octobre 2012.

Le journal Le Monde se penche alors sur le contenu de ces SMS et publie le résultat de son enquête le 24 octobre 2018. Curieusement, la presse, pourtant assez suiveuse à l'accoutumée, ne relaiera pas les résultats de cette enquête. Le journal Le Monde a publié l'enquête dans ses pages intérieures, mais cette enquête est tout de même signalée à la une du journal avec renvoi vers le corps de l'article. Il est donc peu probable qu'elle ait pu échapper aux confrères.

Il est vrai que la conclusion de cette enquête ne va guère dans le sens du grand mouvement actuel #metoo #balanceTonPorc de libération de la parole de la femme, qui a tendance à sacraliser les témoignages des femmes.

Selon le journal Le Monde, les SMS échangés avec Henda Ayari « accréditent la thèse d’une relation sexuelle consentie avec le théologien ».

( Remarque : « relation sexuelle » a été mis au singulier par le journal car Henda Ayari n'a rencontré physiquement Tariq Ramadan qu'une seule fois, au printemps 2012 )

Les souffrances d'Henda Ayari

A la lecture de cette enquête du journal Le Monde, il semblerait qu'Henda Ayari a souffert de ne pas pouvoir communiquer avec Tariq Ramadan autant qu'elle le voulait après la nuit du viol présumé.

Selon le journal, pendant plusieurs semaines de l'automne 2012, quelques mois après la nuit passée avec Tariq Ramadan, Henda Ayari a « multiplié les textos, du petit matin jusqu'au soir ». Et Tariq Ramadan ne répondait que rarement, et très souvent de façon laconique. D'après le journal, Henda Ayari se décrit au travers de ces SMS comme une « amante frustrée ». Le Monde écrit :

Elle s'agace des silences de son interlocuteur. Evoque dans un message la manipulation mentale de Tariq Ramadan. Dans un autre, elle parle d'« emprise ». Le relance très régulièrement . « Tu m'obsède, je suis en manque de toi comme une drogue, j'ai envie d'être dans tes bras et que tu me serres fort mon amour » « j'ai l'impression d'aimer et d'avoir envie malgré moi d'un vrai salaud ! Tu m'as sûrement jeté un sort ! ». Moins l'islamologue lui répond, plus elle exprime son désarroi ou sa colère. (Le Monde)

Une chose est à noter : le journal Le Monde dit que Henda Ayari ne parle jamais de viol lors de ces échanges avec Tariq Ramadan. Elle fait clairement référence à des violences, lui expliquant qu'elle ne les acceptera plus : « tu me baises bien mais plus de gifles ou d'étranglement, c'est bien clair ! », mais ne parle jamais de viol.

A lire cet article du Monde, il n'est donc pas évident du tout que Henda Ayari aurait souffert d'un viol. Il semblerait que Henda Ayari a souffert d'une certaine forme de rejet ou d'indifférence de Tariq Ramadan : quelques mois après la nuit passée avec lui, elle voulait se rapprocher de lui, le harcelait de textos, sans qu'il lui réponde autant qu'elle le souhaitait.

Une relation sadomasochiste

Les SMS semblent démontrer que la relation était une relation sadomasochiste, ce qui correspond à la nouvelle ligne de défense de Tariq Ramadan : il déclare désormais avoir eu des relations sadomasochistes consenties avec les plaignantes. Le 17 septembre 2012, Henda Ayari envoie à Tariq Ramadan le message suivant : « je suis jalouse de tes soumises elles doivent bien s'éclater avec toi sauf quand tu les frappes c'est bien fait sûrement qu'elles le méritent ! J'aime bien ton côté fou et sage à l'extérieur. »

Dans les SMS qu'il lui envoie, Tariq Ramadan a appellé Henda Ayari « pute » et « princesse soumise ».

Les SMS ne contiennent pas que des marques d'affection ou de tendresse de la part d'Henda Ayari ! Le journal Le Monde parle de messages de haine et de colère. Dans l'un de ses messages, Henda Ayari traite Tariq Ramadan de « pervers et prédateur ».

Comment Henda Ayari présente la nuit du « viol » dans ces SMS

Le 17 septembre 2012, donc quelques mois après la seule nuit passée avec Ramadan, Henda Ayari propose à Tariq Ramadan de le rejoindre à Dijon, pour « se faire du bien » et « profiter un peu l'un de l'autre ». Elle lui déclare qu'elle a envie de prendre son temps avec lui pour le découvrir et l'apaiser avec ses caresses et sa douceur.

Elle semble aussi évoquer ce jour-là dans ses SMS sa rencontre physique avec Tariq Ramadan au printemps 2012 : « J'espère vraiment que tu as gardé un bon souvenir de moi comme moi de toi même si c'était court (...) t'es le seul homme qui me fait cet effet j'espère que toi non plus tu m'as pas oublié ni oublié ces bons moments qu'on a partagés une seule fois certes, mais si fort et intense pour moi inoubliable et toi dis-moi ce que tu en as pensé stp ».

Tariq Ramadan répond : « C'était bien, mais si tu t'étais lâchée cela aurait pu être mieux encore. Je sais que tu m'aimes, que tu veux être mienne (...) T'es une jalouse et tu veux tout me donner. Je sais que tu souffres depuis moi. Alors donne tout à ton maître et obéis à ton amour » (6).

Remarquez que Henda Ayari dit à Tariq Ramadan qu'elle a gardé un bon souvenir de lui « même si c'était court ». Elle lui dit aussi que le seul moment qu'elle a passé avec lui était un « bon » moment, « fort et intense », et même « inoubliable ». Que le journal Le Monde conclut que les SMS accréditent la thèse d'une relation consentie n'a donc rien d'étonnant.

D'autant plus que, lors d'un autre SMS, Henda Ayari définit elle-même sa relation avec Tariq Ramadan de la sorte :

« j'ai l'impression que c'est plus fort qu'une relation amant/maîtresse, comme si c'était une sorte de relation passionelle et trop forte pour disparaître ».

Explications d'Henda Ayari sur ces messages

Pour comprendre comment Henda Ayari peut maintenir avoir été violée par Tariq Ramadan et lui envoyer de tels messages, il faut se rapporter à la fin de l'article du journal Le Monde.

On y apprend que peu après le dépôt de plainte de Henda Ayari en octobre 2017, la défense de Tariq Ramadan avait déposé au dossier 280 messages envoyés par Henda Ayari via Facebook à l'islamologue suisse, ainsi que 30 messages écrits en retour par le théologien entre le 5 juin et le 13 septembre 2014.

Dans ces messages, Henda Ayari disait notamment à Tariq Ramadan qu'il lui manquait.

Le 12 décembre 2017, Henda Ayari va alors expliquer aux policiers qui l'interrogent sur ces messages ceci : « je voulais le manipuler, prendre le dessus sur lui » « je voulais me prouver que je n'étais pas une femme faible et soumise. (...) je voulais le faire souffrir pour me venger (...), qu'il soit en demande de moi pour qu'il souffre autant que j'avais souffert. »

Et devant le juge le 24 mai 2018, elle donne à nouveau les mêmes explications.

L'avocat d'Henda Ayari a déclaré que les messages envoyés par texto par sa cliente fin 2012 relèvent de la « même philosophie, de la même logique » que les messages qu'elle a envoyés par Facebook en 2014.

Epilogue

Tariq Ramadan a été libéré de prison le 15 novembre 2018. Nul ne sait quand aura lieu son procès, car les enquêtes continuent.

Le journal le Monde estime que « la bataille s’annonce âpre et encore longue », et qu'il est probable que les SMS constitueront le coeur des prochains débats.