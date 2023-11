La surprise Nasrallah  : un discours pathétique

Malgré l’attente de nombreux milieux politiques et observateurs pour le discours du chef du Hezbollah libanais vendredi après-midi, programmé une semaine à l’avance comme si nous assistions à un événement promotionnel pour un spectacle de troisième ordre, le discours a commencé tiède et ennuyeux et s’est terminé un peu comme les fins de films à petit budget, sans aucun contenu nouveau, à part quelques phrases arrogantes et des slogans accrocheurs que les adeptes des discours de Nasrallah ont l’habitude d’entendre.

Il insiste pour les répéter encore et encore, bien qu’il prétende toujours ne pas se complaire dans une rhétorique vide et réverbérée. Personnellement, je ne sais pas ce que les dirigeants de l’organisation terroriste du Hamas et d’autres attendaient du discours de Nasrallah, s’ils s’attendaient à ce qu’il déclare le début d’une guerre et qu’il ouvre le front libanais et élargisse le conflit.

En fait, dans son discours, il a trompé et manipulé ces attentes en prétendant que ses milices terroristes sont impliquées dans la guerre depuis le 7 octobre, ignorant le fait que cette fois-ci, tout le monde observe de près ce qui se passe sur tous les fronts.

Son parti prétend être impliqué dans la guerre depuis le début tout en attendant que des indicateurs sur le terrain l’aident à prendre des décisions et à définir sa position. En tant qu’observateur, je ne me soucie pas de savoir qui participe ou ne participe pas au conflit sanglant à Gaza.

Mais je voudrais attirer l’attention sur la manière dont les mandataires terroristes de l’Iran se trompent les uns les autres et sur leur tendance constante à se mettre en scène et à revendiquer des rôles héroïques qui n’existent que dans l’imagination de leurs dirigeants. Le Hamas lui-même a trahi le Hezbollah lors de batailles précédentes avec Israël en prétendant qu’il ne voulait pas voler sa prétendue victoire. Ce qui me frappe le plus dans le discours de Hassan Nasrallah, c’est qu’il promet et garantit à ses partisans et acolytes, d’une voix proche du cri, la célébration imminente de la victoire du Hamas.

Cela me rappelle de nombreuses célébrations antérieures de ces factions et mouvements, que ce soit dans les territoires palestiniens ou par le Hezbollah lui-même, sous le prétexte d’avoir obtenu une victoire qui n’existe que dans leurs illusions. Nasrallah lui-même a célébré une victoire devant les décombres et la dévastation de Beyrouth et du Sud-Liban que personne d’autre n’a ressentie. Le Hamas a également célébré de fausses victoires militaires bien qu’il ait causé d’importantes pertes humaines et matérielles par ses actions imprévisibles contre Israël.

Tout cela nous conduit au concept et aux paramètres de la victoire et de la défaite parmi les agents de l’Iran dans le soi-disant axe de la résistance, qui a semé la destruction au Yémen, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens et qui célèbre chaque prétendue victoire en organisant des festins sur les cadavres de civils innocents, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées, laissant le chagrin et le regret parmi les familles des victimes qui n’ont pas d’autre culpabilité que de vivre parmi ces organisations terroristes fanatiques et ces milices.

De quelle victoire parle Nasrallah face à cette destruction massive et à ces pertes humaines sans précédent chez les Palestiniens suite à l’attaque terroriste menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre ?

Avec quels sentiments feutrés ces hommes et leurs camarades se réjouissent-ils d’une victoire imminente et ferment-ils les yeux sur toutes les souffrances incommensurables et la douleur profonde qui imprègnent désormais chaque coin de Gaza et des territoires palestiniens ?

Malheureusement, ce sont là les paramètres de la victoire et de la défaite pour ces organisations et milices terroristes. La simple survie de leurs chefs et de leurs familles aux combats et aux bombardements est considérée comme une victoire, même si des milliers de civils innocents perdent la vie à cause d’une décision imprudente et coupable. Ce sont des pensées malsaines et fantastiques, mais elles conviennent aux chefs de ces milices terroristes qui se nourrissent du sang des gens.

C’est pourquoi je suis désolé pour les analystes qui passent beaucoup de temps à interpréter et à déchiffrer les paroles de Nasrallah et de ses semblables. Il n’a pas fait assez d’efforts pour écrire un discours bien structuré qui rendrait justice aux circonstances complexes de la région. Au lieu de cela, il a recouru à l’ambiguïté tout au long de son discours. Il a essayé de donner à ses points de discussion une aura d’importance, mais il a été trahi par son langage corporel et son manque de sérieux et de compréhension de la souffrance des innocents. Sa harangue était pleine de mots à la mode interprétables, peu différents des dizaines de discours qu’il a prononcés précédemment.

Il est passé maître dans la manipulation morale de ses partisans, car il est un maître de la guerre psychologique, mais ses actions et ses décisions témoignent de tromperie, d’incohérence et parfois de trahison. Cette fois-ci, j’ai eu la forte impression que cette dernière caractéristique était évidente dans son discours, car il semble y avoir un consensus sur le fait que les factions de la « résistance » n’ont pas fait leur travail et que le Hamas doit se dresser seul contre Israël.

Quiconque se souvient du discours d’Ismail Haniyeh au deuxième jour de la crise, dans lequel il annonçait que les fronts allaient s’ouvrir et que la géopolitique de la région allait changer, peut constater qu’il s’agissait d’une promesse qui n’a pas été tenue.

La diatribe de Nasrallah était une tentative de tromper le Hamas et ses partisans et de leur faire croire que son parti, les Houthis et les autres agents iraniens en Irak mettent en œuvre ce qui a été convenu, même si les missiles des Houthis s’enfoncent dans la mer Rouge.

Nasrallah a essayé de convaincre tout le monde de son sérieux dans certaines parties de son sermon, mais il a échoué lamentablement, non seulement parce qu’il n’a rien annoncé de nouveau, mais aussi parce que son discours contenait des mensonges que tout le monde connaît.

Il a voulu dédouaner ses milices de leur responsabilité dans le déclenchement du conflit en accusant faussement les pays arabes comme s’ils étaient responsables des péchés et des crimes de ses guérillas. Il a ensuite affirmé que son principal objectif était de mettre fin à la guerre à Gaza, oubliant apparemment ses propres slogans de libération.

Cette fois-ci n’est pas comme les autres. Il ne faut pas s’attendre à ce que les chefs de ces milices et factions aient une nouvelle occasion de répandre le mensonge de la victoire. Le monde entier a vu l’ampleur des destructions et des pertes humaines qu’ils ont causées. La simple répétition du mot « victoire » sera tôt ou tard une honte pour quiconque le prononcera.

Au milieu de cette catastrophe causée par ces organisations terroristes et ces milices, il ne peut être question de victoire. Ceux qui croient que ces sacrifices humains sont nécessaires pour soutenir la cause devraient se remettre en question, revoir leur humanité et leur éthique.

Les scènes de sacrifices d’enfants hanteront les rêves de ces criminels. La victoire ne peut être obtenue que par la récupération de terres ou la réalisation d’un objectif politico-stratégique ou la défaite militaire partielle ou totale de l’autre partie, et rien de tout cela ne s’est produit.

Tout le monde sait ce qui s’est passé, et qui a encouragé la participation au crime qui a coûté des dizaines de milliers de vies, pour ensuite prétendre que leur front est un « front de solidarité qui évolue avec les événements ».