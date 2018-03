La symphonie de l’être

Le scientifique Joël de Rosnay parle de « symphonie du vivant » dans son dernier livre dans lequel il veut montrer que chacun d'entre nous peut devenir le chef d'orchestre de son propre corps en agissant sur ses gènes et en modifiant son mode de vie. C’est une thèse bien différente que je présente ici. Elle n’a rien de scientifique, elle est plutôt poétique et philosophique. Mais chacun pourra juger si elle n’a pas une part de vrai.

Même Macron se pique de mise en scène en se faisant le récitant de Pierre et le loup. On sait que dans ce conte musical, chaque personnage est représenté par un instrument de musique. L’idée que je vais proposer ici s’en rapproche, mais au lieu d’associer un instrument à chaque personnage, je ne traiterai que d’une seule personne : l’être humain, de façon générale. Et je montre que chaque être porte en lui plusieurs instruments de musique. Chaque être est un orchestre avec ses instruments et son chef d’orchestre. Voyons cela.

Le violon est le sentiment

On dit que le violon possède une âme. Ce n’est pas une métaphore mais un terme de lutherie. En effet, ce qui donne à entendre la merveilleuse sonorité du violon, c’est son âme. Elle a pour fonction de transmettre les vibrations dans tout le corps. Sa mise en place demande un travail de haute précision. C’est la pièce maîtresse pour l’accord des vibrations. Ce petit cylindre de bois, à l’intérieur de l’instrument, est le premier responsable de la résonance de l’instrument. L’âme existe aussi pour les violoncelles et contrebasses.

C'est ce qui me fait dire que le sentiment peut être associé aux vibrations de l’âme et donc aux violons et instruments dérivés. Le violon, par son aigu, est l’âme en fête, le partage de la joie, ou l'expression amoureuse. Mais il peut aussi exprimer le chagrin avec beaucoup de force. Le son grave du violoncelle exprime des mouvements de l’âme plus profonds, comme la mélancolie, l’amitié, mais pas seulement.

On le voit, il n’y a rien d’absurde à associer le sentiment humain au violon. Le frottement de l’archet produit des vibrations qui rappellent assez bien les sentiments humains.

Le piano est l’émotion

Les petits coups frappés sur les notes qui à leur tours activent de petits marteaux qui font sonner les cordes du piano me font penser aux coups invisibles qui produisent en nous les émotions. Il ne s’agit plus ici de frottement mais d’impulsions qui nous émeuvent, étymologiquement qui font bouger des choses en nous. On dit que l’on est sous le coup de l’émotion. On ne dit jamais sous le coup d’un sentiment. Parfois, l’émotion nous porte un tel coup qu’elle nous immobilise ou nous fait nous évanouir.

Le piano est source d’émoi, de secousses internes de l’être. Mais si je l’associe à l’émotion principalement, je n'exclus pas sa participation dans une certaine forme d'expression du sentiment.

La flûte est l’imagination

C’est peut-être le premier instrument que l’homme ait créé. Il est très facile d’en fabriquer une avec un morceau de bois percé de trous. Si je l’associe à l’imagination, c’est parce que le son de la flûte est produit par un souffle qui se mêle au vent, lequel est libre de voler où il veut.

Parfois, le vent tout seul fait siffler les choses et joue tout seul de la flûte. Ce sifflement produit naturellement par le vent produit des effets d'imagination chez ceux qui l'entendent. Liberté et imagination vont de pair. Les oiseaux sifflent aussi. Dans les grottes préhistoriques, le son des instruments à vents résonnait d'écho en écho et s'élevait dans les airs, vers les esprits, dans le mystère insondable de l'Inconnu. Il devait certainement accompagner les danses et les transes.

L’histoire du joueur de flûte qui entraîne au loin les gens du village n’est-elle pas la métaphore de l’imagination humaine qui peut égarer l’homme loin de sa raison ?

Les chœurs sont la raison

Les chœurs antiques, dans les tragédies, étaient présents pour rappeler les personnages à leur destin, à leur devoir, ou pour leur opposer la voix de l'opinion publique. Les choeurs religieux ont aussi une même fonction sérieuse.

Le tambour marque la volonté

C’est le tambour qui annonce la guerre et qui accompagne les soldats sur le champ de bataille pour donner du rythme et du courage aux combattants.

Pour finir, il y a le chef d'orchestre qui essaie d'harmoniser tout cela. Tantôt, il laisse parler le sentiment ou l'émotion, tantôt il privilégie la raison ou la volonté. L'être est une symphonie permanente de sons et de couleurs.

Je vous avais averti que ma thèse était poétique !

L’Etre a la conscience vague de trois choses : l'infini, la liberté, la totalité, trois idées qui échappent en grande partie à notre compréhension et à notre condition. L'infini se heurte à notre finitude, le temps réduit notre liberté et nous ne sommes que partie d'un tout. Nous n'avons donc pas l'accès complet à ces trois états supérieurs. Nous n'y sommes accessibles que par les succédanés que sont : l'idéal, l'art, l'amour et la foi. Mais la musique permet de nous recomposer et de connaître par moments ces trois états inaccessibles que sont l'infini, la liberté et la totalité. Elle nous transporte vers ces sphères en activant les composantes instrumentales de notre être : sentiment, émotion, imagination, etc.

Si dans nos vies, nous sommes sensibles à la musique, si la musique nous aide dans nos choix, accompagne tous nos récits mis en scène, c'est parce qu'elle entre en correspondance avec la musique interne de notre être qu'elle recompose ou qu'elle met en mouvement. C'est un mouvement symphonique qui peut être lent ou rapide, gai ou langoureux. Ce peut-être les coups du destin de Beethoven qui parlent à notre émotion, les nocturnes de Chopin qui s'adressent à nos sentiments, les rythmes sourds du poème symphonique "Ainsi parlait Zarathoustra" de Richard Strauss qui excitent notre volonté de puissance, Pierre et le loup de Prokofiev qui régale notre imaginaire enfantin, ce peut être encore plein d'autres choses !

Veillez jalousement sur la musique de votre être et n'oubliez jamais que le monde d'aujourd'hui est une menace permanente et pernicieuse contre son expression harmonieuse. Si le monde actuel menace notre vie privée, il menace bien plus encore notre vie intérieure par l'nvahissement de son tohu-bohu cacophonique.

Alors, soyez bon chef d'orchestre !