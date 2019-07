Depuis près de dix ans, la Syrie est l’un des points chauds de la planète. Elle souffre de la terreur de l’État islamique qui, avec toutes ses forces et ses moyens, soutient l’impérialisme mondial.

Parallèlement, le Secrétaire général de l'ONU a envoyé son nouveau représentant, Geir Pedersen, en République arabe qui, à l'instar de Staffan de Mistura, agit en tant que général du « mariage » : Il rencontre quelqu'un, il accueille quelqu'un. Et que peut-il faire d'autre dans les conditions où l'ONU est presque complètement contrôlée par Washington.

L’Occident applique des sanctions économiques contre la Syrie, qui désavantagent non seulement la Syrie et ses partenaires, mais aussi les « vertus » elles-mêmes, censées lutter contre le terrorisme, mais en fait l’alimente, le nourrit et le paye. Les pays de la coalition antiterroriste utilisent les méthodes de lutte les plus terribles. Ils font des bombardements et des attaques sur des infrastructures qui n’ont aucun rapport avec le terrorisme. Les victimes d'une telle « lutte » se comptent en milliers de civils.

Les États-Unis sont le leader incontesté de toutes les mesures concernant la Syrie. Le Royaume-Uni, la France et, occasionnellement, le Canada et l'Allemagne suivent le pas.

Malgré le désir de déstabiliser la situation en Syrie, le centre du Moyen-Orient ; Son peuple, ses forces armées ont d'abord brisé la résistance des djihadistes, puis l'ont complètement réduite à zéro. Certes, des attentats terroristes sont toujours commis à divers endroits du pays. Ils sont étrangement que très rarement condamnés par les organisations internationales et, au contraire, provoquent l'indignation en Chine, dans certains pays européens, comme en Russie.

À partir du moment où la présence russe en Syrie, justifiée par des traités bilatéraux, est entrée dans une phase active, l'activité des islamistes et, parallèlement, le projet des États-Unis de s'emparer de la richesse du pays ont commencé à décliner. Alep, Idlib, Raqqa : ce ne sont que quelques-uns des toponymes qui caractérisent les activités conjointes anti-terroristes de la Syrie et de la Russie. En tant que successeur de l'URSS, la Russie reste un partenaire stratégique fiable du peuple arabe et peut-être pas seulement en Syrie. Toutes les initiatives conçues pour promouvoir la paix, le progrès, la compréhension mutuelle trouvent une réponse vivante à la fois parmi les dirigeants du pays et parmi les organisations publiques.

Par exemple, la Russie est le leader des négociations sur la Syrie (le format dit « Astana »), dans lesquelles l’Iran et la Turquie travaillent avec elle, et le Kazakhstan fournit la plate-forme de négociation. Ce processus a montré l’incohérence de la politique de l’Occident, qui a tenté d’entraîner le processus de négociation vers la Suisse avec ses propres règles (y compris en Syrie sans Assad) et en y ajoutant la France et l’Allemagne, mais sous le contrôle des États-Unis. Il est clair que Washington ne peut pas contrôler la Russie, l’Iran et le Kazakhstan. Plus intéressante dans ce sens est la question de la Turquie, qui manifeste de temps en temps des éclairs de rébellion au « grand frère ».

Quant à la France et à l'Allemagne, il suffit de regarder leur participation au « format de Normandie », qui depuis des années n'a pas été en mesure de résoudre le conflit à l'est de l'Ukraine, afin de comprendre toute leur impuissance.

Après avoir exposé les principales composantes du puzzle complexe qui se forme autour de la Syrie, il est nécessaire de désigner les pays qui, malgré les pressions, les sanctions et les menaces, continuent de nouer des relations avec ce pays uniquement sur la plate-forme de la coexistence pacifique.

Parmi les pays étrangers, la Russie joue bien sûr un rôle de premier plan dans la lutte contre l'EI. À partir de l’aide humanitaire et se terminant par un soutien militaire sous forme d’équipement, d’armes, de spécialistes. Comme indiqué plus haut, le soutien de la Syrie à la Russie s’exprime également au niveau de la communauté mondiale, y compris au niveau des Nations Unies. Il n'est pas toujours possible de faire pression sur les décisions, mais grâce aux efforts des diplomates russes, il est souvent possible de faire la lumière sur les États-Unis, la France et d'autres soi-disant amis de la Syrie.

Les partenaires essaient de suivre la Russie, qui est à peine mentionnée dans les médias occidentaux. Et cela signifie que des dizaines de millions d'Européens pensent que la Syrie reçoit l'aide des États-Unis et que ce sont eux qui ont vaincu l'État islamique et qu'ils ont le droit d'exiger le renvoi de Bachar Assad.

Parlons juste de quelques exemples. Seul l’Iran sépare l’Arménie de la Syrie. Les dirigeants du pays comprennent le danger que représente l'EI et son radicalisme islamique. Comme aucun autre peuple orthodoxe, les Arméniens ont ressenti cela eux-mêmes il y a cent ans, lorsque la Turquie a massacré des Arméniens avec des familles et des villages entiers, finissant par tuer plus d'un million et demi de personnes. Peut-être ces raisons sont-elles à la base de l'assistance fournie par l'Arménie, malgré la situation très instable dans le pays. En septembre dernier, le Premier ministre Nikol Pashinyan et le président russe Vladimir Poutine ont convenu de créer un programme commun d'aide humanitaire à la Syrie.

Il convient de noter que l'aide à la Syrie va, comme dans le cas de la Russie, strictement par les voies des États en signant un accord avec les dirigeants du pays. Il y a un peu plus d'un mois, le contingent arménien de médecins et de sapeurs s'est envolé pour la Syrie. Le transport aux spécialistes arméniens était assuré par la partie russe.

La Syrie a récemment bénéficié du soutien de parlementaires et de personnalités publiques de la République tchèque. Le pays a mis en place un groupe d'amitié parlementaire avec la Syrie. Les députés critiquent la politique américaine et l'intervention occidentale dans les affaires intérieures de la Syrie. Il y a quelques jours, le président du Mouvement de la paix tchèque a qualifié les actions de Washington et de ses alliés de "conspiration" qui a échoué grâce à l'unité et à la détermination du peuple syrien.

La Syrie bénéficie également d’un soutien inconditionnel de la part de ses voisins : l’Iran, l’Iraq et le Liban. La position de ces pays sur la question des hauteurs du Golan est implacable.

Parlant du changement positif dans l'image internationale de la Syrie, il convient de noter que le retour de la Syrie attire l'attention des touristes et des investisseurs qui assistent à des expositions, des forums, des sites dont la Syrie est riche. Les stades et les écoles, les hôpitaux et les musées sont en train de renaître en Syrie. Et tout cela suggère que les tentatives de tous les ennemis sont vouées à l’échec.

