Damas, 1er juillet 2023.

La Syrie enverra des armes pour soutenir l'insurrection en France.

Le Parlement syrien a voté à l'unanimité en faveur d'une aide logistique et militaire aux insurgés des banlieues françaises, en lutte contre le régime de Paris depuis la fin du mois de juin. Ce mouvement, baptisé "révolution des lys", subit actuellement une répression féroce de la part du régime, qui s'était déjà distingué par sa brutalité dans l'étouffement du mouvement des gilets jaunes. "Trop, c'est trop" a déclaré Bassam Mamdouh Barsik, gouverneur de la province de Homs, à l'origine de la proposition d'aide. "Nous ne laisserons pas Manu le zozoteur [Emmanuel Macron, ndlr] massacrer son propre peuple" a-t-il ajouté, citant des rapports accablants de l'ONU et de la CEDH, et mettant en garde Paris contre toute tentation d'utiliser des armes chimiques contre les insurgés. "Quand se régime infecte ne fait pas couler le sang, il le contamine", a-t-il poursuivi, pointant du doigt indirectement le président du Conseil constitutionnel du régime, Laurent Fabius, pour sa double complicité dans l'affaire du sang contaminé et dans la validation de l'obligation vaccinale. "Nous saluons le courage et l'héroïsme des combattants de la liberté français face à ces vampires" a-t-il conclue, sous les vifs applaudissements de ses confrères.

Le contenu de l'aide militaire a été détaillé par Shoaeb Suleiman, commandant de la garde républicaine syrienne, en charge de l'opération humanitaire d'aide aux insurgés. Elle prévoit des armes automatiques légères, des armes anti-char, ainsi que du matériel de lutte contre les drones et les hélicoptères, dont des missiles anti-aériens portatifs. D'autre part, l'aide comportera du matériel de communication chiffré, des masque à gaz et du matériel médical.

La communauté internationale a réagi très positivement à cette annonce. L'Iran a déclaré soutenir l'initiative de Damas, et participera à la fourniture des armements, tandis qu'Alger a confirmé être en étroite collaboration avec la Syrie pour assurer la logistique de l'opération. "Nous fournirons ce qui est nécessaire, là où c'est nécessaire" a déclaré le ministre de la Défense algérien, Abdelmadjid Tebboune, lors d'une conférence de presse conjointe avec l'ambassadeur syrien en Algérie. Le gouvernement du Venezuela a pour sa part déclaré qu'il ne reconnaissait plus la légitimité du président Macron, et qu'il désignera dans les jours qui suivent le nom du président légitime de la France reconnu par Caracas.

Les réseaux sociaux ont fait état de l'horreur de la répression du régime macronien. "Ils arrachent les yeux, ils coupent les mains", affirme une mère de famille éplorée. Les témoignages d’arrestations arbitraires et de violences extrêmes de la part des milices du régime affluent. La révolte a d'ailleurs commencé suite à l'exécution sommaire d'un adolescent par un policier du régime.

De son côté, la présidence syrienne a émis un communiqué de presse indiquant que le président Bashar Al-Assad avait immédiatement ratifier la décision du parlement, saluant son dévouement aux valeurs humanistes, et promettant au peuple français l'instauration de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit dans leur pays. "La tyrannie du régime de Manu est un abcès purulent sur le corps de l'Europe, il est grand temps de le crever" conclue le communiqué.

Agence (presque) officielle de presse de la République Arabe Syrienne. sana.sy