La Syrie et l’impossible paix

Malgré la trêve décidée cette semaine à l’ONU, les combats font toujours rage dans la Ghouta orientale. La guerre civile est devenue une guerre mondiale, et son instrumentalisation par des puissances étrangères qui s’ignorent réciproquement rend impossible l’idée d’une paix.

Cela fait sept ans que cette guerre dure. Née en plein printemps arabe des manifestations pacifiques contre la dictature des Assad, qui règnent sur le pays depuis plus de quarante ans, la guerre en devient vraiment une avec la répression meurtrière enclenchée par le régime. En mai 2011, Bachar el-Assad libère de prison des centaines de djihadistes, espérant ainsi les confondre dans le groupe rebelle et s’imposer sur la scène internationale comme un rempart face au terrorisme. Au cœur des tensions régionales et des intérêts des puissances mondiales, la guerre ne tarde pas à s’internationaliser.

D’abord sur le plan régional, où la Syrie devient l’objet de la rivalité entre l’Iran chiite et l’Arabie saoudite sunnite. Se livrant à une guerre d’influence sans merci, les deux puissances du Moyen-Orient soutiennent respectivement le clan Assad d’obédience alaouite (une branche du chiisme), et la rébellion armée. La Turquie d’Erdogan, qui se plaçait au début du conflit dans le camp de Riyad, adopte aujourd’hui une position plus trouble. En effet, la crainte de la naissance d’un Kurdistan autonome sur les ruines d’une Syrie décapitée, qui raviverait l’indépendantisme de sa propre population kurde, l’a poussée à attaquer frontalement les forces kurdes de la région d’Afrin, pourtant alliées de l’insurrection et soutenues par les Etats-Unis. Puis il y a l’affrontement entre l’Iran et Israël, qui a subi un regain de tension après le survol d’Israël par un drone attribué à l’Iran, en février dernier. En effet, la progression de l’influence iranienne dans la région inquiète Jérusalem, qui se voit prise en étau. Sur sa frontière Nord, elle fait déjà face au Hezbollah libanais, milice chiite soutenue par l’Iran. Elle ne peut donc laisser Téhéran s’installer sur le territoire syrien, avec lequel elle partage sa frontière Nord-Est, et se livre à un jeu d’intimidation dont la Syrie fait directement les frais.

A l’échelle mondiale, la Syrie cristallise les tensions héritées de la Guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie. Vladimir Poutine ordonne une intervention militaire en 2015, profitant de l’appel à l’aide lancé officiellement par Bachar el-Assad pour s’implanter dans la région avant Washington. Le conflit s’enlisant, la Syrie devient pour la Russie un enjeu de puissance, un instrument pour exposer son poids militaire et diplomatique au monde entier, plus de vingt ans après la chute de l’URSS. Face à la détermination du camp Damas-Téhéran-Moscou, les Etats-Unis affichent une position instable. Leur priorité étant la lutte contre l’Etat islamique plutôt que la chute de Bachar el-Assad, ils n’interviennent pas en août 2013, lorsque Damas franchit ce qu’ils avaient fixé comme « ligne rouge », c’est-à-dire l’utilisation d’armes chimiques. Ne pouvant néanmoins accepter une victoire complète de l’Iran, qu’ils qualifient d’« état voyou », les Etats-Unis soutiennent activement les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) face à l’armée du régime et aux troupes russes. C’est donc un véritable duel de géants qui se joue également en Syrie.

Alors comment sortir de cet inextricable jeu d’alliances, qui croise luttes d’influence régionales, rivalités internationales et double-jeu de la Turquie, membre de l’OTAN mais qui se rapproche de la Russie ? En réalité, l’absence totale de dialogue entre les différentes parties prenantes s’explique par leur conviction individuelle d’être dans le camp du bien et leur refus idéologique de déroger à leur système de valeurs. Les Occidentaux ne peuvent pas prétendre s’opposer catégoriquement au maintien au pouvoir de Bachar el-Assad, alors que l’Iran, si près de la victoire totale, n’acceptera plus de compromis politique. Or, c’est justement parce que tout le monde s’ignore obstinément que les conférences de paix continueront à être boycottées, les trêves à être violées et les civils à être exterminés.