La Syrie : les Vainqueurs et les Vaincus

A l´auteur @Pierre. " Il y a à peine un an, pas beaucoup de monde ne se serait aventuré à dire que Bachar al-Assad et l’Armée arabe syrienne (AAS) avaient une chance de gagner la guerre contre les rebelles, les combattants étrangers ou les terroristes ".

Je l´avais bien dit et écris dans ce Forum non seulement il ya un an, mais dès le début de l´agression contre la Syrie, que les terroristes n´entreront pas á Damas, c´est á dire, ne gagneront pas cette guerre, mes commentaires devraient encore être en ligne si ces articles existent toujours.

Je donnaient ces raisons.

1- C´est en Syrie que se trouvent les plus anciennes Communautés Chrétiennes du monde.

2- C´est en Syrie que pour la première fois, ceux qui suivent le Christ ont récu le nom de Chrétiens.

3- C´est en route vers Damas aller pour aller arrêter les Chrétiens et les persécuter, que SAUL a été terrassé par le Christ..., SAUL se convertira et prendra le nom de PAUL, sera très actif pendant son Apostolat en faisant connaitre le Message de PAIX et d´AMOUR que le Christ était venu propager.

4- C´est grâce á PAUL que la Religion Chrétienne s´est répandue dans le monde, il mourra martyr sur la voie d´Ostie aux environs de Rome, devenant Saint PAUL, l´Apotre des Nations.

Il était impossible alors que la Syrie tombe car si la Syrie tombait, il n´y aurait plus aujourd´hui aucun Chrétien dans ce pays, ils auraient tous été passé au fil du couteau, et c´est toute la Chrétienneté qui aurait subit un choc, et cela, le Dieu des Chrétiens ne le permettra jamais, et toute personne qui va s´attaquer á la Religion Chrétienne, que ce soit en Syrie ou ailleurs, se détruira lui même.

Les Romains les plus barbares contre cette Religion Chrétienne, n´ont pas réussit, ce ne sont pas les coupeurs de têtes d´enfants, de femmes, de vieillards et d´hommes et leurs commanditaires qui réussiront.