La Syrie, un test important pour la Ligue arabe

La Ligue arabe a passé de nombreux tests difficiles ces dernières années. Les avis divergent sur la façon dont elle interagit avec les problèmes, son approche des questions et des crises, ses politiques concernant les développements régionaux et internationaux, et sa capacité à évoluer avec les circonstances, les exigences et les variables de l’époque pour renforcer son rôle institutionnel et détourner ses critiques.

Beaucoup d’entre eux parlent par souci et ont des opinions valables. D’autres ont des visions anciennes que nous ne discuterons pas ici.

Compte tenu de ce qui précède, la question du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe semble être un test important de la capacité de la Ligue arabe à guérir au moins institutionnellement la réalité arabe actuelle dans tous ses détails, comme chacun le sait, et à retrouver au moins une partie de son rôle dans l’action arabe commune.

Je suis convaincu que la Ligue est un miroir de la réalité arabe troublée, une institution qui reflète les conditions de ses membres et que sa volonté est organiquement liée à la volonté de ces membres.

Mais je suis surpris que des efforts institutionnels suffisants n’aient pas été déployés pour ramener la Syrie dans le giron arabe, non seulement dans l’intérêt de la Syrie, du pays et de son peuple, mais aussi dans l’intérêt de l’action collective arabe commune et dans l’intérêt de la Ligue elle-même.

« Dans les mois à venir, des efforts seront déployés pour assurer la participation de la Syrie au sommet arabe qui se tiendra à Alger au début du mois de novembre 2022 », a déclaré récemment le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. « La participation de la Syrie au sommet arabe, lorsqu’elle aura lieu, sera fondée sur un large consensus arabe », a-t-il ajouté.

Il s’agit d’une déclaration dont la formulation semble avoir été soigneusement choisie avec une grande précision et exactitude verbale afin de ne pas laisser les responsables de la Ligue dans une confusion diplomatique. Cela semble être la raison pour laquelle la déclaration a été publiée d’une manière qui était au moins politiquement incompréhensible.

Personnellement, il ne m’est jamais venu à l’esprit qu’il s’agissait d’une tentative d’impliquer la Syrie dans le prochain sommet arabe. Peut-être que l’on voulait dire que la Ligue faisait des efforts dans ce sens. Mais la réticence ou l’ambiguïté de l’annonce explicite de telles intentions donne lieu à de nombreux signaux qui ne sont pas dans l’intérêt de la Ligue et de ses administrateurs.

De manière générale, la Syrie, indépendamment du contenu ou de l’objectif de la déclaration, mérite de déclarer publiquement son soutien à un retour au sein de la Ligue arabe. Le peuple syrien mérite tout le monde de défendre la cause de son pays clairement après tous les coûts qu’il a payés, indépendamment de ce qui s’est passé dans le passé ou des responsables.

La nation arabe mérite aussi que les responsables de la Ligue arabe déclarent qu’ils font des efforts pour accélérer le retour d’un grand pays dans le système de la Ligue. Étant donné la position déclarée des États arabes, la position des responsables de la Ligue arabe est compréhensible. La prudence dans l’acceptation du retour de la Syrie au sein de la Ligue peut également être justifiée.

Mais je crois que la Ligue a un rôle plus important à jouer que de simplement coordonner les positions de ses membres ou d’être prudent quant au soutien explicite ou implicite au retour de la Syrie. Je ne veux pas dire ici que la Ligue doit s’engager avec l’une ou l’autre partie qui rejette le retour de la Syrie, même celles qui lient le retour à des conditions qu’elles jugent nécessaires.

C’est leur droit et c’est leur point de vue. Mais je crois que les circonstances et les changements régionaux et internationaux ont créé un nouveau climat et un nouvel environnement qui ont contribué à la révision de nombreuses dynamiques régionales. Il est clair que la Syrie est au centre des recalculs et des reconfigurations régionales.

Cela devrait être un point de départ approprié pour la discussion et la résolution. La reconfiguration régionale est en cours depuis plusieurs mois et a donné lieu à un consensus remarquable et à une compréhension mutuelle au profit des peuples et des intérêts de tous les pays de la région.

L’ensemble de la région du Moyen-Orient est témoin d’une nouvelle structure des relations intergouvernementales. Je pense que c’est très positif. Mais laisser la Syrie en dehors de ce nouveau système de relations est une circonstance curieuse qui limite les conséquences souhaitées pour la sécurité et la stabilité régionales.

Selon le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Al Mekdad, les relations de la Syrie avec 14 capitales arabes sont revenues à la normale.

Dans une déclaration antérieure, il a confirmé le retour de 14 ambassades arabes à Damas et a appelé les autres capitales arabes à reconsidérer leurs positions à la lumière de l’évolution de l’environnement stratégique régional et international et avant et après tout des intérêts du peuple syrien, surtout après que sa question soit tombée parmi les priorités de la communauté internationale depuis le début de la crise ukrainienne.