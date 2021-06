La tarte à la crème du Crédit Social chinois

Comme personne n’a été capable de me dire effectivement en quoi consiste le fameux crédit social chinois, tant décrié par nos médias et commenté ici et là par des spécialistes de tous poils essentiellement intéressés par le sensationnel au détriment d’aller vérifier (ce qui est quand même la base du travail du journaliste), j’ai demandé à mon ancienne Assistante de Direction, Jenny (chinoise), qui m'a succédé à la tête de ma société (HKD Software and Development Co. Ltd, statut WFOE c’est à dire entreprise à capital intégralement étranger) basée en Chine (Heilongjiang), de me fournir quelques explications, les voici :

Q-/-est-ce que le Crédit Social a un rapport avec les emplois ?

R-/-pas directement, mais si on veut être employé dans certaines administrations on est l’objet d’une enquête de notoriété, et de moralité ;

Q-/-est-ce que ce Crédit Social fonctionne dans HKD ?

R-/-non, pas du tout.

Q-/-pas même pour le recrutement ?

R-/- on a besoin de bons informaticiens avant tout.

Q-/-est-ce qu’il est opérationnel partout en Chine ?

R-/-non, par exemple pas dans ma ville d’origine dans le Shandong, et pas dans les campagnes.

Q-/-j’ai lu que des gens pouvaient être interdits d’avion ou de train à cause du Crédit Social !

R-/-oui mais pas pour cette cause, ce sont ceux qui ont des dettes envers l’Etat. Par contre si on se déplace en train ou en avion en dehors des heures d’agglomération, le billet est à tarif réduit.

Q-/-j’ai lu que le Crédit Social pouvait déterminer des emprunts bancaires.

R-/—si on veut acheter un appartement à crédit, le taux d’intérêt de l’emprunt est lié à notre situation professionnelle et familiale et à notre situation financière ;

Q-/- et pas au Crédit Social ?

R-/-je ne crois pas.

Q-/-tu m’as dit que tu as été vaccinée « Covid » ; ta famille aussi et c’est enregistré en code QR ?

R-/-mon mari et moi avons été vaccinés avec Sinopharm, pas mon fils, il est trop jeune. (Nota : il a 7 ans)

Q-/-et pour le code QR, c’est obligatoire pour aller dans certains endroits ?

R-/-En Chine nous avons encore des zones à risque. Le code QR est seulement pour voyager dans ces endroits. On est mis en quarantaine si on voyage dans ces zones et aussi si on voyage à l'international. Par contre la vaccination ne nous est pas imposée. Nous n'avons également pas le droit de demander à nos employés s'ils sont vaccinés ...

Petits commentaires personnels :

-il est possible que Jenny ait tenu à rester prudente dans ses réponses, ceci étant on se connait depuis 2006 ;

-toute ressemblance avec des dispositifs déjà en place en France depuis quelques décennies ne serait bien entendu que fortuite ! Par exemple pour entrer au ministère de la justice, en 1973, j’ai eu une enquête de moralité, un examen psy, une enquête sociale et un entretien avec un commissaire de police ! Dommage que ce genre de précautions ne soit pas appliqué pour les candidats à l’élection présidentielle, car les trois derniers élus n’auraient probablement pas été retenus !!!

-je ne suis pas allé sur le terrain des actes citoyens (aider une personne âgée, un handicapé, ..) car c’est un sujet que je trouve délicat à aborder et très subjectif, et les chinois n’ayant pas tendance à être expansifs sur le problème de la mendicité je n’ai pas non plus abordé cet aspect qui est un fléau dans certains endroits touristiques, ni celui de la prostitution et des maisons closes, un secteur assez florissant dans les grandes villes. A Beijing par exemple le quartier San Li Tun (quartier des « légations » et ambassades) est connu pour cela, pour la fumette, et aussi et pour y être depuis des années un « lieu de perdition » pour les expatriés (et leurs grands enfants) … En 2008 juste avant les J.O. le gouvernement a tenté de mettre de l’ordre dans ce quartier et a même informé les ambassades qu’il allait y avoir des rafles donc que les expatriés soient prudents et gardent leurs adolescents à la maison, cela s’est un peu calmé puis cela a repris ensuite de plus belle… après la fin des J.O.

Je ne suis pas allé non plus sur celui de l’assistance à personne en danger, sachant qu’en France si on intervient pour aider une personne agressée on risque d’avoir une plainte contre nous provenant de l’agresseur et de se retrouver ensuite à la place de l’accusé devant le tribunal !

Voici deux articles parlant du Crédit Social, les seuls que j’ai pu trouver qui me soient apparus relativement objectifs et concrets, et avec des exemples, mais dommage qu’ils contiennent (à mon avis) quelques inexactitudes et ne fassent pas suffisamment le lien avec leurs équivalents directs et indirects en France :

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/RAPHAEL/59403

https://histoireetsociete.com/2021/04/05/le-systeme-de-credit-social-en-chine-par-jean-claude-delaunay-1/

Comme J.C. Delaunay, je n’ai pas trouvé de document bilingue chinois-anglais (ou autre langue) permettant de mesurer en quoi consiste réellement ce Crédit Social, ce qui laisse à penser que : soit le gouvernement chinois ne veut pas que nous en sachions le contenu, soit ce sont nos gouvernements occidentaux qui ne le veulent pas … soit les deux, de concert ! Après tout, la désinformation fait partie intégrante de l’information, non ? Et nous montrer du doigt la Chine pour nous faire passer pire (et en douce) semble être une méthode intéressante … diabolisons, diabolisons, il en restera toujours quelque chose !

Le « code QR » est manifestement en vogue en Occident et déjà en application en France, apparemment pour des spectacles et des voyages, la reconnaissance faciale aussi ! Nous serions même en avance quand à l’utilisation des drones ce qui a récemment dérangé le Conseil d’Etat…

Et pour les anglophones, le lien en-dessous contient ce qu’a dit la porte-parole des Affaires Etrangères le 23 mars cette année concernant plus largement les ingérences étrangères en Chine et les sanctions, cela n’a pas un lien direct avec cet article mais il est important de comprendre que la Chine, de plus en plus liée à la Russie, commence à « riposter » face au dénigrement systématique dont elle est l’objet (le Crédit Social semblant aussi faire partie du dénigrement)… ce qui manifestement inquiète le G7 et l’OTAN, dont les toutes récentes déclarations prouvent cette inquiétude :

« La Chine n’est pas notre adversaire, notre ennemi », a affirmé le secrétaire général de l’OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg. « Mais nous devons faire face aux défis posés par la Chine pour notre sécurité », a-t-il précisé.

« Nous constatons que la Russie et la Chine coopèrent de plus en plus ces derniers temps, tant sur le plan politique que militaire. Cela représente une nouvelle dimension et un défi sérieux pour l’OTAN »

et aussi :

« Les ambitions déclarées de la Chine et son comportement déterminé représentent des défis systémiques pour l’ordre international fondé sur des règles et dans des domaines revêtant de l’importance pour la sécurité de l’Alliance », ont affirmé les alliés."

Voici le lien en anglais : https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1863508.shtml

