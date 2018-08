La technique Salvini

Matteo Salvini, ministre de l'intérieur italien, est un petit malin... Et pour cause : il sait tirer, peut-être en bon populiste, les ficelles qui guident les mouvements de la foule. Ce faisant, Salvini reproduit à son tour un geste multiséculaire.

Après l'effondrement du viaduc de Gênes, il y a quatre jours, l'émotion a été grande. Et la colère aussi.

Quoi de plus normal, après tout, qu'on pleure des morts injustifiées – comme si, au fond, certaines pouvaient l'être plus que d'autres ? Et comment résister, ensuite, à quêter un coupable ?

Le monde est plus simple avec un coupable. Or, seulement, est-ce vraiment plus juste ?

Les hommes et les femmes qui sont morts sur le pont, leur mort n'est pas rachetée dans le cœur de ceux qui les pleurent à partir du moment où, avec profit, on brandit le nom d'un coupable...

Pourtant, c'est bien ce qu'a fait le ministre de l'intérieur italien Matteo Salvini, en promettant la vengeance. Mais si la vengeance dans cette affaire est injuste puisque, en l'état, il y a une infinité de coupables – et une infinité d'événements successifs en cause – elle n'en est pas néanmoins peu efficace. Et l'efficacité prime souvent sur la justice.

C'est ainsi que de façon opportune, Matteo Salvini use d'une méthode – bien connue – consistant à amalgamer toutes les souffrances, tous les pleurs, en une grosse boule de frustration, et en la dissipant ensuite par son envoi sur la tête d'un bouc émissaire. Une telle astuce est doublement pratique : car non seulement cela dispense Matteo Salvini lui-même – et son gouvernement – d'être découpé en petits morceaux, mais cela permet également de renforcer, en dépit de la vérité, son propre parti. Parce qu'une attaque dirigée contre un seul ennemi, attaque consistant à regrouper au préalable en une seule unité toute la douleur qu'une catastrophe provoque, donne à celui qui, sans vergogne, lance un assaut, l'auréole d'un sauveur dont les conseils et les commandements prodiguent des bienfaits et suspend la souffrance.

Si en plus un groupe se fonde et s'apaise sur l'exclusion, alors Matteo Salvini a tout compris. Quoi de mieux qu'un pont qui s'effondre pour souder les Italiens contre l'Union Européenne ?

Or, l'Union Européenne est-elle responsable de cet effondrement ? Non. Pas davantage que l'ingénieur qui, sans y prendre garde, a conçu cette structure il y a cinquante d'ans. D'ailleurs, personne n'a eu l'idée (incongrue) de profaner la tombe de Riccardo Morandi (ce malheureux ingénieur) en compensation des morts et des blessés de son viaduc.

L'attitude de Matteo Salvini est néfaste pour une bonne raison : la vengeance, quelquefois – peut-être – utile, ne servira ici strictement à rien. Pire : du nombre de décès, elle ajoutera la tristesse de ceux auxquels elle s'en prend.

La mise à mort symbolique de l'ennemi dont on impute l'effondrement du viaduc est, selon le langage de René Girard, la lapidation du bouc émissaire.

René Girard, au travers de ses œuvres, dit qu'à la fondation d'une société se trouve toujours la violence, qui est la force de la foule contre un ennemi désigné opportunément. Les sociétés « archaïques » (au sens péjoratif du terme) ont ceci de différent avec les sociétés chrétiennes qu'elles fondent leur mentalité sur la culpabilité réelle de ceux qu'elles accusent. Autrement dit : les boucs émissaires des sociétés préchrétiennes sont jugés véritablement coupables par leurs accusateurs. Tandis que dans les sociétés chrétiennes, par la révolution que le Nouveau Testament opère (c'est-à-dire la découverte de l'innocence du bouc émissaire), le bouc émissaire devient la victime, donc l'innocent accusé à tort. Ce procédé des sociétés archaïques a une utilité (évidente) : la dissipation du ressentiment, de la haine impuissante, de la colère, de la tristesse et de toutes les émotions négatives...

Ainsi donc, assez ironiquement pour un conservateur chrétien, Matteo Salvini favorise le retour à la mentalité archaïque – sur laquelle tous les extrémismes se fondent.

On pourra me rétorquer, à bon droit, que Matteo Salvini vise non pas un véritable bouc émissaire (une personne en chair et en os) mais une personne morale, à savoir l'entreprise gestionnaire du pont. À cet égard, ce serait un progrès... On aurait effectivement dépassé le stade de la victime humaine, le sacrifice sanglant, pour s'attaquer à un symbole, tout ceci étant une mascarade, une mise en scène. Peut-être.

Mais l'Italie du XXIe siècle n'est pas un pays du tiers-monde ! Elle n'a pas besoin de mise à mort symbolique pour résoudre ses problèmes. Son efficacité est aussi illusoire que le mensonge qu'on dit à un enfant dont le poisson rouge vient de mourir, afin qu'il surmonte son chagrin – que son cyprin est parti rejoindre ses congénères dans une mare incognitum.

De là, simuler la lapidation d'un bouc émissaire met au jour seulement une impuissance décisive, un peu comme des pilules de viagra découverts au hasard dans le placard d'un homme (faussement) fringant révèle, à son insu, son ataraxie génitale.

C'est dire l'état de l'affaire... La victimisation du gestionnaire responsable du viaduc ne signifie pas que les Italiens savent régler leur problème, mais plutôt, au contraire, qu'ils sont impuissants devant le phénomène d'une nature indifférente au sort des hommes.