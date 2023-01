« La télévision du futur : effrayant ! », disent les aveugles qui ne voient pas, ou ne veulent pas voir, les effroyables dégâts déjà occasionnés par la télé de papa ou grand-papa.

La télévision a été inventée dans un but très précis. En ce début du 21ème siècle, elle touche des milliards d’êtres humains pour lesquels, d’un avis unanime, la vie sans la télévision serait insupportable et impensable.

Elle est associée à un grand nombre d’inventions : la radio, le cinéma, le télégraphe, le téléphone, le radar, l’enregistrement magnétique, etc. Mais la télévision est le point culminant absolu, l’invention supérieure capable de capter l’attention et l’intérêt à titre constant, c’est-à-dire l’esprit et les désirs de milliards de gens. C’est l’invention la plus hypnotique, la plus importune, la plus puissante et par conséquent la plus dangereuse de toutes.

Si le contrôle n’est pas le but ultime de la télévision, alors pourquoi, en 2001, le ministre de la Culture de l’Inde a-t-il annoncé que chaque foyer indien devait être équipé d’urgence d’un téléviseur, quitte à casser les prix ? La télé pourvoirait-elle aux besoins alimentaires ?

Tout en regardant la télé, on se fait injecter de l’énergie rayonnante, non pas sous la forme de la Lumière naturelle ambiante provenant du soleil, mais avec cette « lumière de la télévision » si caractéristique, tout artificielle, projetée dans une intention bien précise. Elle est projetée sur le spectateur par l’écran fluorescent au moyen du canon à électrons littéralement pointé vers la personne se trouvant devant le poste de télé. Cette énergie pénètre le spectateur et affecte les glandes endocrines ainsi que les subtils organes éthériques qui jouent un rôle si crucial dans le développement et l’éveil spirituel.

La lumière est une nourriture pour les cellules. La nature met ses enfants à un régime de lumière bien équilibré. Chaque fois que le régime est modifié, comme dans le cas de la lumière artificielle, certaines altérations des cellules se produisent, entraînant une détérioration du corps humain (les yeux, les couches optiques, l’épiphyse et l’hypophyse) et de ses organes spirituels (corps subtils et chakras). Ces organes délicats ne sont pas conçus pour les expositions fatales que constitue le bombardement journalier par la lumière fluorescente à haute énergie et par certaines quantités de rayons X.

La télévision, dit-on, transforme les gens en êtres sans âme, en zombies.

Examinons cela de plus près en posant un autre problème à savoir la pulsation ou le battement du poste récepteur.

Ce qui est visé ici, c’est la question du rythme et son influence sur l’état vibratoire du sang et sur les corps subtils. Le battement mécanique produit par certaines formes de « musique » moderne conduit essentiellement à une régression vers la magie archaïque et, en ce sens, est un phénomène déplorable. La croissance potentielle de l’âme est remplacée par un esclavage effectif de l’âme. Or la télévision, dans votre salle de séjour, produit un battement électronique tout aussi dangereux.

Cette constante pulsation lumineuse est responsable de nombreuses migraines et détériorations visuelles. Elle a encore d’autres effets sérieux. On a signalé l’apparition croissante d’épilepsie parmi ceux qui sont particulièrement sensibles à ce genre de pulsation. Il y a encore l’effet d’hypnose : une pièce sombre, les yeux au repos, le corps tranquille, le regard sur une lumière scintillant constamment, tout cela crée des conditions optimales pour une transe hypnotique. Ce n’est pas sans raison que tant de personnes sensibles se plaignent de se sentir hypnotisées, fascinées, vidées mentalement, ou se sentent comme des zombies, etc.

Une technique extrêmement astucieuse appelée « suggestion subliminale » s’intègre aux pulsations du tube au moyen d’images éclair envoyées à la fréquence du battement, bien plus rapide que la vue. La pulsation rythmique du poste de télévision est, entre autres effets, responsable de l’hyperkinésie des enfants et, en général, d’un état d’agitation accrue dans les véhicules supérieurs de l’homme. Les corps subtils prennent des surcharges électrostatiques et sont stimulés alors qu’il n’y a pas d’exutoire facile à cette agitation. Afin de se débarrasser de cette sensation, on est poussé à … regarder la télé afin de supprimer temporairement la sensation d’être mal dans sa peau. Une personne consciente ne se laissera pas séduire par le culte de l’image. Elle refusera d’abdiquer sa liberté intérieure et elle respectera son âme en lui offrant d’autres divertissements que des stimulations superficielles. Mais la télévision n’est pas le seul péril. Elle est le chef de file d’un développement que l’on appelle « révolution ou explosion des médias » (ordinateur, téléphone portable, « G »énération des standards pour la téléphonie mobile, jeux vidéo, appareils connectés, etc.).

L’ensemble de l’évolution de la soi-disant « explosion des télécommunications » n’est autre qu’une réaction négative planifiée pour contrer les rayonnements spirituels de la nouvelle ère. L’humanité montre les signes d’un réveil massif et cela représente une menace immédiate pour certaines hiérarchies visibles et invisibles. Si ces hiérarchies se trouvaient soudain privées de leurs troupeaux d’adorateurs qui grouillent dans la sphère matérielle, leur règne serait réduit à néant. C’est pourquoi cette gigantesque machination a pris naissance en vue de maintenir les êtres humains à l’intérieur du cercle enchanté de la technologie électromagnétique. Pour les maîtres du jeu, c’est une question de survie.

Étant donné qu’une prise de conscience croissante s’effectue chez d’innombrables êtres humains, cet éveil doit être réduit à néant par des efforts implacables et continus pour maintenir les masses sous la fascination du progrès et du loisir constant.

La vision intérieure croissante doit être aveuglée par des images artificielles. L’écoute intérieure croissante doit être assourdie par des sons. L’éveil intérieur doit être submergé de sensations.

Dans ce combat inégal, l’humanité a déjà perdu, mais l’individu sérieux s’en sortira, s’il ne reste pas dans l’ignorance des réels enjeux de l’ère nouvelle.

LIEN