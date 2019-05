La tentative du coup d’État au Venezuela était vouée à l’échec

Les néoconservateurs d’esprit impérialiste qui ont inondé l’administration Trump peuvent penser qu’ils sont capables de créer leur propre réalité par la propagande : le "cerveau" de Karl Rove en a déjà parlé ; mais en ce qui concerne l'Amérique latine, ils ne comprennent pas à quel point les habitants de ce continent détestent les États-Unis et sont scandalisés par leur doctrine Monroe.

Le destin de la tentative infructueuse du dernier coup d’État, si soigneusement planifiée dans les halls militaires de la Maison Blanche, du Pentagone et de la CIA, était prédéterminé dès qu’il devint clair que la marionnette de Washington, Juan Gerardo Guaido Marquez, n'était autre que leur homoncule, créé uniquement pour y participer.



Même lorsque Guaido est apparu sur un pont à Caracas en compagnie du chef de l'opposition Leopoldo Lopez, sa tentative d'organiser un coup d'État était déjà vouée à l'échec.



Dans les plus brefs délais, les soldats et les officiers qui avaient soutenu Guaido une heure plus tôt ont commencé à chercher refuge dans les ambassades étrangères du Brésil, du Chili et de l'Espagne. Le chef de l’opposition, Lopez, qui a clairement reconnu que le coup d’État avait échoué, a rapidement quitté Guaido et, avec sa famille, a cherché refuge à l’ambassade du Chili, avant de s’installer avec eux dans les halls plus agréables et probablement plus sûrs de l’ambassade d’Espagne.



La dernière charade rappelle la tentative du coup d'État de 2002, un acte plus grave d'enlèvement et de renversement du président populaire élu, Hugo Chávez. Ensuite, de nombreux généraux ont soutenu le coup d’État, mais la plupart de l’armée a soutenu Chavez et les a forcés à se retirer, mais pas avant que l’administration Bush / Cheney ait reconnu à la hâte les responsables du coup d’État en manifestant leur implication dans l’attaque contre la démocratie vénézuélienne.

Cette fois, les généraux soutiennent le successeur de Chavez, Nicolas Maduro, comme le font la plupart des militaires. Mais le scénario est similaire : Washington envisage de renverser le président du pays et apporte instantanément un soutien à la marionnette, qui se lève et se déclare nouveau président. Et cette fois, le peuple s'est rallié à son chef élu, réuni au palais présidentiel pour protéger la souveraineté et la démocratie de leur pays.



Comme en 2002, les grands médias américains se sont moqués de la fausse popularisation du coup d'État, détestée par les vrais Vénézuéliens. Les médias américains publient également sans vergogne de fausses informations diffusées par Washington, criant que la Russie doit empêcher la fuite de Maduro vers Cuba, que l'armée vénézuélienne quitte Maduro et que le coup d'État a été victorieux.



Il est trop tôt pour le dire. Guaido sera-t-il arrêté et jugé pour trahison ? Sera-t-il conduit dans un endroit sûr et sauvé par les « braves » sauveteurs américains de la marine américaine ? Se cachera-t-il à l'ambassade du Brésil ou de la Colombie ? C'est difficile à dire, mais après cette catastrophe, son utilité pour ses propriétaires à Washington est nulle et il restera probablement seul. S'il a de la chance, le département de l'immigration ne lui refusera pas l'asile aux États-Unis comme un autre et nouveau escroc d'Amérique latine, ce qui, dans son cas, constituerait une caractéristique extrêmement précise.



Maduro a certainement ses défauts en tant que leader. Mais la plupart de ses problèmes n'ont rien à voir avec des défauts personnels ou le manque de charisme et de chaleur humaine que son mentor Chavez avait en abondance. La plupart de ses problèmes résultent à la fois des énormes réductions du prix du pétrole qui l'ont empêché de financer les programmes qui ont rendu la révolution bolivarienne Chávez si populaire parmi les masses vénézuéliennes et de la guerre économique massive menée par les États-Unis contre le Venezuela, notamment le blocage des exportations de pétrole et la sanction sur les marchandises.

Comme à Cuba, cible de la guerre économique américaine depuis longtemps, le peuple du Venezuela sait exactement qui aggrave leur vie et que le même pouvoir impérial a étendu ses tentacules dans toutes les Caraïbes, qui vient d'essayer de voler le gouvernement légitimement élu.

Il semble que la tentative de Washington pour y parvenir ait encore échoué.

Si des puissances étrangères paraissent bien dans cette farce du coup d'État, ce sont la Russie et Cuba qui ont soutenus le Venezuela démocratique, malgré les menaces des États-Unis.

Les deux pays sont certainement bien meilleurs que les 50 gouvernements fantoches qui ont cédé sous la pression des États-Unis et reconnu le malheureux Guaido, non choisi, comme le "président légitime" du Venezuela, conservant ainsi une réputation de vassale.

Source : https://dozennews.info/putsch-in-venezuela-50-marionettenregierungen-mit-dem-ruf-narren-zu-sein/