La tête à Collomb sur le billot

Le Canard se déchaine sous haute surveillance de l'Elysée en apportant quelques preuves des mensonges proférées d'abord par Gérard Collomb – aie ! – puis par le monarque – sans aucun risque pour lui.

But de ce rebondissement, nous nous rapprochons pas à pas du bon fusible, celui dont la tête permettrait de clôturer le feuilleton. Et à mon sens – chacun y va de ses théories – le but réel de cette machination élyséenne.

Collomb, pour Macron, c'est un des rares qui provient de la vieille politique avec Le Drian. Souvenons-nous du coup de poignard dans les abdominaux de Bayrou, à peine nommé à la Justice. Manière fort habile de se débarrasser d'un vieux briscard encombrant car voulant sa petite indépendance. Avec Collomb, rebelote. Ainsi faut-il à mon sens entendre et comprendre le fait que ces derniers mois sont apparues dans la presse des milliardaires amie de Macron quelques affaires le concernant liées à sa gestion de Lyon ou à ses amicales pressions pour faire baisser les prix de locations d'équipements pour la campagne du monarque.

Collomb à l'intérieur est en position de savoir des choses sur son chef, qui ne le supporte pas et s'en méfie. Un vieux politicien à l'ancienne, au contraire d'un technicien issu de la société civile, ça parle, ça connaît toute la presse, ce n'est pas contrôlable. Alors ne prenons pas de risques et sacrifions-le pour la bonne cause, la seule qui compte, la cause du chef. Qui ne veut qu’une tête, la sienne.

Possible, probable meme que le premier fusible, ce Benalla, soit mouillé jusqu’au cou, on vient d'apprendre par exemple qu’en mai, contre ce qui nous fut dit ou suggéré, il avait touché la totalité de ses émoluments – ce qui dans le cadre d'une authentique mise à pied n'est pas autorisé légalement. On comprendrait ainsi pourquoi sans raison il s'est si violemment excité sur ces deux jeunes, pourquoi ce fut filmé, puis caché pour enfin ressortir miraculeusement. Ce qui fut ôté à Alexandre, Alexandre le retrouvera. Simplement l'opinion cette fois ne le saura pas.

On note au hasard que le média qui lança l'affaire n'est pas Mediapart, qui en théorie aurait eu tout intérêt à le faire, si Plenel et Macron n'étaient pas cul et chemise – mais Le Monde, c'est-à-dire le journal le plus acquis au monarque. Cherchez pourquoi, c'est simple à comprendre, cette machination c'est du John Le Carré pour enfants.

Donc la tête à Collomb, remplacé par un plus sûr et plus jeune. Plus malléable et moins approximatif. La défense du Gérard tant à la commission des lois de l'assemblée que devant les sénateurs fut pitoyable d'amateurisme, tant sur le fond que sur la forme. Le pauvre faisait de la peine à voir. Ca sent les derniers jours …