La tête et les pieds...

Le footballeur Mexicain, Javier Hernandez, plus connu sous le surnom de « Chicharito » qui a évolué sous les couleurs de plusieurs clubs célèbres à l’image du Real Madrid, de Manchester United, Séville, Bayer Leverkusen, avant d’atterrir au Los Angeles Galaxy, a fait, dernièrement, une sacrée révélation, dans laquelle il affirmait

- « C’est incroyable que je sois si bien payé pour faire du sport alors que les gens qui essaient de trouver le remède contre quelque chose qui paralyse le monde, ne gagnent rien… ».

Fallait-il du courage pour reconnaitre cette vérité aux accents de fracture, à l’origine d’une non-moins horrible inégalité entre deux paradigmes sociaux, sociétaux aurait rectifié Bourdieu, entre le scientifique, le chercheur, bref l’intellectuel et la star mondaine ?

A l’évidence, non.

Nul besoin, en effet, de courage mais plutôt d’un minimum de lucidité et de discernement pour s’en rendre compte et le dire à haute voix ; la voix de la vérité qui transcenderait toutes les autres voix.

C’est, en principe, ce qui devrait tenir lieu de règle.

En principe, seulement.

Et, c’est là, voyez-vous, où git le chiendent : le principe des temps présents ne ressemble en rien au principe des temps passés.

Aujourd’hui, la société humaine, s’est construit de nouveaux idéaux ; elle exhale, à volonté, des valeurs iconoclastes où l’exhibitionnisme, l’extériorisation, le clinquant, fruit tellement amer d’une vision tellement réductrice vis à vis de la science, de la recherche et de l’effort intellectuel tiennent le haut du pavé.

C’est la consécration, sans ambages, de la communauté du spectacle, de l’artifice, des sunlights, du show-biz grandeur nature.

« Dura lex, sed lex » la loi est dure mais c’est la loi. Loi à laquelle nous devons, faute de pouvoir inverser les choses, obéissance et soumission..

Le poids de l’intellectuel est de plus en plus insignifiant, de moins en moins prégnant.

Dans l’imaginaire social, il s’origine dans une configuration désuète, surannée, sans influence aucune sur le cours des choses.

La raison, la réflexion, la pensée, la recherche, le progrès, la conscience, l’idée, ne sont plus des vecteurs d’influence dans l’esprit de beaucoup de gens.

Au contraire, ils confinent, si l’on se fie à la rhétorique de la tout-starisation, à la ringardise, au passéisme, à l’inopérance tout court.

Ni la télévision, et la radio, autrefois, ni les GAFA (Google-Amazon-Facebook-Apple), aujourd’hui, ne font presque rien qui permette l’émergence des pépites scientifiques. On en fait volontairement litière, perpétuant le reflexe de désaffection à leur endroit.

Sur l’autre versant, scintillent jusqu’à l’étourdissement des armées de « vedettes » dont certaines sont faites de bric et de broc mais qui raflent, malgré tout, la mise. Ils sont présents urbi et orbi, sur tous les plateaux menant à la gloire.. Ils trainent dans leurs sillages des millions d’« apôtres », entièrement acquis à leur cause.

Le modèle surmédiatisé de l’individu triomphant, talentueux, beau, fort, et riche, surfe sur toutes les vagues qui mènent jusqu’à la déification.

Le culte du star-system s’ébranle et affole les statistiques.

Les salaires des « étoiles » n’a pas de prix même s’il a un coût. L’inflation des zéros qui pullulent sur les fiches de paye a de quoi laisser de marbre.

Chicharito, dont il est question dans ce propos, gagne 7,28 millions d’Euros/an, seulement.

Il n’est pas le plus verni. Pire ! Il fait figure de parent pauvre sur la liste des revenus colossaux. D’autres vedettes rémunérées à hauteur des 100 millions d’Euros/an, voir davantage, lui font de l’ombre, le « pauvre » Chicharito.

En tête de liste, trône, l’actrice, compositrice et interprète Américaine, Taylor Swift qui flirte avec des cimes himalayesques, empochant… 185 Millions de dollars/an, selon le magazine économique américain Forbes.

En deuxième position, pointe Kylie Jenner, âgée d’à peine 23 vrais printemps, personnalité de la télé réalité Américaine et influenceuse à ses heures « perdues », avec un total de 170 millions de dollars/an.

Kanye West, l’époux de la non moins célèbre Kim Kardashian, rappeur, compositeur, interpréte, producteur réalisateur et grand désigner surtout, rafle 150 millions de dollars/an. Et ce n’est qu’en quatrième position que figure Lionel Messi, avec 127 millions de dollars/an, suivi par le chanteur Ed Sheeran, avec 110 millions, Cristiano Ronaldo,109 millions, Neymar avec 105 millions de dollars… etc.

Pour les amateurs des comparaisons, sachez qu’un prix Nobel qui récompense chaque année, les personnes ayant apporté un plus à l’humanité, touche une moyenne de 738 000 Euros, qui pèsent très peu, ou rien, à coté de 185 millions de dollars.

Il est vrai que comparaison n’est pas raison, mais quand même…

Entre quelqu’un qui se brûle les neurones, sans discontinuer, qui sacrifie toute une vie, sa vie, mais aussi celle des siens, pour la concrétisation d’un idéal scientifique qui profiterait à tous les pensionnaires de la planète Terre, qui manque de moyens financiers énormes sans jamais les avoir, ni voir leur couleur, ni sentir leur odeur, qui illumine des destins et des destins, qui active à l’émancipation de l’Etre, sans revendiquer des Avoirs, entre ce géniteur d’actes hautement distingués et le footeux, entre la logique de la tète et celle des pieds, celle de la belle voix, de la prouesse cinématographique, entre la célébration de la réussite intellectuelle et celle athlétique ou artistique, il faut, assurément, choisir.

Et choisir, dans ce cas d’espèce, c’est, soit bénir l’un, soit, trahir, l’autre, et vice et versa, mais, jamais, renoncer, à choisir.