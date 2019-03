La théorie anglo-américaine d’un complot russe est-elle enterrée ?

@troletbuse

En effet, les médias de masse ne sont plus là pour informer, ils sont les véhicules des messages conçus par les décideurs politiques et marchands dans le but de conditionner la population.

La concentration des médias en un nombre toujours décroissant de très gros groupes s’est accélérée sans opposition de la part des responsables politiques, si ce n’est avec leur complicité. Ils diffusent des messages qui ont pour but d’endoctriner la plus grande partie de la population afin que l’opinion qu’elle croit être la sienne convergent avec l’idéologie dominante élaborée par les détenteurs du pouvoir.

Une des armes pernicieuses s’appelle « désintox » ou « fake news », prouesse intellectuelle qui consiste à dénoncer une vérité pour imposer un mensonge.