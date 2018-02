La théorie du complot des fake-news

De la (peu) surprenante paranoïa des élites...

Le pouvoir et les médias dominants se tapent depuis quelques temps un petit délire complotiste sur le thème des fake-news, l’idée étant que des grands méchants manipulateurs venus de l’axe du mal (genre des russes, des iraniens, des nord-coréens que sais-je encore ?) travaillent à déformer la réalité — telle qu’ils la voient eux-mêmes ou plutôt telle qu’ils voudraient nous la donner à croire — via des sites de désinformations et surtout via les réseaux sociaux comme Facebook.

Le résultat est, bien sûr, un accroissement considérable d’une censure qui ne dit pas son nom puisqu’elle est déléguée à des entreprises privées qui peuvent l’exercer dans le plus parfait arbitraire pourvu qu’elles fassent comme le veulent les autorités et la horde des bien-pensants qui aboient en chœur leurs refrains victimaires.

Le dernier site mis à l’index sous ce rapport a été Youtube, dénoncé par une enquête du Guardian basée sur les révélations d’un de ses anciens ingénieurs, Guillaume Chaslot, un français licencié en 2013 et créateur du site Algotransparency.

Comme le nom de ce site l’indique assez bien, l’accusé est ici un algorithme, celui que Youtube utilise pour proposer automatiquement de nouvelles vidéos à ses utilisateurs en fonction de leur profil — basé sur leurs choix précédents — de manière à les intéresser au maximum et les faire ainsi rester le plus longtemps possible sur le site.

En clair et en résumé, Youtube s’efforce de proposer à chacun d’entre nous ce qui intéresse le plus chacun d’entre nous.

Si comme moi vous ne voyez aucun problème à cela c’est que vous ne vous mettez pas à la place de ceux qui ont la prétention de dire le vrai, c’est-à-dire, aussi bien les politiciens que les journalistes-sérieux-et-objectifs-par-définition.

Pour eux, le simple fait que Youtube permettent à ses utilisateurs de faire émerger un profil global de consommation où dominent les informations et les vidéos antisystèmes, complotistes ou pire, c’est quasiment un crime contre la vérité.

Ainsi, jeudi 8 février, sur France Inter, dans le 5/7, après avoir entendu Guillaume Chaslot résumer la situation ainsi... :

« C’est une réalité complètement déformée sur Youtube où les gens [silence] ben l’algorithme recommande plus certaines choses que d’autres. Et des fictions souvent marchent mieux que la réalité. Donc quand la fiction marche mieux que la réalité… l’algorithme va recommander de la fiction »,

les journalistes présents se sont écriés tour à tour... :

« C’est troublant », « c’est saisissant », « c’est assez effrayant », « ça froid dans le dos. » [1]

Pour ma part, c’est leur saisissement et leur unanimité accusatrice qui m’a glacé. Comment est-il possible qu’ils soient à ce point aveugle sur le fait que ce qui les effraie est simplement la liberté de choix des usagers de Youtube ?

C’est ce que les responsables de la plateforme mettent en avant à bon droit :

« Notre système de recherche et de recommandation reflète ce que les gens recherchent, le nombre des vidéos disponibles et les vidéos que les gens choisissent de regarder sur Youtube. Ce n’est pas un biais en faveur d’un candidat particulier, c’est le reflet de ce qui intéresse l’internaute. » [2]

Si l’algorithme est mise en cause c’est seulement parce qu’il a laissé chacun des usagers « se complaire » dans ce qui lui convient, à lui personnellement, sans que le Ministère de la Vérité ait eu son mot à dire.

Or, il est clair que ce qui émerge de ces milliards de choix individuels est une image de la réalité férocement critique des versions officielles avec lesquelles les médias alignés nous abreuvent. La masse citoyenne apparaît donc autonome, libre et c’est cela, rien d’autre, qui est « troublant », « saisissant », « assez effrayant », à « faire froid dans le dos. »

En effet, nous retrouvons ici la peur panique qui, depuis la Révolution Française, saisit les gouvernants à chaque fois que les masses populaires font mine de se mettre en mouvement.

D’où ce véritable complotisme paranoïde du fake-news dont nos « élites » semblent saisies. Tout est fait pour endiguer le phénomène, jusqu’à concevoir des formes d’endoctrinement soft dès le primaire.

Bref, pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris, nous voilà en route pour une dictature orwellienne et, comme d’habitude, France Inter dont le ton.